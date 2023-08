Destiny 2 : Éclipse, amélioration d'armures, défis, Titre et récompenses, retour sur le Solstice 2023

Chaque saison de Destiny 2 a droit à son évènement thématique et la Saison des Profondeurs a donc accueilli le retour du Solstice, qui a repris le modèle de l'an dernier avec son ensemble d'armure à améliorer à l'aide de Tisons et Petits Bois, tout en apportant de (très) légers changements généraux. Nous avons complété l'ensemble des défis et doré notre Titre de Gardien des flammes, il est donc temps de faire le point sur cette édition 2023, qui s'achèvera le 8 août prochain. Il n'est pas encore trop tard pour en profiter, alors suivez le guide.

Pour ne pas changer, c'est auprès d'Eva Levante à la Tour que nous obtenons les différentes quêtes de l'évènement (Célébration du Solstice, Un Gardien en armure lumineuse, Raviver l'étincelle et Un Solstice étincelant), faisant office de fil conducteur pour l'obtention et l'amélioration de notre ensemble d'armure Ensoleillé. Une première partie de la Fête du feu de joie est nécessaire pour débloquer les défis de l'évènement, au nombre de 19, qui servent à obtenir le Titre de Gardien des Flammes, mais surtout à récolter du Petit bois, une ressource indispensable au processus d'amélioration.

Cette activité à trois joueurs est accessible via le nœud à la Tour et se déroule à nouveau dans la Zone aérienne européenne (ZAE), sans changement notable, Bungie ne s'étant pas foulé pour modifier la formule. C'est là le cœur de la boucle de gameplay, consistant à venir à bout de hordes d'ennemis (Ruche, Déchus ou Cabals) pour faire apparaître des Porteurs d'allumage qui lâchent trois Allume-feux en mourant, à balancer sur le bucher pour en attiser les flammes. À la fin d'une partie, nous sommes récompensés par des Cendres argentées (100 max) en fonction du total d'Allume-feux déposés (30 max), consommant plus ou moins de Feuilles argentées dans le processus, il faut donc bien veiller à ne pas en être à court.

Ce qui est un peu dommage avec cette activité, c'est qu'elle n'utilise plus l'ensemble de la carte comme à l'époque où il fallait chercher des coffres, les hauteurs n'intervenant par exemple que durant les interférences des Corrompus. Chaque partie est donc quasi identique et assez rapide, environ 10 minutes, avec un boss final Buveur de chaleur apparaissant lorsque le temps imparti est passé ou en ayant placé tous les Allume-feux possibles. Deux contrats hebdomadaires, quatre journaliers et des répétables peuvent être acquis auprès d'Eva pour varier notre approche et engranger un peu de Poussière brillante au passage. Notez que ce sont Saint-14 et Saladin qui font office de commentateurs cette année, avec quelques dialogues bien amusants.

Les Feuilles argentées (100 max) s'obtiennent quant à elles en effectuant les activités habituelles, déjà rongées jusqu'à l'os, mais au moins cela permet de faire d'une pierre deux coups avec d'autres objectifs. Notez qu'il faut porter l'armure du Solstice pour en recevoir, dont les stats ne sont pas folles de base, ce qui n'est pas forcément très pratique.

Processus d'amélioration de l'ensemble d'armure du Solstice





Chaque pièce d'équipement, sauf l'objet de classe, doit ainsi être améliorée trois fois pour arriver au bout du processus en y appliquant à chaque palier une certaine quantité de Petit bois.

Petit bois nécessaire au total : 24 Étape 1 : Petit bois léger - Nécessite Petit bois x1

Étape 2 : Petit bois lourd - Nécessite Petit bois x2

Étape 3 : Entièrement ravivée - Nécessite Petit bois x3

À noter qu'une fois le Petit bois placé sur une pièce d'armure, il l'est pour toutes les suivantes du même emplacement, et ce pour tous nos personnages. La progression des quêtes est également bien plus brève sur nos autres Gardiens, puisqu'il suffit de lancer une fois l'activité (sans même la terminer) pour que tout s'enchaîne, du moins en ayant bien tout terminé une fois au préalable. Cela fait gagner un temps considérable !

À chaque étape, une fois le Petit bois placé, nous devons imprégner la pièce de Tisons ardents en échange de Cendres argentées.

Cendres argentées nécessaires pour un set complet : 480 Étape 1 : Tisons ardents - Nécessite Cendres argentées x20

Étape 2 : Tisons étincelants - Nécessite Cendres argentées x40

Étape 3 : Étincelle de Mobilité / Récupération / Résistance / Discipline / Intelligence / Force - Nécessite Cendres argentées x60

C'est là que le grind débute et ce pour plusieurs raisons qui dépendront de ce que vous recherchez en améliorant ces armures. Si votre but est simplement de débloquer la Lueur associée à chaque pièce, vous aurez vite terminé, même si le set de cette année n'est pas très flashy... et même le pack d'Ornements chez Everversum (1 500 Argentum ou 6 000 Poussière brillante) ne change rien à cela, dommage. Au passage, la différence entre les deux types de Lueurs est que celle obtenue en jouant est blanche, tandis que l'Ornement en fait varier la teinte en fonction de la classe équipée.

En revanche, si vous comptez obtenir de bonnes statistiques, avec pourquoi pas un triple 100, bon courage. L'ensemble s'y prête bien de base, puisque nous pouvons choisir le type d'Étincelle à appliquer, qui garantit un minimum de +20 dans la stat correspondante, le tout pouvant être couplé à un mod de Spectre pour un +10 dans une autre. Le problème vient du fait que « dans de rares cas, le total des statistiques peut diminuer », comme indiqué en jeu, ce qui est plutôt une norme qu'une exception... Si nous avons miraculeusement pu obtenir un torse ayant 66 de base, la RNG n'a pas été aussi clémente pour nos autres pièces même après de très nombreuses tentatives et nous avons eu à plusieurs reprises la désagréable surprise de voir des pièces de palier 2 affichant un nombre élevé revenir à 60 ensuite... Oui, l'implémentation d'une telle fonctionnalité est tout bonnement stupide et apparaît juste comme un moyen de nous faire participer plus longtemps à l'évènement. Même si pouvoir choisir quelles statistiques privilégier est intéressant, cela n'en vaut sans doute pas la peine sauf éventuellement pour les nouveaux joueurs.

Liste des défis et récompenses à obtenir





Pour en revenir aux 19 défis à remplir, dont seuls les 18 premiers servent à obtenir le Sceau, ils sont globalement identiques à ceux de l'année dernière, avec la suppression de certains, quelques ajustements sur les objectifs en revoyant à la baisse ce qui est demandé et des ajouts de récompenses comme du Lumen et des Modules d'amélioration. En s'organisant bien, cela va très vite pour les remplir et nous n'allons clairement pas nous en plaindre.

Fête réussie - Terminez l'activité Fête du feu de joie. Récompenses : Lumen / Petit bois / Ticket d'évènement.

- Terminez l'activité Fête du feu de joie. Récompenses : Lumen / Petit bois / Ticket d'évènement. Bon allumage - Éliminez des Porteurs d'allumage dans la Fête du feu de joie (15). Récompenses : Lumen / Petit bois / Ticket d'évènement.

- Éliminez des Porteurs d'allumage dans la Fête du feu de joie (15). Récompenses : Lumen / Petit bois / Ticket d'évènement. Barbecue de corrompus - Éliminez des Corrompus prismatiques dans la Fête du feu de joie (15). Récompenses : Lumen / Petit bois / Ticket d'évènement.

- Éliminez des Corrompus prismatiques dans la Fête du feu de joie (15). Récompenses : Lumen / Petit bois / Ticket d'évènement. Embrasement - Attisez les flammes dans la Fête du feu de joie (35). Récompenses : Code de récompense Bungie / Petit bois / Ticket d'évènement.

- Attisez les flammes dans la Fête du feu de joie (35). Récompenses : Code de récompense Bungie / Petit bois / Ticket d'évènement. Cendrier - Obtenez de la Cendre argentée (350). Récompenses : Module d'amélioration / Petit bois / Ticket d'évènement.

- Obtenez de la Cendre argentée (350). Récompenses : Module d'amélioration / Petit bois / Ticket d'évènement. Embrasement II - Attisez encore les flammes dans la Fête du feu de joie (70). Récompenses : Emblème / Petit bois +2 / Ticket d'évènement.

- Attisez encore les flammes dans la Fête du feu de joie (70). Récompenses : Emblème / Petit bois +2 / Ticket d'évènement. Embrasement III - Attisez encore plus les flammes dans la Fête du feu de joie (100). Récompenses : Vaisseau Étincelle éphémère / Petit bois +2 / Ticket d'évènement.

- Attisez encore plus les flammes dans la Fête du feu de joie (100). Récompenses : Vaisseau Étincelle éphémère / Petit bois +2 / Ticket d'évènement. Comme une traînée de poudre - Éliminez des cibles n'importe où dans le système. Éliminez des Gardiens permet de progresser plus vite. Récompenses : Lumen / Petit bois / Ticket d'évènement.

- Éliminez des cibles n'importe où dans le système. Éliminez des Gardiens permet de progresser plus vite. Récompenses : Lumen / Petit bois / Ticket d'évènement. Superlatif - Éliminez des cibles à l'aide de Supers. Récompenses : Module d'amélioration / Petit bois / Ticket d'évènement.

- Éliminez des cibles à l'aide de Supers. Récompenses : Module d'amélioration / Petit bois / Ticket d'évènement. Forgé dans les flammes - Éliminez des Gardiens adverses dans n'importe quelle activité (10). Récompenses : Matrice d'amélioration +3 / Petit bois / Ticket d'évènement.

- Éliminez des Gardiens adverses dans n'importe quelle activité (10). Récompenses : Matrice d'amélioration +3 / Petit bois / Ticket d'évènement. Briquet de poche - Éliminez des cibles à l'aide de revolvers, fusils à pompe et de lance-roquettes. Récompenses : Matrice d'amélioration / Petit bois +2 / Ticket d'évènement.

- Éliminez des cibles à l'aide de revolvers, fusils à pompe et de lance-roquettes. Récompenses : Matrice d'amélioration / Petit bois +2 / Ticket d'évènement. Au bûcher - Éliminez des Boss n'importe où dans le système (40). Récompenses : Prisme d'amélioration / Petit bois +2 / Ticket d'évènement.

- Éliminez des Boss n'importe où dans le système (40). Récompenses : Prisme d'amélioration / Petit bois +2 / Ticket d'évènement. Au charbon - Terminez des activités de programmes pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Lumen / Petit bois / Ticket d'évènement.

- Terminez des activités de programmes pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Lumen / Petit bois / Ticket d'évènement. Rêve radieux - Terminez des manches du Puits aveugle ou des Défis d'Éternité pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Module d'amélioration / Petit bois / Ticket d'évènement.

- Terminez des manches du Puits aveugle ou des Défis d'Éternité pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Module d'amélioration / Petit bois / Ticket d'évènement. Flamboyant - Terminez des Opérations de l'Avant-garde ou des Nuits Noires pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Matrice d'amélioration / Petit bois / Ticket d'évènement.

- Terminez des Opérations de l'Avant-garde ou des Nuits Noires pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Matrice d'amélioration / Petit bois / Ticket d'évènement. Feux de la compétition - Terminez des parties dans des programmes de l'Épreuve ou du Gambit pour gagner des Feuilles argentées (10). Récompenses : Lumen / Petit bois / Ticket d'évènement.

- Terminez des parties dans des programmes de l'Épreuve ou du Gambit pour gagner des Feuilles argentées (10). Récompenses : Lumen / Petit bois / Ticket d'évènement. Une étincelle dans les ténèbres - Terminez des manches d'Autels du malheur ou de missions Récupération pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Bannières de Raid +3 / Petit bois +2 / Ticket d'évènement.

- Terminez des manches d'Autels du malheur ou de missions Récupération pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Bannières de Raid +3 / Petit bois +2 / Ticket d'évènement. Sur des charbons ardents - Terminez des activités sur Neptune pour obtenir des Feuilles argentées. Récompenses : Prisme d'amélioration / Petit bois +2 / Ticket d'évènement.

- Terminez des activités sur Neptune pour obtenir des Feuilles argentées. Récompenses : Prisme d'amélioration / Petit bois +2 / Ticket d'évènement. Gardiens des flammes - Titre obtenu (terminer les 18 autres défis). Récompenses : Éclat ascendant / Alliage ascendant.

Il est également possible de dorer ce Titre en remplissant quatre autres défis. Nous concernant, trois d'entre eux étaient déjà complétés sans même y penser et une simple partie du Jugement d'Osiris a permis de valider le dernier, et ce avant même la fin de celle-ci. Bref, rien de compliqué.

Sorti des cendres - Améliorez plusieurs pièces d'armure ensoleillée (4).

- Améliorez plusieurs pièces d'armure ensoleillée (4). Fête enflammée - Attisez entièrement le feu de joie dans l'activité Fête du feu de joie.

- Attisez entièrement le feu de joie dans l'activité Fête du feu de joie. Ensoleillez-les - Terminez des donjons, des Raids, des Nuits Noires (Maître ou Grand-Maître) ou remportez des manches dans le Jugement d'Osiris tout en portant un ensemble d'armure ensoleillée entièrement ravivée.

- Terminez des donjons, des Raids, des Nuits Noires (Maître ou Grand-Maître) ou remportez des manches dans le Jugement d'Osiris tout en portant un ensemble d'armure ensoleillée entièrement ravivée. Inextinguible - Terminez l'activité Fête du feu de joie sans mourir.

Enfin, la carte d'évènement est améliorable contre 1 000 Argentum, permettant d'obtenir les récompenses ci-dessous. Ce n'est pas fou, pour ne pas changer, et bloquer le Revêtement derrière des microtransactions a une fois de plus de quoi faire grincer des dents...

Pack évènement du Solstice (débloqué de base) - Interaction exotique Poisson libéré, Passereau exotique Buggy des sables et Revêtement Refuge arboricole.

- Interaction exotique Poisson libéré, Passereau exotique Buggy des sables et Revêtement Refuge arboricole. Interaction légendaire Ballon d'eau - 8 tickets d'évènement.

- 8 tickets d'évènement. Coque de Spectre exotique Coque de flottaison - 6 tickets d'évènement.

- 6 tickets d'évènement. Effet de téléportation légendaire Géométrie sacrée - 3 tickets d'évènement.

- 3 tickets d'évènement. Projection de Spectre Bouée flottante - 1 ticket d'évènement.

La boutique a évidemment fait le plein d'articles payants en tout genre... tandis que la seule récompense inédite en plus des armures et le lance-roquettes Duologue suprême, le premier ayant des dégâts filobscurs, qui s'obtient à la fin de la Fête du feu de joie en plus du revolver Nouveauté et du fusil à pompe Rose des vents, dont les perks ont été actualisées.

Des visuels officiels relatifs à ce Solstice 2023 sont à retrouver en page suivante. Les différents contenus de Destiny 2 sont en vente chez Gamesplanet si vous jouez sur PC, cet évènement étant accessible aux joueurs free-to-play. Un showcase pour l'extension La Forme Finale sera pour rappel diffusé le 22 août.

