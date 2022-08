Destiny 2 : La Reine Sorcière, Fête du feu de joie, amélioration des armures, Sceau et défis, tout ce qu'il faut savoir sur le Solstice 2022

Page 1 : Présentation détaillée et bande-annonce du Solstice 2022

La Saison des Tourments approche doucement de sa fin, de même que le Solstice, l'évènement estival qui est le premier bénéficiant de la refonte du système en proposant une carte de défis et des Sceaux. Et même si comme l'an dernier la ZAE (la Zone aérienne européenne) fait son retour, l'activité lui étant associée a été bien modifiée. Cette Fête du feu de joie demande de tuer des ennemis spécifiques pour récupérer des orbes servant à alimenter le bûcher, les Corrompus venant jouer les trouble-fêtes de temps à autre. Une fois le boss de fin battu, aucun besoin de s'empresser à partir dénicher des coffres, les récompenses nous sont remises de manière classique, un sacré changement appréciable pour gagner du temps, mais qui retire aussi un peu d'âme à cet évènement. Vous trouverez ci-dessous tous les détails nécessaires, sachant que le Solstice se termine le mardi 9 août au reset, mais il n'est pas trop tard pour se faire plaisir !

Pour commencer, la quête Célébration du Solstice nous permet d'obtenir le set d'armure incandescente et fait office de tutoriel pour comprendre le fonctionnement du Solstice. Ainsi, le Petit bois obtenu en réalisation des défis sert à améliorer notre équipement via un emplacement de mod dédié, sauf pour l'objet de classe, et se conserve en obtenant d'autres pièces d'armure identiques.

Petit bois nécessaire au total : 24 Étape 1 : Petit bois léger - Nécessite Petit bois x1

Étape 2 : Petit bois lourd - Nécessite Petit bois x2

Étape 3 : Petit bois lourd - Nécessite Petit bois x3

Une fois une pièce d'amure équipée avec ce Petit bois, il est possible de l'imprégner de Tisons dans un autre slot, servant justement à faire croître ses statistiques. Cette fois, il est nécessaire d'utiliser des Cendres argentées. Cette monnaie d'évènement est acquise en complétant l'activité dans la ZAE, transformant alors les Feuilles argentées en cendres. Ces feuilles s'obtiennent elles en venant à bout de n'importe quelle activité tout en étant équipé de l'armure incandescente.

Cendres argentées nécessaires au total : 480

Étape 1 : Tisons ardents - Nécessite Cendres argentées x20

Étape 2 : Tisons étincelants - Nécessite Cendres argentées x40

Étape 3 : Tisons étincelants - Nécessite Cendres argentées x60

Il ne reste ensuite plus qu'à appliquer cette boucle de gameplay jusqu'à ce que le set soit entièrement amélioré. Eva nous propose ensuite la quête Un gardien en armure lumineuse, qui sert en quelque sorte à guider notre progression et bien nous rôder. Un multiplicateur a sinon été rajouté par Bungie après-coup, permettant d'aller plus vite sur nos deux autres personnages dans le cas où nous voudrions obtenir un ensemble amélioré pour les trois classes.

Lorsque l'intégralité de l'armure a été ravivée, nous pouvons alors lui appliquer une Lueur. Certaines sont aussi en vente chez Everversum contre 6 000 Poussière brillante ou 1 500 Argentum. Il est aussi possible de dépenser 60 Cendres argentées pour modifier les statistiques d'une pièce tout en ayant l'une d'elles boostée, mais il n'est possible de procéder ainsi qu'une seule fois, il faudra donc looter à nouveau l'une des parties de l'armure si la répartition ne vous convient pas. Deux autres quêtes sont aussi disponibles par la suite, Raviver l'étincelle et Un Solstice étincelant, qui servent simplement à suivre notre progression.

Par ailleurs, des contrats de la semaine, du jour et répétables sont disponibles, mais n'aident pas pour les objectifs cités ci-dessus. Une arme inédite, le revolver Nouveauté, et une autre faisant son retour, le fusil à pompe Rose des vents font elles office de récompenses gratuites. Le reste se passe chez Everversum, puisqu'il est possible d'améliorer la carte d'évènement du Solstice contre 1 000 Argentum, permettant de récupérer les éléments suivants, certains nécessitant des tickets obtenus en jouant :

Pack évènement du Solstice (débloqué de base) - Interaction exotique Concours de hot-dogs, Coque de Spectre Vacances au soleil et Revêtement Tulle irisée ;

- Interaction exotique Concours de hot-dogs, Coque de Spectre Vacances au soleil et Revêtement Tulle irisée ; Interaction légendaire Session de skate - 10 tickets d'évènement ;

- 10 tickets d'évènement ; Vaisseau exotique Balbuzard de platine - 8 tickets d'évènement ;

- 8 tickets d'évènement ; Effet de téléportation légendaire Effets projeteur pêche - 4 tickets d'évènement ;

- 4 tickets d'évènement ; Projection Biscuit mordu - 2 tickets d'évènement.

En plus de ça, 24 défis liés à la carte d'évènement sont à compléter, à la base tenus secrets et ne devenant visibles qu'une fois le premier réalisé en complétant l'activité au départ.

Fête réussie - Terminez l'activité Fête du feu de joie. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Terminez l'activité Fête du feu de joie. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Bon allumage - Éliminez des Porteurs d'allumage dans la Fête du feu de joie (20). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Éliminez des Porteurs d'allumage dans la Fête du feu de joie (20). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Barbecue de corrompus - Éliminez des Corrompus dans la Fête du feu de joie (20). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Éliminez des Corrompus dans la Fête du feu de joie (20). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Embrasement - Attisez les flammes dans la Fête du feu de joie (50). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Attisez les flammes dans la Fête du feu de joie (50). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Cendrier - Obtenez de la Cendre argentée (500). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Obtenez de la Cendre argentée (500). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Autour du feu - Terminez l'activité Fête du feu de joie contre toutes les races de combattants (Cabals, Ruche et Déchus x2). Récompenses : Petit bois / Emblème Étincelle unique.

- Terminez l'activité Fête du feu de joie contre toutes les races de combattants (Cabals, Ruche et Déchus x2). Récompenses : Petit bois / Emblème Étincelle unique. Embrasement II - Attisez encore les flammes dans la Fête du feu de joie (100). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Attisez encore les flammes dans la Fête du feu de joie (100). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Embrasement III - Attisez encore plus les flammes dans la Fête du feu de joie (150). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement / Passereau exotique Aileron hyperboréen.

- Attisez encore plus les flammes dans la Fête du feu de joie (150). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement / Passereau exotique Aileron hyperboréen. Comme une traînée de poudre - Éliminez des cibles n'importe où dans le système. Éliminez des Gardiens permet de progresser plus vite. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Éliminez des cibles n'importe où dans le système. Éliminez des Gardiens permet de progresser plus vite. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Pyromanie - Éliminez des combattants à l'aide de compétences solaires. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Éliminez des combattants à l'aide de compétences solaires. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Superlatif - Éliminez des cibles à l'aide de Supers. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Éliminez des cibles à l'aide de Supers. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Puissance de feu - Éliminez des combattants ou des Gardiens adverses à l'aide d'armes puissantes. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Éliminez des combattants ou des Gardiens adverses à l'aide d'armes puissantes. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Forgé dans les flammes - Éliminez des Gardiens adverses dans n'importe quelle activité (100). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Éliminez des Gardiens adverses dans n'importe quelle activité (100). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Briquet de poche - Éliminez des cibles à l'aide de revolvers. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Éliminez des cibles à l'aide de revolvers. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Solstice du fusil à pompe - Éliminez des cibles à l'aide de fusils à pompe. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Éliminez des cibles à l'aide de fusils à pompe. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Au bûcher - Éliminez des Boss n'importe où dans le système (60). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Éliminez des Boss n'importe où dans le système (60). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Au charbon - Terminez des activités de programmes pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Terminez des activités de programmes pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Jubilé du Solstice - Terminez des évènements publics dans n'importe quelle destination pour ganger des Feuilles argentées. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Terminez des évènements publics dans n'importe quelle destination pour ganger des Feuilles argentées. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Lampiste - Terminez des patrouilles dans n'importe quelle destination pour gagner des Feuilles argentées (10). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Terminez des patrouilles dans n'importe quelle destination pour gagner des Feuilles argentées (10). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Rêve radieux - Terminez des manches du Puits aveugle ou des Défis d'Éternité pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Terminez des manches du Puits aveugle ou des Défis d'Éternité pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Flamboyant - Terminez des Opérations de l'Avant-garde ou des Nuits noires pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Terminez des Opérations de l'Avant-garde ou des Nuits noires pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Feux de la compétition - Terminez des parties dans des programmes de l'Épreuve ou du Gambit pour gagner des Feuilles argentées (25). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Terminez des parties dans des programmes de l'Épreuve ou du Gambit pour gagner des Feuilles argentées (25). Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Une étincelle dans les ténèbres - Terminez des missions de Rupture ou des manches des Autels du malheur pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

- Terminez des missions de Rupture ou des manches des Autels du malheur pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement. Sur des charbons ardents - Terminez des activités dans le Monde du Trône pour gagner des Feuilles argentées. Récompenses : Petit bois / Ticket d'évènement.

Bref, c'est du grind bien bête si vous souhaitez tout obtenir, mais cela peut aisément si vous avez quelques heures devant vous. En revanche, il est nécessaire de tous les compléter pour améliorer entièrement le set d'armure puisque le Petit bois est bloqué derrière...

En plus de ça, le Solstice a désormais droit à son propre Sceau Gardien des flammes, qui nécessite tout simplement d'achever ces 24 défis pour débloquer tout autant de Triomphes, avec 4 supplémentaires se débloquant ensuite pour le dorer. Bon, là, c'est une tout autre histoire pour les réussir.

Sorti des cendres - Améliorez plusieurs pièces de l'armure incandescentes (12).

- Améliorez plusieurs pièces de l'armure incandescentes (12). Fête enflammée - Attisez entièrement le feu de joie dans l'activité Fête du feu de joie.

- Attisez entièrement le feu de joie dans l'activité Fête du feu de joie. Incandescence - Terminez des donjons, des Raids, des Nuits Noires (Maître ou Grand-Maître) ou remportez des manches dans le Jugement d'Osiris tout en portant un ensemble d'armure incendescente entièrement ravivée.

- Terminez des donjons, des Raids, des Nuits Noires (Maître ou Grand-Maître) ou remportez des manches dans le Jugement d'Osiris tout en portant un ensemble d'armure incendescente entièrement ravivée. Inextinguible - Terminez l'activité Fête du feu de joie sans mourir.

Un Sceau global dédié aux évènements saisonniers du jeu est aussi disponible et ne pourra être débloqué que l'an prochain au plus tôt, appelé Festifs, pour lequel seuls 16 défis à chaque fois seront nécessaires, le rendant légèrement plus facile.

Des visuels sont à retrouver en page suivante si vous souhaitez voir ce que cela donne en jeu, notamment pour les décorations de la Tour où il est possible de « toucher l'herbe » même sans sortir de chez soi, comme aiment le dire les anglophones. Destiny 2 et ses extensions peuvent être achetés sur PC via Gamesplanet.