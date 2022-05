Destiny 2 : La Reine Sorcière, une nouvelle aube pour le Solstice et les évènements, avec toujours plus de microtransactions, le prochain Donjon daté

Comme nous l'évoquions en introduction de notre article sur la refonte de la Bannière de Fer, la Saison 17 de Destiny 2 reste un sacré mystère sur bien des points. Pour autant, Bungie n'est pas resté mutique et a évoqué le prochain évènement annuel à venir, le Solstice. Oui, l'intitulé a été amputé de sa mention aux Héros, à savoir nos Gardiens, et c'est loin d'être le seul changement. Le studio a également donné quelques détails au sujet de l'arrivée du prochain Donjon, l'occasion pour nous d'aborder une thématique commune aux deux sujets : la monétisation du jeu.

Il n'y aura ainsi plus qu'un seul ensemble d'armure du Solstice à améliorer, pouvant cette fois être obtenus en plusieurs exemplaires. La ZAE fera son retour, mais avec une activité dont la description fait penser qu'il s'agira d'un mode de type « horde » avec des vagues d'ennemis à éliminer. Mais là où tout va changer, c'est qu'à partir de ce Solstice, un système de carte d'évènement va être mis en place, avec ses propres défis en supplément de ceux de la saison, ainsi que des Sceaux avec des titres leur étant associés et même la possibilité de les dorer. Les plus complétionnistes d'entre nous auront donc encore plus de raisons de ne pas louper ces events, qui n'étaient pas forcément très attractifs par le passé et s'avèrent vite redondants même actuellement. Jusque-là, rien à redire si ce n'est que Bungie cherche à nous faire passer du temps sur son jeu, ce qui est bien normal.

En revanche, les récompenses qui étaient uniquement disponibles via Everversum lors de ces évènements ne pourront plus être obtenues qu'en achetant une amélioration de la carte contre l'équivalent en Argentum de 10 € et ensuite en obtenant suffisamment de tickets en jouant pour certaines ! Alors, certes, il est dit que la « valeur » des éléments pouvant être obtenus de la sorte sera d'au moins 30 € (toujours en Argentum), sauf que nous avions auparavant le choix de n'acheter que ce qui nous plaisait, ce qui ne sera plus le cas. De plus, Bungie se garde bien de ne pas préciser qu'il était possible de ne pas débourser un centime pour les acquérir en farmant la Poussière brillante (certains contrats répétables en sont une source infinie, si vous avez du temps) pour acheter ce qui était en rotation. Cette nouvelle couche de monétisation s'ajoute donc aux Pass saisonniers et au coût de l'extension (pour rappel, tout le contenu de l'An 5 coûte 79,99 € avec l'édition Deluxe voire 99,99 € en bundle avec le Pack 30e anniversaire Bungie sorti avant). Oui, ça commence à faire beaucoup, même si les joueurs assidus en ont toujours pour leur argent en termes de nombre d'heures jouées. Notons tout de même qu'aucun set d'armure n'est listé, ce qui reste le plus intéressant à chaque fois, contrairement aux emotes et autres Revêtements. Tout est détaillé ci-dessous si vous souhaitez en savoir plus.

MISES À JOUR DES ÉVÈNEMENTS DE DESTINY Une fois par saison, les Gardiens ont l'occasion d'oublier leur devoir de sauver la galaxie et de se détendre lors de célébrations annuelles spéciales. Ces évènements à thème (incluant les Jeux des Gardiens, le Solstice, la Fête des âmes perdues et l'Avènement) font désormais partie intégrante du programme annuel de Destiny 2 et permettent aux joueurs de faire la fête ensemble tout en obtenant de super récompenses. Au cours de cette dernière année, l'équipe s'est donné un mal fou pour offrir un relooking à plusieurs de ces évènements. Leurs efforts ont commencé l'année dernière avec la Fête des âmes perdues, qui proposait des nouveautés comme le sondage Monstres VS Dinosaures et les Histoires de Spectre de Lueur. Notre objectif est que chaque évènement apporte joie et découverte aux débutants ainsi qu'aux joueurs confirmés. Et l'enthousiasme avec lequel la Fête des âmes perdues 2021 a été reçue nous a encouragés à continuer de faire évoluer nos évènements pour toujours plus de fraîcheur et de divertissement. Tous les évènements ne seront pas mis à jour cette année, mais nous allons vous dévoiler nos plans pour le prochain évènement du Solstice qui commencera le 19 juillet. Le Solstice. Tout court. Oui, nous avons laissé tomber le complément « des Héros » pour le nom de notre évènement estival qui s'appellera désormais simplement « Le Solstice ». Malgré ce nouveau nom et les décorations florales qui orneront la Tour pendant l'évènement, les habitués du Solstice devraient tout de même se sentir comme chez eux. Comme lors des années précédentes, vous pourrez obtenir un super ensemble d'armure, sauf que, cette fois, au lieu de terminer des objectifs d'armure et de collecter des clés et des colis à usage unique, vous participerez à des défis d'évènement (dont nous vous parlerons plus en détail tout à l'heure) pour faire progresser votre chef-d'œuvre étincelant de protection corporelle. L'un des plus gros changements apportés au Solstice concerne donc l'expérience de l'armure. Les joueurs se concentreront sur l'amélioration d'un seul ensemble d'armure du Solstice tout au long de l'évènement. Cependant, vous pourrez obtenir plusieurs versions d'un casque, par exemple, car l'amélioration de l'armure vous permettra de retravailler ses statistiques et le potentiel de statistiques de l'armure dépendra de ses pièces. Une autre nouveauté du Solstice sera une activité dans la Zone aérienne européenne appelée la Fête du feu de joie, où les Gardiens devront construire et attiser des « feux paracausaux » tandis que les trouble-fêtes habituels (Corrompus, Cabals, membres de la Ruche et Déchus) tenteront de s'incruster pour éteindre les feux. Dans votre mission pour protéger les flammes des vagues ennemies incessantes, nous avons facilité vos déplacements dans la ZAE en ajoutant des îles flottantes et en supprimant les bâtiments gênants pour une meilleure manœuvrabilité. Nous partagerons plus de détails concernant les améliorations d'armure du Solstice et la Fête du feu de joie dans les semaines précédant le lancement du Solstice. Présentation de la carte d'évènement À l'occasion de notre évènement du Solstice, nous allons introduire une nouvelle fonctionnalité appelée la carte d'évènement. À l'instar de la liste d'objectifs facile à comprendre (et à trouver) des défis saisonniers, la carte d'évènement vous présentera tous les évènements annuels de Destiny 2. Dès le début du Solstice, les joueurs auront donc accès à cette carte d'évènement qui inclura de nouveaux points d'intérêt à explorer, dont : Des défis d'évènement ;

Des sceaux et titres d'évènement ;

Des récompenses d'évènement uniques. Toutes les cartes d'évènement seront disponibles gratuitement pour tous les joueurs et pourront être obtenues en interagissant avec Eva Levante à la Tour ou dans l'onglet Quêtes (juste à côté des défis saisonniers). Les cartes d'évènement et leurs défis et récompenses associés seront accessibles pendant toute la durée de l'évènement et disparaîtront à la fin de celui-ci. Jetons maintenant un œil aux parties individuelles de la carte d'évènement afin de mieux comprendre son intégration dans les évènements. Défis d'évènement Tout comme les défis saisonniers, les défis d'évènement sont des objectifs que les joueurs doivent terminer pour remporter des récompenses. Certains défis d'évènement récompenseront les joueurs avec des objets familiers tels que des revêtements d'évènement, des emblèmes ou autres équipements, mais aussi des tickets d'évènement. Tous les défis d'évènement seront accessibles aux joueurs dès le début de l'évènement, vous n'aurez donc pas besoin d'attendre la semaine suivante pour relever de nouveaux défis. Les défis d'évènement peuvent être effectués dans n'importe quel ordre et à n'importe quel moment tant que l'évènement est actif. Sceaux et titres d'évènement En plus des défis d'évènement, nous allons également introduire des sceaux et des titres d'évènement que vous pourrez remporter. Les joueurs auront accès à deux types de sceaux d'évènement : Des sceaux d'évènement individuel ;

Un nouveau sceau multi-évènement. Dès le Solstice de cette année, chaque évènement de Destiny aura un sceau que les joueurs pourront terminer et dorer. Pour terminer ces seaux d'évènement, il suffira de terminer tous les défis d'évènement sur leur carte d'évènement. En terminant tous les défis d'évènement, vous ferez automatiquement progresser le sceau et vous débloquerez son titre. Pour dorer les sceaux d'évènement, vous devrez terminer des Triomphes additionnels qui deviendront disponibles dès l'achèvement du sceau standard (et la dorure durera jusqu'au début de l'évènement de l'année suivante). Vous pourrez suivre votre progression sur les sceaux d'évènement individuel directement dans la carte d'évènement en survolant la carte à gauche de l'écran avec votre curseur ou en affichant le sceau d'évènement sur la page Triomphes. Les joueurs pourront aussi tenter de remporter un nouveau sceau multi-évènement. À partir du Solstice, les joueurs devront participer à un certain nombre de défis d'évènement dans chacun des quatre évènements annuels de Destiny afin d'obtenir ce sceau. Les joueurs pourront donc terminer ce sceau multi-évènement au plus tôt lors des Jeux des Gardiens de l'année prochaine, et ils obtiendront ainsi un titre d'évènement unique. Vous pourrez également dorer ce nouveau sceau après l'achèvement de la version standard, mais nous vous expliquerons ce système plus en détail dans l'année à venir. Récompenses de carte d'évènement améliorées Un nouvel évènement signifie de nouveaux objets cosmétiques sur le thème de l'évènement pour permettre aux joueurs de personnaliser leur expérience. Jusqu'à présent, ces objets faisaient partie de la boutique Everversum, mais à partir du Solstice, nous vous proposerons une collection d'éléments cosmétiques soigneusement sélectionnés en guise de récompenses uniques à remporter directement dans la carte d'évènement. Ces récompenses seront uniquement disponibles via la carte d'évènement lors du lancement de l'évènement, mais comme la plupart des objets cosmétiques, vous pourrez peut-être les retrouver dans la boutique Everversum par la suite. La carte d'évènement et les récompenses des défis d'évènement seront gratuites pour tous les joueurs, mais pour obtenir ces récompenses cosmétiques supplémentaires, les joueurs devront acheter la carte d'évènement améliorée. L'amélioration de la carte d'évènement coûtera 1 000 Argentum et confèrera immédiatement aux joueurs un pack de récompenses exotique. Les joueurs pourront ensuite obtenir encore plus de récompenses en dépensant les tickets d'évènement collectés dans les défis d'évènement. La valeur totale de la carte d'évènement variera, mais elle sera généralement supérieure à 3 000 Argentum. Concours de hot-dogs (Interaction exotique) : disponible dès l’achat.

Coque de vacances au soleil de Spectre (exotique) : disponible dès l’achat.

Tulle irisée (Revêtement légendaire) : disponible dès l’achat.

Interaction skate (légendaire) : en échange de tickets.

Une Projection légendaire de Spectre : en échange de tickets.

Un Vaisseau exotique : en échange de tickets.

Une Projection légendaire de Spectre : en échange de tickets.

Un Effet de téléportation légendaire : en échange de tickets. Astuce : Si vous n'êtes pas sûrs de terminer l'évènement, attendez la dernière semaine pour effectuer votre achat et voyez combien de tickets d'évènement vous avez accumulés ! Mais n'attendez pas la dernière minute, car les tickets d'évènement expirent dès la fin de l'évènement et la carte d'évènement disparaîtra. Nous sommes impatients de vous faire profiter de tous les changements qui vous attendent dans le nouveau Solstice. Rendez-vous en juillet !

L'autre point important qui a été abordé concerne l'ajout comme prévu d'un nouveau Donjon avec la Saison 17, venant s'ajouter aux quatre existants (Le Trône brisé, la Fosse de l'hérésie, Prophétie et Étreinte de l'Avarice). Sa sortie est prévue pour ce vendredi, laissant pleinement le temps de s'y préparer. À priori, il ne devrait pas être trop lié à la trame narrative puisque non inclus de base avec La Reine Sorcière ou l'un des Pass saisonniers, mais qui sait... Et comme dans Étreinte de l'Avarice, la version Maîtrise permettra d'obtenir le set d'armure avec un emplacement de mod supplémentaire, dit d'artifice. Un autre Donjon sortira avec la Saison 19 et les deux coûtent donc l'équivalent de 20 € en Argentum si vous ne possédez pas l'édition adéquate. Là encore, la décision de faire payer davantage les joueurs et de fragmenter le contenu est discutable. Néanmoins, si la qualité est au même niveau que pour le Pack 30e anniversaire Bungie, nous devrions nous régaler (sans pièges mortels cette fois, s'il vous plait).

IMMERSION DANS LE DONJON La semaine prochaine, nous lancerons un tout nouveau donjon le vendredi 27 mai à 19h00, heure d'Europe centrale. Le niveau de Puissance conseillé pour entrer en difficulté normale sera 1 550. La difficulté Maîtrise sera également disponible dès le premier jour, mais vous devrez attendre la semaine prochaine pour voir les conditions d'entrée directement dans le jeu (NDLR : cette semaine, la TWAB datant de jeudi). Nous allons vous laisser découvrir votre destination et votre mission par vous-mêmes, mais nous avons quand même un petit avant-goût des récompenses à gagner à l'intérieur. Voici un aperçu des récompenses disponibles dans le donjon vendredi prochain : 1 ensemble d'armure légendaire par classe ;

Versions d'artifice également disponibles en difficulté Maîtrise ;

4 nouvelles armes légendaires ;

2 armes légendaires revisitées ;

1 arme exotique ;

1 catalyseur exotique ;

1 accessoire exotique (Vaisseau ou Passereau) ;

2 emblèmes légendaires. Voilà donc les trésors que vous pourrez remporter si vous bravez les défis qui vous attendent. La meilleure façon d'obtenir ce donjon et celui de la saison 19 est de posséder l'édition Digitale Deluxe de La Reine Sorcière. Si vous l'avez déjà, vous êtes parés ! Si vous voulez profiter d'une année entière de contenu Destiny 2 et que vous n'avez pas encore acheté l'édition Deluxe, celle-ci sera soldée à -25 % dès mardi prochain (l'heure exacte et la durée de l'offre peuvent varier selon les plateformes). Et si vous ne voulez que les donjons, vous pouvez obtenir les deux en achetant la Clé de donjon de La Reine Sorcière dans la boutique Everversum pour 2 000 Argentum.

Enfin, toujours du côté de la monétisation in-game, Everversum proposera à partir de la Saison 17 la possibilité d'acheter un colis unique par compte et par saison, faisant monter le Pass saisonnier de 10 rangs contre 2 000 Argentum, soit autant que le prix des deux Donjons... Cela vient en complément de l'achat de rangs séparé disponible à partir de la troisième semaine et déjà en place. L'acquisition de Poussière brillante se fera sinon toujours de la même manière via les défis et contrats.

