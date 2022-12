Destiny 2 : La Reine Sorcière, la magie des fêtes de retour avec l'Avènement 2022, faisons le point sur son contenu

Page 1 : Bande-annonce, améliorations du four, défis et Triomphes de l'Avènement 2022

La Saison des Séraphins a seulement débuté la semaine dernière, avec dans la foulée le lancement du nouveau Donjon Flèche de la vigie sur Mars et son intrigue saisonnière se poursuit donc tranquillement. Pour autant, pas de repos pour les Gardiens, car l'Avènement 2022 vient lui aussi de débuter ce mardi 13 décembre et va se poursuivre durant trois semaines jusqu'au 3 janvier 2023. Eva est donc de retour à la Tour pour nous faire préparer des gâteaux et répandre la joie des fêtes de fin d'année à travers le système.

En termes de nouveautés cette année, outre le fait qu'il y ait le système de défis via la carte de l'évènement comme pour le Solstice et la Fête des âmes perdues, Fynch a lui aussi droit à ses friandises. Nous vous conseillons d'ailleurs de préparer un Biscuit lumineux si vous avez déjà toutes les autres recettes afin de pouvoir immédiatement passer le Four des Festivités d'Eva 2.1 en Pièce maîtresse et ainsi économiser vos ressources. Par ailleurs, il est désormais indiqué où trouver les ingrédients sans passer par une source externe. Une arme inédite est également offerte en récompense, le fusil à impulsion Tête froide, qui en plus de la Particularité d'origine Dynamique des fluides Omolon dispose en en plus de Surprise de l'Avènement pour obtenir des cadeaux en plus en réalisant rapidement des kills.

À votre arrivée à la Tour, vous aurez droit à la traditionnelle quête consistant à préparer un gâteau à Zavala en guise de tutoriel, qui se nomme tout simplement l'Avènement. Vient ensuite Altruiste de la livraison pâtissière, qui nécessite de préparer les différentes recettes et les livrer aux habituels PNJ au fil des étapes. Tout a été fait pour bien indiquer de quelle manière récupérer les ingrédients et les mélanger entre eux, reste ensuite le taux de drop assez faible pour certains avec lequel il faut composer.

L'Esprit de l'Avènement collecté sert encore cette année à améliorer le four et il va falloir racheter les 10 améliorations de l'an dernier (contre 20 ou 40 Esprits) même si vous les aviez toutes débloquées... tandis que deux nouvelles s'invitent à la fête. Bon, du côté des joueurs souhaitant dorer le Sceau associé, les 380 Esprits demandés pour ces upgrades devront de toute manière être obtenus, mais nous voyons bien que ce n'est là qu'une manière de nous pousser à jouer davantage. D'ailleurs, outre le retour des boules de neige dans certaines activités, il n'y a aucun mode temporaire spécifique contrairement aux deux autres évènements cités plus haut et donc pas de quoi changer notre routine hebdomadaire.

Liste des améliorations

Vive la fête - Recevez une Faveur d'amitié quotidienne auprès d'Eva Levante.

- Recevez une Faveur d'amitié quotidienne auprès d'Eva Levante. Récolte contractuelle - Les contrats de l'Avènement octroient un ingrédient aléatoire supplémentaire.

- Les contrats de l'Avènement octroient un ingrédient aléatoire supplémentaire. Récolte aromatique - Les contrats de l'Avènement octroient une faible quantité d'Arôme de l'Avènement.

- Les contrats de l'Avènement octroient une faible quantité d'Arôme de l'Avènement. Ticket d'échange emballé - Déverrouille l'accès aux options de concentration Échange de cadeaux audacieux et Échange de cadeaux d'unité.

- Déverrouille l'accès aux options de concentration Échange de cadeaux audacieux et Échange de cadeaux d'unité. Ticket d'échange à durée limitée - Déverrouille l'accès aux options de concentration Échange de cadeaux à durée limitée.

- Déverrouille l'accès aux options de concentration Échange de cadeaux à durée limitée. Cadeaux attributifs - Les armes de l'Avènement ont une chance de générer un attribut supplémentaire dans la colonne de gauche.

- Les armes de l'Avènement ont une chance de générer un attribut supplémentaire dans la colonne de gauche. Cadeaux très attributifs - Les armes de l'Avènement auront une chance de générer un attribut supplémentaire dans la colonne de droite.

- Les armes de l'Avènement auront une chance de générer un attribut supplémentaire dans la colonne de droite. Long hiver - Augmente la durée des effets de ralentissement dus aux boules de neige.

- Augmente la durée des effets de ralentissement dus aux boules de neige. Très long hiver - Augmente la quantité d'effets de ralentissement infligée aux combattants victimes des boules de neige.

- Augmente la quantité d'effets de ralentissement infligée aux combattants victimes des boules de neige. L'hiver le plus long - Les boules de neige gèlent instantanément les combattants qu'elles touchent.

- Les boules de neige gèlent instantanément les combattants qu'elles touchent. Gardez la tête froide - Les boules de neige déposent une mine de stase à l'impact.

- Les boules de neige déposent une mine de stase à l'impact. Cadeau infini - Les combattants gelés vaincus génèrent des boules de neige.

Une liste de 16 défis à réaliser est aussi disponible et constitue presque la seule raison de participer à l'évènement, chacun ayant son équivalent en Triomphe pour débloquer le Sceau et son titre. Les récompenses ne sont pas bien folles hormis la Coque de Spectre, vous ne raterez donc rien si vous avez mieux à faire ailleurs.

L'avènement de l'Avènement - Terminez les quêtes d'introduction de l'Avènement : préparez un biscuit et donnez un cadeau à Zavala. Récompenses : Tête froide / Ticket d'évènement.

- Terminez les quêtes d'introduction de l'Avènement : préparez un biscuit et donnez un cadeau à Zavala. Récompenses : Tête froide / Ticket d'évènement. Pâtissier amateur - Préparez toutes les pâtisseries dans le Four de l'Avènement (6). Récompenses : Emblème Joie de l'Avènement et friandises / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Préparez toutes les pâtisseries dans le Four de l'Avènement (6). Récompenses : Emblème Joie de l'Avènement et friandises / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Pâtissier habile - Préparez toutes les pâtisseries dans le Four de l'Avènement (13). Récompenses : Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Préparez toutes les pâtisseries dans le Four de l'Avènement (13). Récompenses : Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Pâtissier expert - Préparez toutes les pâtisseries dans le Four de l'Avènement (20). Récompenses : Prisme d'amélioration / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Préparez toutes les pâtisseries dans le Four de l'Avènement (20). Récompenses : Prisme d'amélioration / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Shopping en série - Acheter les 12 améliorations de l'Avènement auprès d'Eva avec de l'Esprit de l'Avènement. Récompenses : Revêtement Aube givrée / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Acheter les 12 améliorations de l'Avènement auprès d'Eva avec de l'Esprit de l'Avènement. Récompenses : Revêtement Aube givrée / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Opérations boules de neige - Éliminez des combattants avec des boules de neige dans le programme des Opérations de l'Avant-garde (100). Récompenses : Revêtement Cadeau joyeux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Éliminez des combattants avec des boules de neige dans le programme des Opérations de l'Avant-garde (100). Récompenses : Revêtement Cadeau joyeux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Défis de boules de neige - Éliminez des combattants avec des boules de neige dans les Défis d'Éternité (100). Récompenses : Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Éliminez des combattants avec des boules de neige dans les Défis d'Éternité (100). Récompenses : Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Neige foudroyante - Éliminez des combattants ou des Gardiens avec des armes ou des compétences cryo-électriques. Récompenses : Front froid / Module d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Éliminez des combattants ou des Gardiens avec des armes ou des compétences cryo-électriques. Récompenses : Front froid / Module d'amélioration / Ticket d'évènement. Congélation - Éliminez des combattants ou des Gardiens avec des armes ou des compétences stasiques. Récompenses : Zéphyr / Matrices d'amélioration +5 / Ticket d'évènement.

- Éliminez des combattants ou des Gardiens avec des armes ou des compétences stasiques. Récompenses : Zéphyr / Matrices d'amélioration +5 / Ticket d'évènement. Fonte des neiges - Éliminez des combattants ou des Gardiens avec des armes ou des compétences solaires. Récompenses : Avalanche / Module d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Éliminez des combattants ou des Gardiens avec des armes ou des compétences solaires. Récompenses : Avalanche / Module d'amélioration / Ticket d'évènement. Neige profonde - Éliminez des combattants ou des Gardiens avec des armes ou des compétences abyssales. Récompenses : Glacioclasme / Module d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Éliminez des combattants ou des Gardiens avec des armes ou des compétences abyssales. Récompenses : Glacioclasme / Module d'amélioration / Ticket d'évènement. Éternité de l'Avant-garde - Terminez des Opérations de l'Avant-garde ou des activités des Défis d'Éternité. Récompenses : Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Terminez des Opérations de l'Avant-garde ou des activités des Défis d'Éternité. Récompenses : Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Esprit de compétition - Terminez des parties de l'Épreuve ou du Gambit. Récompenses : Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Terminez des parties de l'Épreuve ou du Gambit. Récompenses : Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. L'étrange Avènement du Séraphin - Terminez des Confinements de Cauchemar ou des Champs de bataille Braquage. Récompenses : Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Terminez des Confinements de Cauchemar ou des Champs de bataille Braquage. Récompenses : Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. L'Avènement de la Lumière - Terminez des activités dans le monde du trône de Savathûn. Récompenses : Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Terminez des activités dans le monde du trône de Savathûn. Récompenses : Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Festival de pâtisserie - Préparez des pâtisseries dans le Four de l'Avènement (50). Récompenses : Coque du carillon de l'aube / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

Et si vous souhaitez ensuite dorer votre Sceau Pâtissier étoilé, quatre autres Triomphes sont disponibles. À priori, il n'y aura pas trop à forcer pour les débloquer pendant la réalisation des autres, en dehors de la centaine de gâteaux qui finiront dans l'estomac du PNJ pour lequel il sera le plus facile de farmer les ingrédients de sa recette.

Mort gelée - Éliminez des combattants avec des boules de neige.

- Éliminez des combattants avec des boules de neige. Esprit de la saison - Donnez des cadeaux de l'Avènement aux marchands (100).

- Donnez des cadeaux de l'Avènement aux marchands (100). Esprit enjoué - Dépensez de l'Esprit de l'Avènement (500).

- Dépensez de l'Esprit de l'Avènement (500). Destruction enjouée - Éliminez des combattants avec des armes de l'Avènement (2 000).

Enfin, les Tickets d'évènement peuvent être échangés contre plusieurs récompenses, mais seulement si vous achetez l'amélioration de la carte contre 1 000 Argentum (soit 10 €). Là encore, rien de révolutionnaire, mais certains éléments sont plutôt cool, donc à vous de voir.

Pack évènement (débloqué de base) - Interaction exotique Descente en ski, Passereau Érèbe hardi et Revêtement Rime noble ;

Coque exotique montagnarde - 7 tickets d'évènement ;

Interaction Confrontation de figurines - 5 tickets d'évènement ;

Effet de téléportation légendaire Entrée de pile de cadeaux - 3 tickets d'évènement ;

Projection Chapeau chaud - 1 ticket d'évènement.

Everversum propose aussi des nouveautés cosmétiques, dont trois ensembles d'armure dit du Gel lustré, pouvant être achetés contre 6 000 Poussière brillante ou 1 500 Argentum chacun et évidemment fort réussis. Vous pouvez retrouver des visuels en page suivante.

Par ailleurs, une collaboration avec Assassin's Creed est disponible avec tout un tas d'éléments cosmétiques à acheter contre monnaie sonnante et trébuchante. Si vous attendez l'extension Éclipse, elle est disponible en précommande chez Gamesplanet au prix de 44,99 €.

Voir aussi : TGA 2022 : Destiny 2 : Éclipse, la nouvelle Doctrine Filobscur tisse sa toile dans une première bande-annonce de gameplay