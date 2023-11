Destiny 2 : Éclipse, défis, Titre, récompenses et Mémento secret à obtenir, retour sur la Fête des âmes perdues 2023

La situation peu enviable que traverse actuellement Bungie ne va clairement pas aider à faire remonter le moral et l'intérêt de la communauté envers Destiny 2 au cours de cette année marquée par l'extension Éclipse. Pour autant, la Saison de la Sorcière va encore se poursuivre jusqu'à la fin du mois et il reste encore un peu de temps pour profiter de l'évènement de la Fête des âmes perdues 2023. Si vous n'y avez pas encore pris part, il n'est donc pas encore trop tard pour vous y mettre ni pour terminer les divers objectifs proposés si le cœur vous en dit. Pour ne pas changer, nous avons rassemblé tout ce qu'il faut savoir à son sujet pour en garder une trace. Rien que pour les dialogues d'Immaru qui ont été ajoutés dans les Secteurs hantés, cela vaut la peine de lancer quelques parties, même si une certaine réplique qu'il balance parfois en boucle peut gonfler, mais le reste est bien amusant.

Fonctionnement général de l'évènement





Eva Levante a donc fait son apparition saisonnière à la Tour pour nous jouer de mauvais tours en proposant tout d'abord la quête Sculpture classique servant d'introduction à l'évènement, qui une fois complétée en débloque une autre, Sculpture sophistiquée, qui nécessite d'effectuer tous les Secteurs hantés en difficulté Légende. Eh oui, c'est l'une des nouveautés de cette édition 2023, deux playlists ont été proposées. Et contrairement à ce qui n'est pas indiqué en jeu, du matchmaking est bien présent si vous choisissez de jouer en Légende. En revanche, avoir le niveau de Puissance conseillé étant donc de 1830, il faut s'attendre à en baver. La rotation pour ces derniers s'effectue toutes les deux à trois heures environ. Peut-être aurait-il été bon de l'abaisser à une heure.

Si vous l'avez conservé, vous pouvez réutiliser votre Coiffe de la mascarade de l'année dernière, dont la Puissance a été réactivée, mais il faut l'infuser avec celle offerte par Eva (à 1810 en plus), ce qui nécessite juste un Module d'amélioration. Les habituels Contrats permettent de leur côté de faire le plein de ressources.

Contrats de la Fête des âmes perdues

Hebdomadaire (x2) - Coût : 1 000 Lumen - Récompenses : Bonbon x250 / EXP++ / Poussière brillante.

Quotidien (x4) - Coût : 250 Lumen - Récompenses : EXP+ / Bonbons x30.

Supplémentaires - Coût : 3 000 Lumen - Récompenses : EXP / Poussière brillante / Bonbons x20.

En plus des Pochettes-surprises et Pochettes-surprises épiques, les Bonbons ont trouvé une autre utilité, puisqu'Eva dispose désormais d'une option de Contration ésotérique avec du décodage concentré et exotique d'Engrammes inquiétants à obtenir dans les Secteurs hantés. Il est ainsi possible d'utiliser un de ces engrammes et 1 000 Bonbons pour obtenir l'arme de son choix directement ou 2 500 Bonbons pour une pièce d'armure exotique (jambes, torse, bras ou tête), une excellente idée pour donner envie aux joueurs de farmer l'évènement au maximum. En revanche, nous les statistiques obtenues de cette manière n'étaient pas terribles nous concernant...

Les armes des précédentes éditions ont donc fait leur retour, à savoir Histoire d'épouvante, Vert jurassique et Mechabre, arborant cette fois une skin de base aux teintes rose, violette, blanche et dorée, avec un ensemble d'attributs revus. Le lance-grenades Acosmique est lui venu s'ajouter à la liste, mais difficile de lui trouver un véritable intérêt, dommage. Le défi hebdomadaire d'Eva pour gagner de l'équipement puissant en ayant récupéré assez de Bonbons et celui pour avoir éliminé 30 Sans-tête avec à la clé un Engramme de prestige peuvent eux constituer une raison en plus de lancer quelques parties pour les joueurs n'ayant pas encore atteint 1810, mais cela s'arrête là.

Comme chaque année, divers masques sont à débloquer, toujours aussi réussis dans l'ensemble, mais là où le bât blesse toujours autant, c'est qu'il y en a deux bloqués derrière les microtransactions d'Everversum, le Masque de disciple avec la tête de Rhulk et le Masque de bon chien (qui ne met pas spécialement bien en valeur notre ami robotique à quatre pattes Archie). Ils coûtent tous les deux 300 Argentum. Ce n'est peut-être pas cher, mais avoir bloqué en particulier celui de Rhulk derrière des microtransactions laisse un sale goût en bouche... Si encore Coiffe de la mascarade pouvait être portée toute l'année sans malus, cela passerait presque, mais pour quelque chose d'utilisable trois semaines par an, c'est abusé. D'autres éléments sont disponibles à l'achat, dont les sets d'armure de l'évènement pour 6 000 Poussière brillante ou 1 500 Argentum : Ensemble carapace pour l'Arcaniste, Ensemble mygalomorphe pour le Chasseur et Ensemble du chaos rampant pour le Titan. Ceux des années passées sont également de retour avec ces mêmes tarifs si vous les avez ratés.

La principale boucle de gameplay de l'évènement est sinon toujours la même, à savoir effectuer tout type d'activité en portant un masque pour obtenir des Pages spectrales, puis lancer un Secteur hanté pour les convertir en Pages matérialisées servant à débloquer les 33 pages du livre de lore Légendes des oubliés, vol. 3, contre 27 pour les deux précédents, qui sont toujours disponibles si vous n'aviez pas joué les deux années précédentes. Au total, 15 d'entre elles coûtent 2 Pages matérialisées, 15 autres en nécessitent 5 et les trois dernières en demandent 7, soit pas moins de 126 en tout.

Liste des défis et récompenses à obtenir





Et évidemment, de nombreux défis d'évènement sont présents, servant de base à débloquer le Sceau Autrice fantôme et le Titre qui va avec, si vous ne les avez pas eus l'an dernier, ainsi que divers autres récompenses.

Cryptozoolagiste - Utilisez des pages matérialisées pour restaurer un chapitre des Légendes des oubliés, Vol. 3. Récompenses : Masque de Clovis Bray / Éclats légendaires +25 / Ticket d'évènement.

- Utilisez des pages matérialisées pour restaurer un chapitre des Légendes des oubliés, Vol. 3. Récompenses : Masque de Clovis Bray / Éclats légendaires +25 / Ticket d'évènement. Rat de bibliothèque I - Utilisez des pages matérialisées pour restaurer des chapitres des Légendes des oubliés, Vol. 3 (11). Récompenses : Lumen +15000 / Code de Récompense Bungie / Ticket d'évènement.

- Utilisez des pages matérialisées pour restaurer des chapitres des Légendes des oubliés, Vol. 3 (11). Récompenses : Lumen +15000 / Code de Récompense Bungie / Ticket d'évènement. Rat de bibliothèque II - Utilisez des pages matérialisées pour restaurer des chapitres des Légendes des oubliés, Vol. 3 (22). Récompenses : Revêtement Transformation magique / Matrice d'amélioration +2 / Ticket d'évènement.

- Utilisez des pages matérialisées pour restaurer des chapitres des Légendes des oubliés, Vol. 3 (22). Récompenses : Revêtement Transformation magique / Matrice d'amélioration +2 / Ticket d'évènement. Rat de bibliothèque III - Utilisez des pages matérialisées pour restaurer des chapitres des Légendes des oubliés, Vol. 3 (33). Récompenses : vaisseau Nyxpterón / Prisme d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Utilisez des pages matérialisées pour restaurer des chapitres des Légendes des oubliés, Vol. 3 (33). Récompenses : vaisseau Nyxpterón / Prisme d'amélioration / Ticket d'évènement. Qu'on leur coupe la tête - Éliminez des Sans-tête dans les Secteurs hantés (100). Récompenses : Masque de Tourmenteur / Éclats légendaires +25 / Ticket d'évènement.

- Éliminez des Sans-tête dans les Secteurs hantés (100). Récompenses : Masque de Tourmenteur / Éclats légendaires +25 / Ticket d'évènement. Repaires horrifiques - Terminez un Secteur hanté de difficulté supérieure. Récompenses : Bannière de Raid +3 / Ticket d'évènement.

- Terminez un Secteur hanté de difficulté supérieure. Récompenses : Bannière de Raid +3 / Ticket d'évènement. Bonbons à volonté - Gagnez des bonbons dans les activités. Récompenses : Masque de Pouka / Prisme d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Gagnez des bonbons dans les activités. Récompenses : Masque de Pouka / Prisme d'amélioration / Ticket d'évènement. Rencontre surprise - Achetez des Pochettes-surprise épiques à Eva. Récompenses : Bonbon +1300 / Éclats légendaires +25 / Ticket d'évènement.

- Achetez des Pochettes-surprise épiques à Eva. Récompenses : Bonbon +1300 / Éclats légendaires +25 / Ticket d'évènement. Dépouille de citrouille - Éliminez des cibles avec des lance-grenades. Récompenses : Acosmique / Module d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Éliminez des cibles avec des lance-grenades. Récompenses : Acosmique / Module d'amélioration / Ticket d'évènement. Sniperstition - Éliminez des cibles avec des fusils de précision. Récompenses : Mechabre / Module d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Éliminez des cibles avec des fusils de précision. Récompenses : Mechabre / Module d'amélioration / Ticket d'évènement. Transmission automatique - Éliminez des cibles avec des fusils automatiques. Récompenses : Histoire d'épouvante / Module d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Éliminez des cibles avec des fusils automatiques. Récompenses : Histoire d'épouvante / Module d'amélioration / Ticket d'évènement. Jamais deux sans trois - Éliminez des cibles avec des fusils à impulsion. Récompenses : Vert jurassique / Matrice d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Éliminez des cibles avec des fusils à impulsion. Récompenses : Vert jurassique / Matrice d'amélioration / Ticket d'évènement. Rituel occulte - Terminez des activités rituelles telles que des Assauts, des parties de l'Épreuve et des parties du Gambit. Récompenses : Masque de Calus / Matrice d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Terminez des activités rituelles telles que des Assauts, des parties de l'Épreuve et des parties du Gambit. Récompenses : Masque de Calus / Matrice d'amélioration / Ticket d'évènement. Concentration ésotérique - Concentrez un engramme inquiétant. Vous pouvez obtenir ces engrammes dans les Secteurs hantés, puis les concentrer dans la cour de la Tour auprès d'Eva Levante. Récompenses : Masque de Nimbus / Lumen +10000 / Ticket d'évènement.

- Concentrez un engramme inquiétant. Vous pouvez obtenir ces engrammes dans les Secteurs hantés, puis les concentrer dans la cour de la Tour auprès d'Eva Levante. Récompenses : Masque de Nimbus / Lumen +10000 / Ticket d'évènement. Bandit masqué - Terminez des parties de l'Épreuve ou du Gambit tout en portant un masque de la Fête. Récompenses : Éclats légendaires +25 / Lumen +25000 / Ticket d'évènement.

- Terminez des parties de l'Épreuve ou du Gambit tout en portant un masque de la Fête. Récompenses : Éclats légendaires +25 / Lumen +25000 / Ticket d'évènement. Joyeuse hantise - Terminez des Secteurs hantés (18). Les Secteurs hantés de difficulté supérieure font progresser plus vite. Récompenses : Masque de Mara Sov / Matrice d'évolution / Ticket d'évènement.

- Terminez des Secteurs hantés (18). Les Secteurs hantés de difficulté supérieure font progresser plus vite. Récompenses : Masque de Mara Sov / Matrice d'évolution / Ticket d'évènement. Autrice fantôme - Terminez des défis d'évènement pendant la Fête des âmes perdues. La progression se réinitialise à la fin de l'évènement (16). Récompenses : Éclat ascendant / Alliage ascendant.

En plus de cela, quatre Triomphes permettent de dorer le Titre, mais il faut clairement farmer pour celui des Bonbons, que nous avons obtenu bien après avoir terminé tout le reste en enchaînant de bien trop nombreux évènements publics dans la ZME.

Une parmi tant d'autres - Éliminez tous les Sans-tête en une seule tentative d'un Secteur hanté (Lune hantée, Nessos hantée, Europe hantée et ZME hantée).

- Éliminez tous les Sans-tête en une seule tentative d'un Secteur hanté (Lune hantée, Nessos hantée, Europe hantée et ZME hantée). Pagaille masquée - Terminez des donjons, des Raids, des Nuits Noires (Maître ou Grand-Maître) ou remportez des manches dans le Jugement d'Osiris tout en portant un masque de la Fête.

- Terminez des donjons, des Raids, des Nuits Noires (Maître ou Grand-Maître) ou remportez des manches dans le Jugement d'Osiris tout en portant un masque de la Fête. Immortel - Terminez des Secteurs hantés sans mourir (Lune hantée, Nessos hantée, Europe hantée et ZME hantée).

- Terminez des Secteurs hantés sans mourir (Lune hantée, Nessos hantée, Europe hantée et ZME hantée). Envie de sucré - Récupérez des bonbons en terminant des activités et en éliminant des combattants tout en portant un masque de la Fête (30 000).

Enfin, voici la liste des récompenses de la carte d'évènement améliorée, qui coûte toujours 1 000 Argentum (9,99 €) pour pas grand-chose d'intéressant et nécessite d'avoir accompli les défis pour obtenir les tickets nécessaires.

Pack d'évènement de la Fête des âmes perdues : Interaction exotique Pose vampirique, Passereau Gourmandise sucrée et Revêtement Lueur rosée - Débloqué de base.

- Débloqué de base. Coque de Spectre exotique : Coque de confection - Coûte 8 tickets d'évènement.

- Coûte 8 tickets d'évènement. Interaction légendaire : Casse-croûte maladroit - Coûte 5 tickets d'évènement.

- Coûte 5 tickets d'évènement. Effet de téléportation légendaire : Agression sucrée - Coûte 2 tickets d'évènement.

- Coûte 2 tickets d'évènement. Projection de Spectre : Projection de toiles d'araignées - Coûte 1 ticket d'évènement.

Mais attendez, ce n'est pas tout. Un mystérieux Triomphe a en effet été ajouté à ceux de la Saison de la Sorcière, intitulé Crépuscule. Ses trois objectifs sont volontairement masqués derrière « ??? » et sa complétion débloque le Mémento perdu que nous voyons chez Eva, seule piste en jeu pour nous indiquer qu'il y a un lien avec l'évènement. Alors, que faire ? Voici la réponse :

Comment compléter le Triomphe Crépuscule ? Compléter l'Assaut S.A.B.R.E. Déchu en portant le masque de Clovis Bray. Le lancer manuellement depuis le Cosmodrome fonctionne.

Éliminer 100 ennemis sur Neptune en portant le masque de Nimbus.

Effectuer 25 Coups de grâce dans les Secteurs hantés en Légende en portant le masque du Tourmenteur.

Si l'idée était bonne, ne pas donner d'indice sur les objectifs à réaliser n'a qu'un effet dans ce genre de cas, inciter les joueurs à aller lire la solution sur la Toile ou la voir en vidéo, les premiers à avoir su comment procéder ayant sans doute pu s'aider du datamining de la mise à jour ayant ajouté l'évènement vu la vitesse à laquelle cela a été trouvé. De plus, ce Mémento applique entre autres un Revêtement presque entièrement noir aux armes craftées une fois qu'elles sont au niveau 30. Un tel Revêtement est réclamé depuis longtemps par les joueurs, mais pour l'ensemble des équipements et sans ne pouvoir être obtenu que trois semaines dans une année... Autant dire que la frustration est sans doute plus grande que l'attrait que procure cette récompense temporaire.

Voilà, vous savez désormais tout à propos de cette édition 2023 de la Fête des âmes perdues, dont de nombreux visuels sont à retrouver en page suivante. Si vous jouez sur PC, tous les contenus de Destiny 2 sont en vente chez Gamesplanet.