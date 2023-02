Destiny 2 : La Reine Sorcière, revivez la fin de la Saison des Séraphins avec son incroyable cinématique CGI

Le compte à rebours avant la sortie de l'extension Éclipse se poursuit et nous ne sommes désormais plus qu'à deux semaines de notre voyage sur Neptune à la découverte de la cité de Néomuna, où nous apprendrons les ficelles du Filobscur. Si vous aviez laissé le jeu de côté une fois la trame de la Saison des Séraphins complétée, sachez que Bungie a ajouté une ultime quête ce mardi 14 février, dont la mission est disponible et rejouable jusqu'à la fin de la saison. Et clairement, vous ne souhaitez pas manquer ça en jeu, surtout qu'un vaisseau bien classe est offert. Si toutefois vous êtes curieux et n'avez pas peur des spoilers, alors vous pouvez retrouver ci-dessous la cinématique finale de cet An 5, riche en émotions.

L'objectif principal de la Saison des Séraphins était de donner un corps à Raspoutine tout en reprenant le contrôle du réseau de WARSAT en accédant à une station spatiale située en orbite de la Terre. Vigris et les troupes de Xivu Arath étaient toutefois sur le coup, tandis que Clovis Bray souhaitait l'accaparer en bon mégalomane qu'il est.

Lors de notre récent entretien avec des membres de l'équipe scénaristique de Bungie, le cas de Raspoutine était justement abordé, la réintégration des données de Felwinter et des autres esprits inférieurs ayant fait naître chez lui une notion de moralité. Si comme nous vous pensiez qu'il allait donc devenir un allié de plus pour combattre les forces du Témoin, le développement du jour a donc dû également vous surprendre. En effet, la mission Impératif Abhorrant nous fait revenir sur la station de Séraphin afin d'empêcher Vigris de nous attaquer à l'aide des WARSAT, dont elle a percé le protocole de sécurité. Et pour cela, l'objectif est de transférer l'esprit de Raspoutine dans la station pour qu'il fasse ensuite s'autodétruire ces armes de guerre. C'est donc une fois transféré à la suite d'un combat contre Ir Garza, Fléau de la Terre, que la cinématique s'est enclenchée.

Elle dépeint tout simplement ce qui apparaît dans un premier temps comme la tentative de fuite du Voyageur, ce que les Éliksnis ont par le passé vécu et appelé le Tourbillon. Le Corbeau, Misraaks, Eido, Saint-14, Osiris, Zavala, Ikora, Saladin, Caiatl, ainsi que tous les habitants de la Dernière Cité assistent tous impuissants au départ de celui par qui toute cette histoire à débuté, tandis que Vigris pointe les WARSAT en sa direction et qu'Ana est auprès de Raspoutine. Vous noterez que le Témoin apparaît devant la leader de la Maison du Salut au travers du verre des écrans qu'elle utilise, fissurés. Ce n'est pas la première fois que cette représentation est utilisée, notamment dans la cinématique de révélation de l'extension.

Comme prévu, Ana lance donc l'Initiative Aurora Sacrifice, pour permettre à Raspoutine de détruire les WARSAT avant qu'ils ne tirent, avec un adieu très touchant entre les deux. Car, oui, l'Esprit tutélaire est bel et bien mort... Lui qui avait été conçu pour détruire le Voyageur a finalement choisi de lui sauver la vie. Ana peut toutefois compter sur sa sœur Elsie pour trouver un peu de réconfort dans ce dur moment. Quant au Voyageur, il ne prend pas la fuite, mais se dresse désormais fièrement en orbite de notre planète, prêt à affronter ce qui arrive, à savoir le Témoin et sa flotte de Pyramides, qui compte parmi elles un imposant appareil plus plat, faisant sans doute office de vaisseau amiral. Les fans de Destiny auront également noté que tout était devant nos yeux depuis le début, car l'affichage de la carte céleste dépeint le Voyageur au-dessus de la Terre pour nous rendre à la Tour, de même que l'artwork iconique de la licence. Près d'une décennie suite au lancement du premier épisode en septembre 2014, nous y sommes enfin.

À gauche la scène de la cinématique, à droite l'artwork

Par ailleurs, une nouvelle musique est désormais jouée à la Tour, avec un horizon qui paraît bien vide sans cette sphère géante... Un message pré-enregistré de Raspoutine vient au passage conclure la quête Aube finale, révélant que la ville neptunienne vue en rêve par Osiris est évidemment bien réelle, sans toutefois nous dire son emplacement exact (sachant que Netpune est 57 fois plus volumineuse que la Terre, bon courage pour la trouver). Mais le plus intéressant, c'est qu'elle abrite un objet paracausal lié au Voyageur : le Voile. La fameuse Forteresse de Nefele citée pour la première fois en complétant le Tableau des preuves de l'extension La Reine Sorcière est sinon juste évoquée en parlant des fichiers qui abritaient ces informations et que nous avons récupérés dans le Cosmodrome. À priori, il ne s'agissait que de cela. Une autre question subsiste, à savoir qui a supprimé toute autre mention à Néomuna des archives. La réponse évidente serait les Foule-nuages, mais Bungie pourrait tout aussi bien avoir teasé autre chose au détour de cette phrase.

Il va désormais falloir patienter pour découvrir la suite, qui s'annonce des plus palpitantes. Bungie aura tout de même encore quelques vidéos sous le coude pour nous titiller d'ici le lancement de Lightfall.

