Destiny 2 : Bastion des Ombres, le Solstice des Héros 2020 est disponible, avec sa Zone aérienne européenne et de nouveaux Moments de Triomphe

Globalement, et jusqu'au reset de ce mardi, Destiny 2 était plongé dans sa routine de la Saison de l'Arrivée, qui n'est pas spécialement riche en contenu, nous faisant refaire chaque semaine la même boucle de gameplay avec l'évènement public Contact et la mission Interférence sur Io pour le coup de fil hebdomadaire d'Eris avec la pyramide... Il y a certes eu le Donjon Prophétie, l'amélioration du Redistributeur prismatique et la quête exotique de l'Effigie Désastreuse, mais les joueurs les plus investis ont déjà pu en faire le tour. C'est donc un léger vent de fraîcheur qui souffle sur la Tour avec le lancement du Solstice des Héros 2020, accompagné de quelques nouveaux Moments de Triomphe en plus de ceux lancés en juillet et sur lesquels nous allons revenir.

Comme l'an dernier, Eva Levante est de retour à la Tour et nous propose d'accéder à la ZAE (la Zone aérienne européenne) avec une rotation quotidienne de l'élément mis en avant (solaire, abyssal et cryo-électrique). Bungie n'a d'ailleurs pas fait évoluer la carte d'un iota par rapport à l'édition de l'an dernier, seuls les coffres ayant changé de place. Le but est donc toujours de vaincre le plus de boss (Ruche, Cabals et Déchus) dans le temps imparti, en escouade de trois avec matchmaking. En récompense, il est donc possible d'ouvrir ces fameux coffres, qui contiennent des colis à déverrouiller à l'aide de morceaux de clé à obtenir dans n'importe quelle activité.

Et pour ne pas changer, un nouveau set d'armure à faire évoluer (Renouvelé, Majestueux puis Magnifique) et est disponible pour chaque classe, avec des objectifs à remplir que nous avons listés ci-dessous. Le léger changement de cette année vient du fait de pouvoir looter des pièces de ces armures dans les colis de la ZAE une fois le set Magnifique déverrouillé comme annoncé dans la dernière TWAB.

Arcaniste Set Renouvelé Coiffe du Solstice (renouvelée) - Tentative de ZAE terminée / Coups de grâce de précision (50) / Cabals éliminés (100).

Gants du Solstice (renouvelés) - Assauts d'un programme terminés (5) / Orbes créés (400) / Gardiens adverses éliminés (25).

Robe du Solstice (renouvelée) - Aventures terminées (5) / Orbes cryo créés en Gambit ou à l'Épreuve (100) / Colis du Solstice ouverts (10).

Bottes du Solstice (renouvelées) - Combattants éliminés (50) / Orbes solaires créés en Assaut (100) / Éliminer des ennemis dans la ZAE avec la Doctrine abyssale (50).

Brassard du Solstice (renouvelé) - Évènement publics terminés (5) / Super utilisés (50) / Parties de l'Épreuve ou du Gambit terminées (5). Set Majestueux Coiffe du Solstice (majestueuse) - Éliminez des ennemis dans des Assauts en utilisant la doctrine du jour (600) / Ramassez des orbes élémentaires dans la ZAE (200) / Éliminez des boss (20).

Gants du Solstice (majestueux) - Éliminez des ennemis avec des dégâts élémentaires (2 000) / Ramassez des orbes élémentaires (1 000) / Éliminez des Gardiens à l'Épreuve ou au Gambit avec des armes solaires (100).

Robe du Solstice (majestueuse) - Terminez des parties du Gambit (10) / Éliminez des ennemis avec des compétences (100) / Éliminez des ennemis avec des armes abyssales (300).

Bottes du Solstice (majestueuses) - Terminez des évènements publics Épiques (10) / Ramassez des orbes solaires dans n'importe quel Assaut (300) / Éliminez des membres de la Ruche avec la doctrine du jour (300).

Brassard du Solstice (majestueux) - Terminez des patrouilles sur Titan (5) / Éliminez des ennemis dans la ZAE (200) / Réalisez des frags de Super cryo-électriques sur des Gardiens dans l'Épreuve ou le Gambit (150). Chasseur Set Renouvelé Masque du Solstice (renouvelé) - Tentative de ZAE terminée / Coups de grâce de précision (50) / Déchus éliminés (100).

Poings du Solstice (renouvelés) - Assauts d'un programme terminés (5) / Récupérez des orbes solaires dans le Gambit (100) / Débloquez des colis du Solstice (10).

Veste du Solstice (renouvelée) - Éliminez des ennemis dans la ZAE (50) / Récupérez des orbes élémentaires (400) / Éliminez des ennemis dans la ZAE en utilisant une doctrine solaire (50).

Foulées du Solstice (renouvelées) - Terminez des évènements publics sur Nessos (5) / Éliminez des ennemis avec un Super (50) / Éliminez des Gardiens dans l'Épreuve ou le Gambit (25).

Cape du Solstice (renouvelée) - Terminez des aventures (5) / Récupérez des orbes cryo-électriques en Assaut (100) / Terminez des parties de l'Épreuve ou du Gambit (5). Set Majestueux Masque du Solstice (majestueux) - Éliminez des ennemis avec des dégâts élémentaires (2 000) / Éliminez des ennemis dans la ZAE (200) / Éliminez des ennemis dans la ZAE avec des armes cryo-électriques (300).

Poings du Solstice (majestueux) - Terminez des évènements publics Épiques (10) / Ramassez des orbes cryo-électriques en Assaut (300) / Éliminez des Cabals en utilisant la doctrine du jour (300).

Veste du Solstice (majestueuse) - Terminez des parties du Gambit (10) / Ramassez des orbes élémentaires (1 000) / Éliminez des ennemis avec des grenades abyssales (100).

Foulées du Solstice (majestueuses) - Éliminez des ennemis en Assaut avec la doctrine du jour (600) / Éliminez des ennemis avec des compétences en équipe (100) / Éliminez des Gardiens à l'Épreuve ou dans le Gambit à l'aide d'armes abyssales (100).

Cape du Solstice (majestueuse) - Terminez des patrouilles (5) / Ramassez des orbes élémentaires dans la ZAE (200) / Éliminez des boss (20). Titan Set Renouvelé Heaume du Solstice (renouvelé) - Tentative de ZAE terminée / Coups de grâce de précision (50) / Membres de la Ruche éliminés (100).

Gantelets du Solstice (renouvelés) - Éliminez des ennemis dans la ZAE (50) / Éliminations avec un Super (50) / Éliminez des ennemis dans la ZAE avec une doctrine cryo-électrique (50).

Plate du Solstice (renouvelée) - Terminez des aventures (5) / Récupérez des orbes solaires en Assaut (100) / Éliminez des Gardiens dans l'Épreuve et le Gambit (25).

Grèves du Solstice (renouvelées) - Terminez des évènements publics sur Nessos (5) / Récupérez des orbes abyssaux dans l'Épreuve ou le Gambit (100) / Débloquez des colis du Solstice (10).

Fanion du Solstice (renouvelé) - Terminez des Assauts (5) / Récupérez des orbes élémentaires (400) / Terminez des parties dans l'Épreuve ou le Gambit (5). Set Majestueux Heaume du Solstice (majestueux) - Terminez des parties du Gambit (10) / Ramassez des orbes élémentaires (1 000) / Éliminez des Gardiens adverses à l'Épreuve ou dans le Gambit à l'aide d'armes cryo-électriques et en équipe (100).

Gantelets du Solstice (majestueux) - Terminez des évènements publics Épiques (10) / Éliminez des ennemis avec des compétences (100) / Éliminez des boss (20).

Plate du Solstice (majestueuse) - Éliminez des ennemis en Assauts en utilisant la doctrine du jour (600) / Éliminez des ennemis dans la ZAE (200) / Éliminez des Déchus en utilisant la doctrine du jour (300).

Grèves du Solstice (majestueuses) - Éliminez des ennemis avec des dégâts élémentaires (2 000) / Ramassez des orbes abyssaux en Assaut (300) / Éliminez des ennemis avec des attaques de mêlée solaires (100).

Fanion du Solstice (majestueux) - Terminez des missions de patrouille sur Io (5) / Ramassez des orbes élémentaires dans la ZAE (200) / Éliminez des ennemis avec des armes solaires (300). Sets Magnifiques pour chaque classe Terminer un Assaut Nuit noire : Péril en difficulté Maîtrise.

Terminer une Chasse aux Cauchemars sur la Lune

Terminer la Fosse de l'hérésie.

Remporter des parties du Jugement d'Osiris (7) (Pas sur le même Passe).

Éliminez le dernier boss des Autels du malheur (3).

Sachez que vous avez jusqu'au 8 septembre prochain pour y prendre part, mais les objectifs pour obtenir la Lueur resteront faisables ensuite (bonjour la galère pour le Jugement...). Un Ornement universel peut lui être acheté chez Everversum une fois le set Majestueux obtenu pour que la Lueur arbore la couleur de notre Doctrine, soit contre de l'Argentum (microtransactions) ou de la Poussière brillante (6 000 par classe soit 18 000 au total, il va falloir farmer). Mieux, ces Ornements peuvent être appliquées à toutes les armures 2.0 et lorsque la Stase sera disponible avec Au-delà de la Lumière, un quatrième effet visuel sera ajouté. Au moins, cette fois, nous pourrons nous servir de ces équipements obtenus jusqu'à l'évènement de l'an prochain (sunsetting oblige...). Divers items sont aussi en vente et vous pouvez récupérer la piste musicale du Solstice des Héros via les Récompenses Bungie une fois la quête Le Solstice commence effectuée. Des visuels sont disponibles dans notre galerie en page suivante.

Par ailleurs, comme chaque année, l'été est synonyme de Moments de Triomphe dans Destiny 2, disponibles depuis quelques semaines déjà. Si vous souhaitez acquérir le Sceau MMXX, il faut compléter les 28 Triomphes listés ci-dessous, ce qui n'est pas spécialement compliqué, mais peut prendre pas mal de temps et demander de l'organisation, notamment pour les Raids.

T-shirt de triomphe de récompenses Bungie disponible - Terminer des Triomphes pour obtenir un jeton Bungie.net qui déverouille la possibilité d’acheter le T-shirt 2020 dans le Bungie Store (15) ;

- Terminer des Triomphes pour obtenir un jeton Bungie.net qui déverouille la possibilité d’acheter le T-shirt 2020 dans le Bungie Store (15) ; Récompense : Spectre - Terminer des Triomphes pour gagner le Spectre 2020 (10) ;

- Terminer des Triomphes pour gagner le Spectre 2020 (10) ; Récompense : Coque éveillée ;

Récompense : Passereau - Terminer des Triomphes pendant les Moments de Triomphe pour obtenir le Passereau 2020 (x) ;

- Terminer des Triomphes pendant les Moments de Triomphe pour obtenir le Passereau 2020 (x) ; Récompense : Emblème - Terminer des Triomphes pour gagner l'Emblème 2020 (x) ;

- Terminer des Triomphes pour gagner l'Emblème 2020 (x) ; Récompense : bague de Raid et Emblème - Terminer les 5 Raids pour obtenir un jeton Bungie.net qui déverouille un Emblème unique et la possibilité d'acheter la bague de Raid dans le Bungie Store (Léviathan, Le Dévoreur de mondes, Flèche d’étoiles, Couronne du malheur et Fléau du Passé) ;

- Terminer les 5 Raids pour obtenir un jeton Bungie.net qui déverouille un Emblème unique et la possibilité d'acheter la bague de Raid dans le Bungie Store (Léviathan, Le Dévoreur de mondes, Flèche d’étoiles, Couronne du malheur et Fléau du Passé) ; Raid Léviathan - Terminez le Raid Léviathan ;

- Terminez le Raid Léviathan ; Récompenses : Coque des prétendants, Revêtements Respect de Calus (5) et Faveurs de Calus (5) ;

Raid Le Dévoreur de mondes - Terminez le Raid Le Dévoreur de mondes ;

- Terminez le Raid Le Dévoreur de mondes ; Récompenses : Revêtements Élites de Calus (5) et Favoris de Calus (5) ;

Raid Flèche d’étoiles - Terminez le Raid Flèche d'étoiles ;

- Terminez le Raid Flèche d'étoiles ; Récompenses : emote Toast luxurieux, Revêtements Visage prétorien (5) et Ombre de Calus (5) ;

Raid Couronne du malheur - Terminez le Raid Couronne du malheur ;

- Terminez le Raid Couronne du malheur ; Récompenses : Revêtements Opulence impériale (5) et Robe impériale (5) ;

Raid Fléau du Passé - Terminez le Raid Fléau du Passé

- Terminez le Raid Fléau du Passé Récompense : Forgeron de minuit (5) ;

Apprentissage en Triomphe - Atteignez un score de Triomphe modéré pour obtenir un code Bungie.net conférant l'Emblème du crépuscule ;

- Atteignez un score de Triomphe modéré pour obtenir un code Bungie.net conférant l'Emblème du crépuscule ; Maîtrise de Triomphe - Atteignez un score de Triomphe élevé pour obtenir un code Bungie.net conférant l'Emblème du crépuscule éclipsé ;

- Atteignez un score de Triomphe élevé pour obtenir un code Bungie.net conférant l'Emblème du crépuscule éclipsé ; Mercenaire - Terminez des Contrats n’importe où dans le système (15) ;

- Terminez des Contrats n’importe où dans le système (15) ; Défiance - Terminez des défis de la semaine n’importe où dans le système (10) ;

- Terminez des défis de la semaine n’importe où dans le système (10) ; Pour l'Avant-Garde - Terminez des Assauts dans n'importe quel programme d'Assauts (20) ;

- Terminez des Assauts dans n'importe quel programme d'Assauts (20) ; Nuit Noire ou Nuit blanche - Terminez des Assauts Nuit Noire. Les Assauts les plus difficiles permettent de progresser plus vite ;

- Terminez des Assauts Nuit Noire. Les Assauts les plus difficiles permettent de progresser plus vite ; Saison de l'Arrivée : Légende de Courage - Atteignez le rang de Courage Légende et réinitialisez votre rang de Courage pendant la Saison de l'Arrivée ;

- Atteignez le rang de Courage Légende et réinitialisez votre rang de Courage pendant la Saison de l'Arrivée ; Victoires du Jugement - Gagnez des parties du Jugement d'Osiris (7) ;

- Gagnez des parties du Jugement d'Osiris (7) ; Exception du Gambit - Durant la Saison de l'Arrivée, déposez des Particules (x) et éliminez des ennemis avec des frags de précision dans le Gambit (150) ;

- Durant la Saison de l'Arrivée, déposez des Particules (x) et éliminez des ennemis avec des frags de précision dans le Gambit (150) ; K1 découvert - Explorez tous les Secteurs oubliés de la Lune et récupérez leurs trésors (Logistique K1, Révélation K1, Quartiers du personnel K1 et Communion K1) ;

- Explorez tous les Secteurs oubliés de la Lune et récupérez leurs trésors (Logistique K1, Révélation K1, Quartiers du personnel K1 et Communion K1) ; Autels du Malheur : Phase finale - Éliminez un boss Cauchemar de palier V ;

- Éliminez un boss Cauchemar de palier V ; Jardin du Salut - Terminez le Raid Jardin du Salut ;

- Terminez le Raid Jardin du Salut ; Destruction d'hérétiques - Terminez la Fosse de l'hérésie ;

- Terminez la Fosse de l'hérésie ; Récompense : Emblème Sanguine statique ;

Prophétie terminée - Terminez le Donjon Prophétie ;

- Terminez le Donjon Prophétie ; Rang de Pass saisonnier - Atteignez le rang 100 pendant la Saison de l'Arrivée ;

- Atteignez le rang 100 pendant la Saison de l'Arrivée ; Interférence : « Clear the Air » - Vaincre le mystérieux suppliant de Savathûn dans la mission Interférence.

- Vaincre le mystérieux suppliant de Savathûn dans la mission Interférence. Récompense : Élément altéré ;

Arsenal exotique - Obtenez les 3 nouvelles armes exotiques de la Saison de l'Arrivée (Trésor asséché, Effigie désastreuse et Élu du Voyageur) ;

- Obtenez les 3 nouvelles armes exotiques de la Saison de l'Arrivée (Trésor asséché, Effigie désastreuse et Élu du Voyageur) ; Optométriste des dieux de la Ruche - Trouvez et détruisez tous les Yeux de Savathûn (50) ;

- Trouvez et détruisez tous les Yeux de Savathûn (50) ; Récompense : Élément altéré (150) ;

Sa majesté - Obtenez l'armure du Solstice (magnifique) légendaire ;

- Obtenez l'armure du Solstice (magnifique) légendaire ; Toujours plus loin - Obtenez une lueur sur n'importe quelle armure du Solstice des Héros.

Les Moments de Triomphe se poursuivent bien au-delà du Solstice, puisqu'ils prendront fin avec l'arrivée de Beyond Light le 10 novembre. Pour terminer, voici le planning de la Saison de l'Arrivée actualisé, ce qui ne change pas grand-chose vu qu'il y a juste eu le rajout de la Fête des Âmes perdues, qui aurait sans doute tout de même eu lieu si l'extension était parue (pas besoin de Mercure après tout pour nous faire aller dans la Forêt Infinie). Et en prime, un remix lo-fi a récemment été mis en ligne.

Vous pouvez toujours vous procurer Destiny 2 : Renégats - Collection Légendaire à 10,54 € sur Amazon, en sachant que le jeu de base est free-to-play, seules les extensions Renégats, Bastion des Ombres et prochainement Au-delà de la Lumière devant être achetées, en plus des Pass Saisonniers.

