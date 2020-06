Destiny 2 : Bastion des Ombres, retour sur la lente destruction du Tout-Puissant et son final en apothéose

Nous avions rendez-vous ce samedi 6 juin 2020 à 19h00 pour voir en direct le Tout-Puissant se faire anéantir par l'armement de Raspoutine dans le ciel de la Tour. En nous connectant bien en amont, nous avons ainsi eu l'agréable surprise de découvrir les PNJ réagissant enfin à ce gigantesque vaisseau bien fixé dans la skyboxe en le regardant ou prenant des selfies. La communauté était au taquet et avait sorti ses plus belles emotes et pièces d'armure pour l'occasion. Bref, quand l'heure fatidique est arrivée, nous étions chauds !

Puis ce fut l'attente... jusqu'aux alentours de 19h30 où une première salve de missiles est apparue, arrivant « par dessus » la menace, d'un rouge bien voyant. Une deuxième salve est ensuite arrivée en dessous de la structure, puis les explosions se sont multipliées à sa surface. Ce qu'il faut comprendre de suite, c'est que les distances dans l'espace sont énormes et les déplacements prennent donc du temps. La conséquence à tout ça, c'est que nous avons eu l'impression d'assister à une présentation PowerPoint sous sédatif durant près d'une heure. En plus, aucune musique particulière n'a été jouée à la Tour changeant de ses derniers jours, rien pour nous mettre dans l'ambiance et faire patienter.

Certains joueurs ont déserté bien avant la fin, il faut dire que rien ne présageait une si longue attente. La mise en scène s'est avérée assez basique durant cette phase, mais il faut avouer que pour une première avec les possibilités techniques du jeu, cela reste assez réussi, en omettant le problème de gestion de la durée, surtout que nous n'avions aucun indicateur. Au moins, les joueurs désirant y assister ont largement eu le temps. Espérons que la prochaine fois, si un tel évènement doit se reproduire, il soit un peu plus dynamique et ne traîne pas autant. Voici quelques screenshots retraçant les différents moments de l'attaque :

Mais attendez, vous ne pensiez tout de même pas que le Tout-Puissant allait disparaître sans nous en mettre plein la vue une dernière fois ? Le clou du spectacle nous a vite fait oublier que nous avions longuement patienté, avec une explosion suivie du crash des restes du vaisseau... sur Terre ! C'était assez spectaculaire, vraiment chapeau à l'équipe technique qui nous a permis de vivre ça directement en jeu et non à travers une cinématique.

Comme prévu, la Tour a subi de légers dégâts, dont le seul intérêt est de servir de point de collecte au fameux Emblème spécial, Ailes de Séraphin, que tous les joueurs peuvent donc obtenir, même sans avoir été présents. Au moins, le FOMO est minime sur ce coup, tout le monde s'y retrouvant au final. Après toutes ces émotions, un petit tour auprès d'Ana s'imposait, dont nous comprenons un peu mieux son enthousiasme à présent, bien que les Ténèbres risquent de ne pas être aussi faciles à vaincre. L'autre PNJ ayant quelque chose à nous dire n'était autre que Zavala, que nous avons rarement vu aussi enjoué et confiant, la preuve en vidéo.

Après cette conclusion de saison sans véritable ouverture sur la suite, nous attendons donc avec impatience la présentation du prochain chapitre de Destiny 2 mardi prochain, qui devrait nous conduire sur Europe, ainsi que celle de la Saison de l'Arrivée.

Oui, vous avez bien lu, Bungie a enfin donné un nom à la Saison 11, dont la signification semble toute trouvée. D'ici là, nous aurons tout le temps de revenir sur certains changements déjà connus et pas forcément des plus plaisants...