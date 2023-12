Destiny 2 : Éclipse, défis, Titre et récompenses... un Avènement 2023 qui sent le réchauffé

Comme chaque année, Bungie a organisé son évènement hivernal qu'est l'Avènement dans Destiny 2. Cette édition prenant place dans le cadre de la Saison du Vœu s'achèvera déjà le mardi 2 janvier 2024 lors du reset, mais vous avez encore largement le temps d'en profiter si vous souhaitez obtenir les quelques récompenses gratuites associées. En revanche, le studio ne s'est une fois de plus pas foulé pour proposer de la nouveauté, surtout qu'aucun mode de jeu spécial n'y est attaché. Seule la présence de boules de neige dans certaines activités est là pour changer quelque peu nos habitudes, même si lancer des orbes fait partie du quotidien des Gardiens.

La principale nouveauté vient de l'ajout du Glaive cryo-électrique Aile d'albédo, les autres armes de l'Avènement (Tête froide, Avalanche, Front froid, Glacioclasme et Zéphyr) ayant elles simplement eu droit à une nouvelle skins et des modifications d'attributs pouvant apparaître en les obtenant. Bref, c'est l'habituel recyclage de contenu.

Comme pour la Fête des âmes perdues 2023, un Mémento inédit est aussi à obtenir, dont le premier exemplaire s'obtient facilement cette fois en accomplissant la quête Nuit d'hiver donnée par Eva, qui consiste à effectuer des frags à l'aide de boules de neige et de lui cuisiner un Biscuit au beurre traditionnel. Une quête introductive identique aux années précédentes sert de tutoriel, laissant ensuite sa place à Altruiste de la livraison pâtissière, qui comme l'an dernier consiste à livrer une friandise à chaque PNJ.

Les habituels Contrats permettent de leur côté de faire le plein d'ingrédients en supplément de nos actions.

Contrats de l'Avènement Hebdomadaire (x2) - Coût : 1 000 Lumen - Récompenses : EXP++ / Poussière brillante / Ingrédient aléatoire / Arôme de l'Avènement +40 / Esprit de l'Avènement +10.

- Coût : 1 000 Lumen - Récompenses : EXP++ / Poussière brillante / Ingrédient aléatoire / Arôme de l'Avènement +40 / Esprit de l'Avènement +10. Quotidien (x4) - Coût : 250 Lumen - Récompenses : EXP+ / Ingrédient fixé par le contrat / Ingrédient aléatoire / Arôme de l'Avènement +2 / Esprit de l'Avènement +2.

- Coût : 250 Lumen - Récompenses : EXP+ / Ingrédient fixé par le contrat / Ingrédient aléatoire / Arôme de l'Avènement +2 / Esprit de l'Avènement +2. Supplémentaires - Coût : 3 000 Lumen - Récompenses : EXP / Poussière brillante / Ingrédient aléatoire +2 / Arôme de l'Avènement / Esprit de l'Avènement.

À ce sujet, aucun nouvel ingrédient n'a été introduit en rapport avec le Filobscur et il est dommage que Riven n'y ait pas droit comme à l'époque et que Nimbus à Néomuna soit le premier vendeur d'extension à être mis totalement de côté... Le Four des Festivités d'Eva 2.1 n'a ainsi pas évolué d'un iota en dehors du retrait de la recette d'Amanda (RIP). Bungie a donc clairement fait le strict minimum. Notez qu'une fois le four passé en Pièce Maîtresse, seuls 10 Arômes de l'Avènement sont nécessaires pour chaque recette, contre 15 autrement.

Liste des recettes de l'Avènement 2023 Gjallarteaux secs (Zavala) - Canne à sucre éthérique, Explosion de saveurs.

- Canne à sucre éthérique, Explosion de saveurs. Beignets du Voyageur (Ikora Rey) - Huile cabale, Éclair de génie.

- Huile cabale, Éclair de génie. Tapioca télémétrique (Banshee-44) - Lait vex, Siphon à balles.

- Lait vex, Siphon à balles. Graines pour oiseaux éliksni (Louis, le faucon d'Hawthorne) - Canne à sucre éthérique, Touche personnelle.

- Canne à sucre éthérique, Touche personnelle. Sablé du gentilhomme (Devrim Kay) - Canne à sucre éthérique, Goût parfait.

- Canne à sucre éthérique, Goût parfait. Gâteau de la forêt infinie (Failsafe) - Lait vex, Chaleur extrême.

- Lait vex, Chaleur extrême. Lames vanillées (Shaxx) - Huile cabale, Saveur tranchante.

- Huile cabale, Saveur tranchante. Particules au chocolat noir (Le Vagabond) - Beurre corrompu, Goût du Néant.

- Beurre corrompu, Goût du Néant. Gâteaux d'infortune (Pétra Venj) - Canne à sucre éthérique sombre, Chaleur exrême.

- Canne à sucre éthérique sombre, Chaleur exrême. Biscuits étranges (Xûr) - Beurre corrompu, Saveur électrique.

- Beurre corrompu, Saveur électrique. Gâteaux au ruban de lavande (Saint-14) - Lait vex, Touche personnelle.

- Lait vex, Touche personnelle. Petits pains coup-de-feu (Ada-1) - Canne à sucre éthérique, Saveurs équilibrées.

- Canne à sucre éthérique, Saveurs équilibrées. Cookies ascendants aux raisins (Eris Morn) - Poudre chitineuse, Touche finale.

- Poudre chitineuse, Touche finale. Croquants éthériques (Variks) - Poudre chitineuse, Saveur électrique.

- Poudre chitineuse, Saveur électrique. Crumbles aux myrtilles (Shaw Han) - Canne à sucre éthérique, Siphon à balles.

- Canne à sucre éthérique, Siphon à balles. Biscuits aigres-doux (Le Corbeau) - Canne à sucre éthérique sombre, Saveurs équilibrées.

- Canne à sucre éthérique sombre, Saveurs équilibrées. Boules de neige poussière lumineuse (Tess Everis) - Poudre chitineuse, Saveurs complexes.

- Poudre chitineuse, Saveurs complexes. Biscuits au beurre traditionnels (Eva Levante) - Beurre corrompu, Superbe texture.

- Beurre corrompu, Superbe texture. Biscuits d'herbe stellaire (Exo inconnue) - Canne à sucre éthérique sombre, Glaçage sombre.

- Canne à sucre éthérique sombre, Glaçage sombre. Biscuit lumineux (Fynch) - Poudre chitineuse, Goût parfait.

La liste des améliorations à acheter auprès d'Eva est identique à celle de l'année dernière, mais il faut évidemment tout acquérir de nouveau. L'unique différence vient de la concentration d'Engramme qui a remplacé les deux types d'échanges de cadeaux, s'adaptant à l'évolution générale des marchands dans le jeu.

Vous trouverez le coût en Esprit de l'Avènement indiqué entre parenthèses ci-dessous, qui est assez dérisoire, en laissant suffisamment pour les échanges de cadeaux. Si vous avez le vaisseau Starfarer 7M, équipez-le pour en générer davantage lorsque vous récupérez un ingrédient.

Liste des améliorations Vive la fête - Recevez une Faveur d'amitié quotidienne auprès d'Eva Levante (35).

- Recevez une Faveur d'amitié quotidienne auprès d'Eva Levante (35). Récolte contractuelle - Les contrats de l'Avènement octroient un ingrédient aléatoire supplémentaire (35).

- Les contrats de l'Avènement octroient un ingrédient aléatoire supplémentaire (35). Récolte aromatique - Les contrats de l'Avènement octroient une faible quantité d'Arôme de l'Avènement (35).

- Les contrats de l'Avènement octroient une faible quantité d'Arôme de l'Avènement (35). Ticket d'échange emballé - Déverrouille l'accès à l'option de concentration d'Engramme de l'Avènement (35).

- Déverrouille l'accès à l'option de concentration d'Engramme de l'Avènement (35). Ticket d'échange à durée limitée - Déverrouille l'accès aux options de concentration Échange de cadeaux à durée limitée (35).

- Déverrouille l'accès aux options de concentration Échange de cadeaux à durée limitée (35). Cadeaux attributifs - Les armes de l'Avènement ont une chance de générer un attribut supplémentaire dans la colonne de gauche (35).

- Les armes de l'Avènement ont une chance de générer un attribut supplémentaire dans la colonne de gauche (35). Cadeaux très attributifs - Les armes de l'Avènement auront une chance de générer un attribut supplémentaire dans la colonne de droite (35). Liste des améliorations de boule de neige Long hiver - Augmente la durée des effets de ralentissement dus aux boules de neige (20).

- Augmente la durée des effets de ralentissement dus aux boules de neige (20). Très long hiver - Augmente la quantité d'effets de ralentissement infligée aux combattants victimes des boules de neige (20).

- Augmente la quantité d'effets de ralentissement infligée aux combattants victimes des boules de neige (20). Gardez la tête froide - Les boules de neige déposent une mine de stase à l'impact (20).

- Les boules de neige déposent une mine de stase à l'impact (20). Cadeau infini - Les combattants gelés vaincus génèrent des boules de neige (20).

- Les combattants gelés vaincus génèrent des boules de neige (20). L'hiver le plus long - Les boules de neige gèlent instantanément les combattants qu'elles touchent (20).

Pour ne pas changer, une liste d'objectifs à réaliser fait office d'occupation principale. Contrairement à l'année dernière, les frags à l'aide de boules de neige ne sont plus liés qu'à un unique défi avec moins de restrictions, un autre lié aux kills via le Filobscur a été ajouté et il n'y en a aucun en rapport avec Néomuna ou une activité saisonnière (contrairement à ce que pourrait faire croire la bande-annonce). Le 16e ne fait office que de récompense finale une fois tous les autres remplis, débloquant au passage le Titre associé, Pâtissiers étoilés, si jamais vous ne l'aviez pas déjà.

L'avènement de l'Avènement - Terminez les quêtes d'introduction de l'Avènement : préparez un biscuit et donnez un cadeau à Zavala. Récompenses : Emblème Points de Lumière / Ticket d'évènement.

- Terminez les quêtes d'introduction de l'Avènement : préparez un biscuit et donnez un cadeau à Zavala. Récompenses : Emblème Points de Lumière / Ticket d'évènement. Combat givré - Éliminez des combattants avec des boules de neige n'importe où dans le système solaire (100). Récompenses : Aile d'albédo / Lumen +5 000 / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Éliminez des combattants avec des boules de neige n'importe où dans le système solaire (100). Récompenses : Aile d'albédo / Lumen +5 000 / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Pâtissier amateur - Préparez toutes les pâtisseries dans le Four de l'Avènement (6). Récompenses : Matrice d'amélioration / Code de récompense Bungie / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Préparez toutes les pâtisseries dans le Four de l'Avènement (6). Récompenses : Matrice d'amélioration / Code de récompense Bungie / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Festival de pâtisserie - Préparez des pâtisseries dans le Four de l'Avènement (50). Récompenses : Prisme d'amélioration / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Préparez des pâtisseries dans le Four de l'Avènement (50). Récompenses : Prisme d'amélioration / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Shopping en série - Acheter les 12 améliorations de l'Avènement auprès d'Eva avec de l'Esprit de l'Avènement. Récompenses : Revêtement Panache de l'Avènement / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Acheter les 12 améliorations de l'Avènement auprès d'Eva avec de l'Esprit de l'Avènement. Récompenses : Revêtement Panache de l'Avènement / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Pâtissier habile - Préparez toutes les pâtisseries dans le Four de l'Avènement (13). Récompenses : Matrice d'amélioration / Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Préparez toutes les pâtisseries dans le Four de l'Avènement (13). Récompenses : Matrice d'amélioration / Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Pâtissier expert - Préparez toutes les pâtisseries dans le Four de l'Avènement (20). Récompenses : Vaisseau exotique Hiera Hodos / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Préparez toutes les pâtisseries dans le Four de l'Avènement (20). Récompenses : Vaisseau exotique Hiera Hodos / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Congélation - Éliminez des combattants ou des Gardiens avec des armes ou des compétences stasiques. Récompenses : Tête froide / Zéphyr / Matrices d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Éliminez des combattants ou des Gardiens avec des armes ou des compétences stasiques. Récompenses : Tête froide / Zéphyr / Matrices d'amélioration / Ticket d'évènement. Fabrique de fil - Éliminez des combattants ou des Gardiens avec le filobscur. Récompenses : Front froid / Lumen +25 000 / Ticket d'évènement.

- Éliminez des combattants ou des Gardiens avec le filobscur. Récompenses : Front froid / Lumen +25 000 / Ticket d'évènement. Neige foudroyante - Éliminez des combattants ou des Gardiens avec des armes ou des compétences cryo-électriques. Récompenses : Aile d'albédo / Module d'amélioration / Lumen +5 000 / Ticket d'évènement.

- Éliminez des combattants ou des Gardiens avec des armes ou des compétences cryo-électriques. Récompenses : Aile d'albédo / Module d'amélioration / Lumen +5 000 / Ticket d'évènement. Fonte des neiges - Éliminez des combattants ou des Gardiens avec des armes ou des compétences solaires. Récompenses : Avalanche / Module d'amélioration / Lumen +5 000 / Ticket d'évènement.

- Éliminez des combattants ou des Gardiens avec des armes ou des compétences solaires. Récompenses : Avalanche / Module d'amélioration / Lumen +5 000 / Ticket d'évènement. Neige profonde - Éliminez des combattants ou des Gardiens avec des armes ou des compétences abyssales. Récompenses : Glacioclasme / Module d'amélioration / Lumen +5 000 / Ticket d'évènement.

- Éliminez des combattants ou des Gardiens avec des armes ou des compétences abyssales. Récompenses : Glacioclasme / Module d'amélioration / Lumen +5 000 / Ticket d'évènement. Éternité de l'Avant-garde - Terminez des Opérations de l'Avant-garde ou des activités des Défis d'Éternité. Récompenses : Bannière de Raid / Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Terminez des Opérations de l'Avant-garde ou des activités des Défis d'Éternité. Récompenses : Bannière de Raid / Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Esprit de compétition - Terminez des parties de l'Épreuve ou du Gambit. Récompenses : Matrice d'amélioration +2 / Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Terminez des parties de l'Épreuve ou du Gambit. Récompenses : Matrice d'amélioration +2 / Échange de cadeaux / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Piège de neige - Générez des boules de neige en éliminant des combattants avec des armes ou des compétences dans des activités valables. Récompenses : Prime d'amélioration / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement.

- Générez des boules de neige en éliminant des combattants avec des armes ou des compétences dans des activités valables. Récompenses : Prime d'amélioration / Esprit de l'Avènement +5 / Ticket d'évènement. Pâtissiers étoilés - Terminez des défis d'évènement pendant l'Avènement. La progression se réinitialise à la fin de l'évènement (15). Récompenses : Éclat ascendant / Alliage ascendant.

En plus de cela, quatre Triomphes supplémentaires permettent de dorer le Titre, identiques à ceux de l'an dernier... Même si vous le possédiez déjà, leur complétion seule ne suffit pas puisqu'il faut également remplir tous les défis. Pour arriver au bout de ce farming, nous avons enchaîné les Assauts, permettant de réaliser les frags à la boule de neige tout en obtenant de l'Arôme de l'Avènement pour cuisiner les recettes. Avec les Contrats répétables, cela nous a permis d'engranger énormément de Poussière brillante et de l'EXP pour le Pass saisonnier. C'est d'ailleurs le principal attrait de l'évènement à nos yeux.

Et si comme nous vous préférez utiliser des armes efficaces durant les Assauts et autres activités, ou simplement effectuer des Contrats de l'Avant-garde en parallèle, il restera en dernier à effectuer des kills avec l'équipement de l'Avènement. Rien de plus simple, grâce au Défi ascendant de la semaine. Puisque Bungie a décidé de réutiliser ce type d'activité en guise d'étape de la quête saisonnière Meilleurs vœux, comme si nous étions revenus fin 2018, autant y aller à fond (les défis n'ont jamais disparu, mais n'ont plus aucun intérêt au-delà des Triomphes contre-la-montre s'ils n'ont pas déjà été accomplis). Celui des Jardins d'Esila est pour le coup idéal, avec des ennemis apparaissant à l'infini tant que l'objectif n'a pas été rempli, les Chevaliers abyssaux n'étant clairement plus un problème à l'heure actuelle.

Mort gelée - Éliminez des combattants avec des boules de neige.

- Éliminez des combattants avec des boules de neige. Esprit de la saison - Donnez des cadeaux de l'Avènement aux marchands (100).

- Donnez des cadeaux de l'Avènement aux marchands (100). Esprit enjoué - Dépensez de l'Esprit de l'Avènement (500).

- Dépensez de l'Esprit de l'Avènement (500). Destruction enjouée - Éliminez des combattants avec des armes de l'Avènement.

Enfin, voici la liste des récompenses de la carte d'évènement améliorée, toujours payante contre 1 000 Argentum (9,99 €) et nécessitant d'avoir accompli les défis pour obtenir les tickets nécessaires. Rien de bien fou encore une fois, même s'il faut bien avouer que les emotes sont classes.

Pack évènement de l'Avènement : Interaction exotique Ailes d'ange, Passereau Fleur de glace et Revêtement Élégance de l'Avènement - Débloqué de base.

- Débloqué de base. Coque de Spectre exotique : Coque ornementale - Coûte 7 tickets d'évènement.

- Coûte 7 tickets d'évènement. Interaction légendaire : Sol glissant - Coûte 5 tickets d'évènement.

- Coûte 5 tickets d'évènement. Effet de téléportation légendaire : Entrée festive - Coûte 2 tickets d'évènement.

- Coûte 2 tickets d'évènement. Projection de Spectre : Guide de la toundra - Coûte 1 ticket d'évènement.

Everversum dispose également de son lot d'éléments cosmétiques payants, dont les ensembles d'armure Strix opulent (Arcaniste), Prédateur polaire (Chasseur) et Plume des neiges (Titan), coûtant chacun 6 000 Poussière brillante ou 1 500 Argentum.

Espérons que la prochaine édition de l'Avènement apportera quelques changements donnant davantage envie de se connecter pour y prendre part. Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver les différents contenus payants du jeu chez Gamesplanet si vous jouez sur PC et des visuels en page suivante.