Destiny 2 : Bastion des Ombres, la Fête des âmes perdues 2020 introduite avec une vidéo très métal !

En attendant de pouvoir aller braver le froid glacial d'Europe et de sa météo dynamique dans l'extension Au-delà de la Lumière de Destiny 2 le mois prochain, octobre va être placé sous le signe d'Halloween à la Tour, comme chaque année. En effet, avec le report de la date de sortie du prochain contenu, Bungie avait rajouté la traditionnelle Fête des âmes perdues à sa feuille de route. Elle arrivera dès la semaine prochaine, le mardi 6 octobre, et se déroulera sur quatre semaines, jusqu'au 3 novembre. Bungie a pour l'occasion diffusé une bande-annonce nous mettant bien dans l'ambiance, avec du bon son et une mise en scène bien de saison !

Alors, que nous réserver cette Fête des âmes perdues 2020 ? Eh bien, pas grand-chose de nouveau par rapport à l'édition de l'an passée si ce n'est quelques éléments cosmétiques inédits et de nouveaux Triomphes. Eva Levante va donc de nouveau s'installer à la Tour et la Forêt hantée, dans ses versions avec matchmaking et Pare-feu sans pour la faire en solo ou en Escouade d'amis, nous demandera de nettoyer le plus de branches possibles en 15 minutes, vous connaissez la chanson. Cette fois, l'Araignée sera de la partie, nous introduisant aux Décodeurs de cryptage s'obtenant en achevant les activités habituelles du jeu et qui permettront d'ouvrir les cinq coffres présents à la fin de l'activité.

Côté armement, rien à signaler, vous pouvez circuler. Eh oui, le Loup-garou BrayTech et Histoire d'épouvante des deux dernières éditions seront de retour, directement dans les coffres justement évoqués ci-dessus. La seule nouveauté les concernant sera des combinaisons d'attributs inédites. À priori, leur cap de Puissance ne devrait pas être revu à la hausse à en croire l'aide du site officiel, ne faisant pas partie de la Saison de l'Arrivée, merci le sunsetting...

Les nouveaux Triomphes décris ci-dessous permettront de leur côté d'obtenir trois récompenses exotiques (Coque de Spectre, Passereau et Vaisseau), demandant de farmer un minimum l'évènement pour ne pas changer, en obtenant plein de bonbons notamment.

Complice masqué - Terminez les Triomphes de la Fête des âmes perdues 2020.

- Terminez les Triomphes de la Fête des âmes perdues 2020. Emballé et prêt - Obtenez le Spectre momie auprès d'Eva (possibilité d'acheter le pin's associé via les Récompenses Bungie).

- Obtenez le Spectre momie auprès d'Eva (possibilité d'acheter le pin's associé via les Récompenses Bungie). Cache de saisie - Ouvrez des coffres dans la Forêt hantée avec des décodeurs de cryptage.

- Ouvrez des coffres dans la Forêt hantée avec des décodeurs de cryptage. Enfourcher ou mourir - Obtenez le Passereau de la Fête des âmes perdues auprès d'Eva.

- Obtenez le Passereau de la Fête des âmes perdues auprès d'Eva. Cache à lait - Ouvrez des coffres dans la Forêt hantée avec des décodeurs de cryptage.

- Ouvrez des coffres dans la Forêt hantée avec des décodeurs de cryptage. Horizons ensevelis - Obtenez le vaisseau de la Fête des âmes perdues auprès d'Eva.

- Obtenez le vaisseau de la Fête des âmes perdues auprès d'Eva. Cache d'abondance - Ouvrez des coffres dans la Forêt hantée avec des décodeurs de cryptage.

- Ouvrez des coffres dans la Forêt hantée avec des décodeurs de cryptage. (CENSURÉ) - (CENSURÉ)

- (CENSURÉ) Multiples visages - Obtenez tous les masques de la Fête des âmes perdues 2020.

Un Emblème bien classe et terrifiant sera aussi de la partie, à obtenir simplement en achevant la quête de base de l'évènement. Bungie a également répondu à quelques questions que vous pourriez vous poser :

Le niveau de Puissance minimum pour entrer dans la Forêt hantée est de 750.

Vous pouvez transporter jusqu'à 25 décodeurs de cryptage avant de vous rendre dans la Forêt hantée pour y ouvrir des coffres.

avant de vous rendre dans la Forêt hantée pour y ouvrir des coffres. Il y aura des masques que vous pourrez remporter, mais aussi des masques disponibles en échange d'Argentum ou de Poussière brillante.

Les masques disponibles à l'Everversum ne sont pas requis pour les Triomphes qui nécessitent des masques.

Les contrats de l'année dernière font leur retour et offriront une nouvelle fois de la Poussière brillante.

Tous les nouveaux objets de l'Everversum seront disponibles contre de l'Argentum et de la Poussière brillante , à l'exception du coup de grâce « Coup de poing rapproché » qui sera uniquement disponible contre de l'Argentum.

, à l'exception du coup de grâce « Coup de poing rapproché » qui sera uniquement disponible contre de l'Argentum. La brosse à dents n'est toujours qu'une brosse à dents.

Oui, même Tess se met à vendre des masques... Préparez votre Poussière pour tous les obtenir ! Le Casque de la Mascarade pourra également être à nouveau récupéré avec les trois éléments actuels si vous ne l'aviez pas déjà, permettant justement d'y placer un masque en guise d'Ornement. Les mods de l'an dernier seront aussi de retour (Vocation, Effleurement du vampire et Assassin énergique). Cette année, le Voyageur fracturé, Variks, l'Exo Inconnue, Ana Bray, le Voyageur enrubanné et un drôle de masque « bouillonnant » sont au programme des visuels en papier maché.

Pour terminer, même si ça n'a aucun rapport avec La Fête des âmes perdues, sachez que vous pourrez acheter du 1er au 15 octobre la Coque empathique de Spectre et l'Emblème Couleur bienveillante en soutien à Direct Relief, les dons servant à aider les victimes des terribles incendies ayant eu lieu aux États-Unis ces derniers mois, tous les détails étant présents dans la dernière TWAB.

Si la Bannière de Fer est actuellement de retour avec les points de Courage doublés, sachez que la semaine prochaine, ce sont les Assauts Nuit Noire Péril qui auront droit à des récompenses doublées, avec en vedette Un Monde Fertile (oui, Mercure...).

