Destiny 2 : Hérésie, retour dans la Pyramide de Rhulk avec le Donjon Dogme fragmenté et sa course au World First ce vendredi

L'Acte I de l'Épisode Hérésie de Destiny 2 vient de sortir ce mardi, avec encore des changements dans la manière de délivrer le contenu et surtout un manque total de doublage français en raison de la grève lancé en juillet dernier par le SAG-AFTRA. Nous reviendrons sur tous ces sujets ultérieurement, surtout ce dernier point qui agace énormément, mais pour l'heure, ce qui nous intéresse c'est le lancement du nouveau Donjon thématiquement lié à l'intrigue actuelle. Dogme fragmenté (Sundered Doctrine) va nous faire retourner dans la Pyramide de Rhulk située en plein dans le Monde du Trône de Savathûn, qui a déjà servi de théâtre au Raid Serment du Disciple. Il est accessible grâce à la clé incluse dans le Pass annuel ou vendue 2 000 Argentum (environ 20 €) pour les joueurs souhaitant juste obtenir les deux Donjons de l'An 7, soit lui et Hôte Vesper sorti en octobre.

Comme vous pouvez hélas le constater, pas de VF là non plus pour la bande-annonce de lancement de l'activité. Si vous n'êtes pas familier avec les voix anglaises, c'est cette chère Savathûn qui en est la narratrice. Sauf surprise, il n'y aura donc aucune voix dans notre langue, nous vous conseillons donc de passer le jeu en anglais (voire le système pour les consoles PlayStation...). En arrière-plan, nous voyons ce qu'il reste du Renversé avec le corps de Xita juste en dessous qui est pour rappel la mère des Dieux-vers de la Ruche (Xol battu à l'époque dans L'Esprit tutélaire et qui est devenu le Murmure du ver ; Akka dont la carcasse a servi à bâtir le Cuirassé d'Oryx, etc.). L'escouade est quant à elle montrée en action face aux membres de l'Effroi, les créations du Témoin apparues dans La Forme Finale, mais aussi des membres de la Ruche tels qu'un Ogre, ainsi qu'un drôle d'ennemi qui sera sans doute un boss, faisant penser à un Psion et qui manipule le Filobscur.

Comme pour les Raids, les Donjons ont maintenant droit à leur course au World First qui débutera avec son lancement ce vendredi 7 février 2025 à 18h00. Le mode Tournoi sera activé durant 48 heures et le niveau de Puissance recommandé est de 1 995. Notez que le mode Normal sera actif à partir du moment où la première équipe aura terminé. Cette dernière recevra un trophée pour le moins curieux, mais dont l'apparence prendra tout son sens en ayant exploré ce Donjon. Quant au reste des joueurs, en terminant l'activité avant le 6 mai à 18h59, il sera possible d'acheter sur le Bungie Store une veste chemise et un bracelet, tandis que ceux qui complèteront le Sceau et débloqueront le Titre Fouilleur avant cette même date pourront s'offrir le pin's associé.

Vous pourrez suivre cette course au World First sur Twitch et remporter les Emblèmes ci-dessous. Notez que l'obtention du troisième a été décalée.

Emblème Ambre trigonale - Disponible pour les spectateurs des chaînes participantes, si vous avez un compte Bungie associé à votre compte Twitch. Vous devez regarder la diffusion pendant une heure pour déverrouiller le drop.

- Disponible pour les spectateurs des chaînes participantes, si vous avez un compte Bungie associé à votre compte Twitch. Vous devez regarder la diffusion pendant une heure pour déverrouiller le drop. Pour la France : uniquement via les chaînes Twitch de WiseThug et Merj1 du 7 février à 18h00 jusqu'au 8 février à 00h59, heure d'Europe centrale. Emblème Ténèbres crépusculaires - Disponible pour les spectateurs des chaînes participantes, si vous avez un compte Bungie associé à votre compte Twitch. Vous devez regarder la diffusion pendant deux heures pour déverrouiller le drop. Du 8 février à 1h00 jusqu'au 11 février à 17h59, heure d'Europe centrale. Emblème Halo hérétique - Nouveau drop d'abonnement Twitch pour toutes les chaînes Twitch participantes qui streament Destiny 2 du 11 février à 18h00 au 4 mars à 17h59, heure d'Europe centrale. Abonnez-vous ou faites un abonnement-cadeau sur Twitch à votre streameur Destiny 2 participant favori.

Enfin, sachez que les éléments suivants seront désactivés pour s'assurer de ne causer aucun souci :

Fusil à rayon exotique Microcosme ;

Glaive exotique Lame de compétition ;

Glaive exotique Lame d'action ;

Glaive exotique Lame d'intention ;

Fusil à pompe exotique Seigneur des Loups ;

Mod d'artefact Tireur d'élite volatile ;

Perk Holster de recharge auto ;

Esprit de nécrose et Esprit des filaments pour l'objet de classe exotique d'Arcaniste Solipsisme.

Mise à jour : pour récupérer la quête Le Labyrinthe submergé, il faut aller parler à Ikora à la Tour. Nous pouvons également confirmer qu'il n'y a pas de doublage français.

Vous pouvez obtenir les différents contenus payants de Destiny 2 via Gamesplanet.