Destiny 2 : Éclipse, défis, médailles et récompenses, retour sur les Jeux des Gardiens All-Stars

En attendant les nouveautés de début avril via la mise à jour Dans la Lumière avec le mode Agression (Onslaught) qui a récemment été présenté en live, Destiny 2 a eu droit aux Jeux des Gardiens All-Stars, un évènement qui a eu comme principale nouveauté l'ajout d'un nouveau type de véhicule prenant la forme d'un hoverboard, baptisé Glisseur. Le premier du genre, le Vecteur des vedettes, a donc pu être testé par tous et être débloqué en remplissant certaines conditions, tandis qu'une déclinaison nommée Loup ailé et ayant pour thématique le Gjallarhorn a fini dans un pack payant chez Everversum. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de cette édition, surtout là pour faire office de témoignage, même s'il vous reste encore un peu de temps pour récolter quelques récompenses. De toute manière, hormis le Glisseur, Bungie ne s'est à nouveau pas trop foulé et il y a comme bien souvent plus de recyclage que de réelles nouveautés, vous n'aurez qu'à comparer avec notre article de l'an dernier.

Activités de l'évènement





Les Jeux des Gardiens ont pour rappel un côté compétitif entre les trois classes du jeu, sauf qu'en raison de la population déséquilibrée, les développeurs tentent chaque année de bidouiller les valeurs pour que cela ne soit pas à sens unique. Le résultat a été désastreux de ce côté cette fois encore, puisque les Chasseurs (les plus nombreux) ont raflé l'or pendant sept jours consécutifs la première semaine. Ensuite, cela a été au tour des Titans sur la même durée. Enfin, ce sont les Arcanistes qui ont systématiquement été sur le podium ces six derniers jours. De toute manière, cela n'intéresse pas grand monde et il n'y a jamais eu de réel enjeu derrière cette compétition. Cela nous ferait presque regretter les Réjouissances, l'évènement du printemps qui avait au moins le mérite de disposer de son propre mode temporaire.

Côté règles du jeu, les Cartes de prétendant et Cartes de platine ont fait leur retour auprès d'Eva, avec en plus l'ajout de Cartes de diamant très limitées, toujours avec cette limite de ne pouvoir en posséder qu'une de type PvE et une PvP à la fois, forçant à revenir à la Tour régulièrement.

Cartes de prétendant (médaillon d'or) - 1 000 Lumen : programmes de l'Avant-garde, Épreuve, Gambit et contenu saisonnier.

: programmes de l'Avant-garde, Épreuve, Gambit et contenu saisonnier. Cartes de platine (médaillon de platine) - 1 500 Lumen : Jugement d'Osiris, Nuit Noire, Raids, activités saisonnières de difficulté supérieure et Secteurs oubliés en difficulté Légende ou Maîtrise.

: Jugement d'Osiris, Nuit Noire, Raids, activités saisonnières de difficulté supérieure et Secteurs oubliés en difficulté Légende ou Maîtrise. Cartes de diamant (médaillon de diamant) - 2 000 Lumen : JCE de haut niveau et Jugement d'Osiris (une de chaque par semaine). Remarque : un troisième médaillon de diamant peut être obtenu chaque semaine en regardant 2 heures de contenu sur Twitch.

Rien de nouveau en revanche pour les contrats avec deux hebdomadaires (1 000 Lumen), quatre journaliers (250 Lumen) et des répétables (3 000 Lumen), ces derniers étant toujours l'occasion de farmer de la Poussière brillante.

En termes de playlists, nous avons de nouveau eu droit à Jeux des Gardiens : Récréatif (Assauts), Jeux des Gardiens : Compétitif (Nuits Noires) et Suprématie (le mode du même nom à l'Épreuve). Dans les trois cas, le choix a été donné entre du matchmaking classique ou par classe, avec même une option permettant de jouer en privé pour les Nuits Noires. La nouveauté a été l'ajout de Gambit : Classe contre classe, mais pas sûr que cela ait particulièrement aidé ce mode délaissé.

En plus de ça, Bungie a ajouté l'activité Focus. Kézako ? Le principe est simple, sur des créneaux spécifiques indiqués en jeu, l'une des playlists (sauf les Assauts classiques) est mise en avant, avec trois paliers de points à atteindre pour obtenir la récompense associée, un objectif commun à tous les joueurs qui met évidemment en compétition les classes. Dans la pratique, nous avons pu constater une chose, chaque semaine, la classe en tête gagnait à chaque fois (du moins lors de nos nombreuses connexions) et les joueurs disposant de trois Gardiens n'avaient qu'à prêter allégeance au dernier moment à cette dernière pour être tranquilles. D'une certaine manière, nous y avons vu une certaine forme de fair-play.

Du côté des quêtes, après avoir récupéré le nouvel objet de classe, presque rien de neuf avec Première classe servant de tutoriel puis Tirer pour marquer et En quête de Suprématie. Chaque semaine, ces deux-là disposent de plusieurs paliers de récompenses pouvant être atteints, jusqu'à platine, en terminant une Nuit Noire avec au moins 175 000 points pour la première et en engrangeant 1 000 points au fil des parties du mode PvP. L'indication du top 10 % a toutefois eu à nouveau un rôle cette fois dans la quête inédite Prise de vitesse, voir un peu plus bas. Notons tout de même que les Nuits Noires ont été mises en rotation journalière, de quoi légèrement atténuer la monotonie.

Et comme chaque année, l'évènement était l'occasion d'obtenir le catalyseur de la mitrailleuse exotique Héritage évident si jamais vous ne l'aviez pas, surtout utile pour les nouveaux joueurs, avec toujours les mêmes objectifs (accumuler 50 points de médaillons, terminer 3 cartes de prétendant et effectuer des frags à l'aide d'une mitrailleuse pour engranger de l'Esprit de compétition). En guise de conclusion, la quête Cérémonie de clôture a aussi fait son retour, servant juste à marquer en quelque sorte la fin de la compétition.

Les récompenses





Le principal intérêt de l'évènement, vous l'aurez compris, était d'obtenir le Vecteur des vedettes, dont l'utilisation est franchement cool et apporte un certain vent de fraîcheur bienvenu. Prise de vitesse proposait ainsi trois objectifs, mais dont un seul d'entre eux était nécessaire pour le débloquer. Entre un farm interminable de 1 200 en score de médaillon, se hisser dans le top 10 % ou ouvrir trois colis des vainqueurs de l'activité Focus, c'est cette dernière qui était clairement à privilégier. Avec ce que nous avons dit plus haut à ce sujet, les trois classes ont eu suffisamment d'opportunités pour que tout le monde puisse récupérer le véhicule !

Les différents colis justement, de même qu'allumer les Torches à la Tour liées aux quêtes, rapportaient à nouveau le pistolet-mitrailleur Le Titre et le fusil d'éclaireur Taraxippos avec des perks revues, ainsi qu'un petit nouveau, le Tintamarre, un lance-grenades ayant l'apparence du Passage du gouffre... Un objet de classe inédit, intéressant juste pour l'apparence en dehors de l'évènement et le lore, a lui été ajouté pour chaque classe, à savoir le Brassard des vedettes (Arcaniste), la Cape des vedettes (Chasseur) et le Fanion des vedettes (Titan).

Et comme depuis la Fête des âmes perdues 2023, un Mémento a été ajouté donnant accès au Revêtement Souvenir du Champion, au titre d'arme Perfection du podium et au traqueur d'adversaires vaincus en Suprématie. Puisque nous ne pouvons en transporter qu'un exemplaire à la fois, les développeurs ont toutefois eu la bonne idée de nous laisser en gagner d'autres et de permettre à Eva de stocker le surplus.

Chez Everversum, même rengaine avec comme d'habitude un set d'Ornements inédit pour chaque classe vendu 1 500 Argentum ou 6 000 Poussière brillante (Rapace furieux pour Arcanistes, Vipère zélée pour Chasseurs et Lion fougueux pour Titans) aux côtés de ceux des précédentes années, ainsi que des coques de Spectres, Passereaux, Vaisseaux, emotes et l'amélioration de la carte d'évènement contre 1 000 Argentum, donnant accès aux éléments listés ci-dessous.

Pack d'évènement des Jeux des Gardiens (débloqué de base à l'achat) - Interaction exotique Le putt parfait, Passereau exotique La Torpille et Revêtement légendaire Couleurs de combat.

- Interaction exotique Le putt parfait, Passereau exotique La Torpille et Revêtement légendaire Couleurs de combat. Coque de Spectre exotique : Coque à casquette - 7 tickets d'évènement.

- 7 tickets d'évènement. Interaction légendaire : Pirouette fouettée - 5 tickets d'évènement.

- 5 tickets d'évènement. Effet de téléportation légendaire : Sceau de fierté - 2 tickets d'évènement.

- 2 tickets d'évènement. Projection de Spectre : Projection titrée - 1 ticket d'évènement.

Les défis et Triomphes à remplir (de nouveau)





Comme à chaque fois, des défis sont venus occuper les complétionnistes souhaitant dorer le Titre Championne et permettant aux autres de le débloquer. Oui, la traduction n'a toujours pas bougé, tant pis pour les personnages masculins... De même, le nom du troisième est toujours Argentum et nous avons du mal à croire qu'il ne s'agit pas d'une erreur non corrigée.

En dehors des récompenses qui diffèrent un peu, les défis ont pour la plupart été identiques à ceux de l'an dernier. Au moins, il n'était plus nécessaire d'utiliser les armes de l'évènement pour effectuer des kills et les activités de chaque extension ont été mises en avant, de quoi leur redonner un peu d'attrait.

Venus pour gagner - Obtenez un médaillon en terminant des activités et déposez-le au podium de la Tour contre des récompenses et des points de classe ! Récompenses : Tintamarre / Matrice d'amélioration +3 / Ticket d'évènement.

- Obtenez un médaillon en terminant des activités et déposez-le au podium de la Tour contre des récompenses et des points de classe ! Récompenses : Tintamarre / Matrice d'amélioration +3 / Ticket d'évènement. Bronze - Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Récompenses : Emblème La crème de la crème / Médaillon d'or / Ticket d'évènement.

- Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Récompenses : Emblème La crème de la crème / Médaillon d'or / Ticket d'évènement. Argentum - Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Récompenses : Matrice d'amélioration +3 / Médaillon d'or / Ticket d'évènement.

- Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Récompenses : Matrice d'amélioration +3 / Médaillon d'or / Ticket d'évènement. Or - Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Récompenses : Prisme d'amélioration / Code de Récompense Bungie / Ticket d'évènement.

- Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Récompenses : Prisme d'amélioration / Code de Récompense Bungie / Ticket d'évènement. Platine - Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Récompenses : Revêtement Bête de concours / Ticket d'évènement.

- Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Récompenses : Revêtement Bête de concours / Ticket d'évènement. Les cartes en main - Terminez des cartes de prétendant et de platine, que vous pouvez récupérer auprès d'Eva (15). Récompenses : Matrice d'amélioration +3 / Médaillon d'or / Ticket d'évènement.

- Terminez des cartes de prétendant et de platine, que vous pouvez récupérer auprès d'Eva (15). Récompenses : Matrice d'amélioration +3 / Médaillon d'or / Ticket d'évènement. Médailles-mania - Gagnez des médailles de l'Avant-garde. Récompenses : Taraxippos / Module d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Gagnez des médailles de l'Avant-garde. Récompenses : Taraxippos / Module d'amélioration / Ticket d'évènement. Éléments de la victoire - Éliminez des ennemis avec des armes ou des compétences élémentaires. Récompenses : Matrice d'amélioration +3 / Médaillon d'or / Ticket d'évènement.

- Éliminez des ennemis avec des armes ou des compétences élémentaires. Récompenses : Matrice d'amélioration +3 / Médaillon d'or / Ticket d'évènement. Beau match - Éliminez des cibles dans des parties de Suprématie ou des programmes des Jeux des Gardiens. Récompenses : Prisme d'amélioration / Médaillon de platine / Ticket d'évènement.

- Éliminez des cibles dans des parties de Suprématie ou des programmes des Jeux des Gardiens. Récompenses : Prisme d'amélioration / Médaillon de platine / Ticket d'évènement. Fierté de classe - Terminez des activités de Suprématie ou du programme des Jeux des Gardiens avec un matchmaking par classe, ou bien participez à des activités Focus (10). Récompenses : Le Titre / Matrice d'amélioration +3 / Module d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Terminez des activités de Suprématie ou du programme des Jeux des Gardiens avec un matchmaking par classe, ou bien participez à des activités Focus (10). Récompenses : Le Titre / Matrice d'amélioration +3 / Module d'amélioration / Ticket d'évènement. Rivalité amicale - Terminez des parties de l'Épreuve, du Gambit ou de Suprématie. Récompenses : Matrice d'amélioration +3 / Lumen +15 000 / Médaillon d'or / Ticket d'évènement.

- Terminez des parties de l'Épreuve, du Gambit ou de Suprématie. Récompenses : Matrice d'amélioration +3 / Lumen +15 000 / Médaillon d'or / Ticket d'évènement. Tournée du Championnat des mondes - Terminez des activités dans des Destinations comme le Puits aveugle, les Autels du malheur, les Chasses de l'empire, la Source, Partition et Surcharge du terminal. Récompenses : Lumen +15 000 / Matrice d'amélioration +3 / Médaillon d'or / Ticket d'évènement.

- Terminez des activités dans des Destinations comme le Puits aveugle, les Autels du malheur, les Chasses de l'empire, la Source, Partition et Surcharge du terminal. Récompenses : Lumen +15 000 / Matrice d'amélioration +3 / Médaillon d'or / Ticket d'évènement. Parcours de santé - Terminez des Défis d'Éternité, des activités du programme Opérations de l'Avant-garde ou des activités saisonnières. Récompenses : Bannière de Raid +3 / Lumen +20 000 / Ticket d'évènement.

- Terminez des Défis d'Éternité, des activités du programme Opérations de l'Avant-garde ou des activités saisonnières. Récompenses : Bannière de Raid +3 / Lumen +20 000 / Ticket d'évènement. Parés pour le défi - Terminez des Nuit Noires des Jeux des Gardiens. Récompenses : Prisme d'amélioration / Médaillon de platine / Ticket d'évènement.

- Terminez des Nuit Noires des Jeux des Gardiens. Récompenses : Prisme d'amélioration / Médaillon de platine / Ticket d'évènement. Collectionneur d'insignes - Gagnez des points en Suprématie en ramassant des insignes sur les adversaires vaincus. Récompenses : Tintamarre / Médaillon de platine / Module d'amélioration / Ticket d'évènement.

- Gagnez des points en Suprématie en ramassant des insignes sur les adversaires vaincus. Récompenses : Tintamarre / Médaillon de platine / Module d'amélioration / Ticket d'évènement. Champions - Terminez tous les défis de carte d'évènement pendant les Jeux des Gardiens (15). La progression se réinitialise à la fin de l'évènement. Récompenses : Éclat ascendant / Alliage ascendant.

En plus de ces 16 défis, quatre Triomphes étaient donc également à réaliser pour obtenir la dorure du Titre. Il s'agissait exactement des mêmes que lors de la précédente édition, sans surprise donc. En revanche, un bug fait que le nombre de dorures obtenues n'augmente pas même une fois les objectifs remplis, ce qui nous est arrivé. Bungie est toutefois au courant et cela devrait être corrigé. Il y a intérêt vu l'investissement en temps que cela demande.

Longue marche - Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points (600) et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points.

- Déposez des médaillons au podium de la Tour pour marquer des points (600) et améliorer la position de votre classe. Les médaillons de rang plus élevé octroient plus de points. Grand chelem - Atteignez le palier de score de platine dans le programme des Assauts Nuit Noire des Jeux des Gardiens.

- Atteignez le palier de score de platine dans le programme des Assauts Nuit Noire des Jeux des Gardiens. Initiateur de record - Terminez des cartes de platine (15). Les cartes de platine peuvent être achetées auprès d'Eva.

- Terminez des cartes de platine (15). Les cartes de platine peuvent être achetées auprès d'Eva. Panthéon - Terminez un Assaut Nuit Noire des Jeux des Gardiens sans mourir. Terminez aussi une partie de Suprématie avec un score d'au moins 30.

Toujours une tonne de médailles à décrocher !





Sans doute en raison du fait que la Saison de la Résistance est toujours disponible dans les Triomphes actifs, la section des médailles de l'Avant-garde a simplement été déplacée de cette dernière à la Saison du Vœu (elles sont distinctes de celles présentes dans l'onglet Collection, ajoutées avec la Saison de la Sorcière). Si comme nous vous aviez complété les 64 médailles en mars 2023 lors de la précédente édition, il n'y avait donc rien à faire de plus. Cela donnait au passage une chance de réaliser ces objectifs dans le cas contraire, une bonne manière de lutter contre le FOMO. Vous retrouverez entre parenthèses le nombre de médailles nécessaires à chaque Triomphe s'il faut répéter l'action. Et comme l'an dernier, si vous avez du mal à en obtenir certaines en équipe et que vous jouez sur PlayStation, n'hésitez pas à modifier le jour dans les paramètres de votre console, ce qui bloquera le matchmaking en général, permettant d'être tranquille dans la playlist Récréatif pour décrocher les médailles les plus complexes. La playlist Compétitif permet quant à elle de lancer des Nuits Noires en privé.

Vague principale - Éliminez rapidement 3 combattants à l'aide d'armes à munitions principales. (3)

- Éliminez rapidement 3 combattants à l'aide d'armes à munitions principales. (3) Déchaînement principal - Éliminez rapidement 6 combattants à l'aide d'armes à munitions principales. (2)

- Éliminez rapidement 6 combattants à l'aide d'armes à munitions principales. (2) Frénésie principale - Éliminez rapidement 9 combattants à l'aide d'armes à munitions principales.

- Éliminez rapidement 9 combattants à l'aide d'armes à munitions principales. Vague spéciale - Éliminez rapidement 3 combattants à l'aide d'armes à munitions spéciales. (3)

- Éliminez rapidement 3 combattants à l'aide d'armes à munitions spéciales. (3) Déchaînement spécial - Éliminez rapidement 6 combattants à l'aide d'armes à munitions spéciales. (2)

- Éliminez rapidement 6 combattants à l'aide d'armes à munitions spéciales. (2) Frénésie spéciale - Éliminez rapidement 9 combattants à l'aide d'armes à munitions spéciales.

- Éliminez rapidement 9 combattants à l'aide d'armes à munitions spéciales. Vague lourde - Éliminez rapidement 3 combattants à l'aide d'armes à munitions lourdes. (3)

- Éliminez rapidement 3 combattants à l'aide d'armes à munitions lourdes. (3) Déchaînement lourd - Éliminez rapidement 6 combattants à l'aide d'armes à munitions lourdes. (2)

- Éliminez rapidement 6 combattants à l'aide d'armes à munitions lourdes. (2) Frénésie lourde - Éliminez rapidement 9 combattants à l'aide d'armes à munitions lourdes.

- Éliminez rapidement 9 combattants à l'aide d'armes à munitions lourdes. Vague de précision - Éliminez 3 combattants rapidement avec des dégâts de précision. (3)

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des dégâts de précision. (3) Déchaînement de précision - Éliminez 6 combattants rapidement avec des dégâts de précision. (2)

- Éliminez 6 combattants rapidement avec des dégâts de précision. (2) Frénésie de précision - Éliminez 9 combattants rapidement avec des dégâts de précision.

- Éliminez 9 combattants rapidement avec des dégâts de précision. Œil d'aigle - Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire. (3)

- Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire. (3) Dans ma lunette - Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire. (2)

- Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire. (2) Vision parfaite - Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire.

- Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire. Escarmoucheur - Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses. (3)

- Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses. (3) Si loin, si proche - Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses. (2)

- Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses. (2) Bonne distance - Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses.

- Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses. Coup de canon - Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes. (3)

- Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes. (3) Fabrication de cratère - Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes. (2)

- Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes. (2) Explosion maîtrisée - Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes.

- Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes. Face à face - Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées. (3)

- Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées. (3) Corps à corps - Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées. (2)

- Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées. (2) Bout portant - Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées.

- Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées. Indestructible - Terminez une activité des programmes des Jeux des Gardiens sans mourir.

- Terminez une activité des programmes des Jeux des Gardiens sans mourir. Sans-faute en escouade - Terminez une activité des programmes des Jeux des Gardiens sans qu'aucun membre de votre escouade ne meure.

- Terminez une activité des programmes des Jeux des Gardiens sans qu'aucun membre de votre escouade ne meure. Escouade déferlante - Éliminez rapidement 30 combattants en tant qu'escouade. (3)

- Éliminez rapidement 30 combattants en tant qu'escouade. (3) Expertise en démolition - Éliminez 3 combattants rapidement avec des grenades. (3)

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des grenades. (3) Berserker - Éliminez 3 combattants rapidement avec des frags de mêlée. (3)

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des frags de mêlée. (3) Et la Lumière fut - Éliminez 3 combattants rapidement avec des Supers. (3)

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des Supers. (3) En terrain glissant - Éliminez rapidement 3 combattants gelés par des armes ou des compétences stasiques. (3)

- Éliminez rapidement 3 combattants gelés par des armes ou des compétences stasiques. (3) Brisé par la taille - Éliminez 3 combattants rapidement avec des dégâts de brisure stasiques. (3)

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des dégâts de brisure stasiques. (3) Chef armurier - Obtenez des médailles de frags multiples avec des armes cinétiques, énergétiques et puissantes.

- Obtenez des médailles de frags multiples avec des armes cinétiques, énergétiques et puissantes. Virtuose - Obtenez rapidement des médailles de frags multiples avec des compétences de mêlée, de grenade et de Super.

- Obtenez rapidement des médailles de frags multiples avec des compétences de mêlée, de grenade et de Super. Gardien à tout faire - Obtenez des médailles de frags multiples avec des armes à munitions principales, spéciales et lourdes, des compétences de grenade, de mêlée et de Super sans mourir.

- Obtenez des médailles de frags multiples avec des armes à munitions principales, spéciales et lourdes, des compétences de grenade, de mêlée et de Super sans mourir. Adepte filobscur - Éliminez rapidement 3 combattants avec des explosions d'Enchevêtrement filobscur, des Brindilles ou des projectiles effilochants. (3)

- Éliminez rapidement 3 combattants avec des explosions d'Enchevêtrement filobscur, des Brindilles ou des projectiles effilochants. (3) Expert filobscur - Éliminez rapidement 6 combattants avec des explosions d'Enchevêtrement filobscur, des Brindilles ou des projectiles effilochants. (2)

- Éliminez rapidement 6 combattants avec des explosions d'Enchevêtrement filobscur, des Brindilles ou des projectiles effilochants. (2) Maître filobscur - Éliminez rapidement 9 combattants avec des explosions d'Enchevêtrement filobscur, des Brindilles ou des projectiles effilochants.

- Éliminez rapidement 9 combattants avec des explosions d'Enchevêtrement filobscur, des Brindilles ou des projectiles effilochants. Vague cryo-électrique - Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences cryo-électriques. (3)

- Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences cryo-électriques. (3) Déchaînement cryo-électrique - Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences cryo-électriques. (2)

- Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences cryo-électriques. (2) Frénésie cryo-électrique - Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences cryo-électriques.

- Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences cryo-électriques. Vague solaire - Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences solaires. (3)

- Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences solaires. (3) Déchaînement solaire - Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences solaires. (2)

- Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences solaires. (2) Frénésie solaire - Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences solaires.

- Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences solaires. Vague abyssale - Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences abyssales. (3)

- Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences abyssales. (3) Déchaînement abyssal - Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences abyssales. (2)

- Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences abyssales. (2) Frénésie abyssale - Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences abyssales.

- Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences abyssales. Vague stasique - Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences stasiques. (3)

- Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences stasiques. (3) Déchaînement stasique - Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences stasiques. (2)

- Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences stasiques. (2) Frénésie stasique - Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences stasiques.

- Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences stasiques. Vague filobscure - Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences filobscures. (3)

- Éliminez rapidement 5 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences filobscures. (3) Déchaînement filobscur - Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences filobscures. (2)

- Éliminez rapidement 10 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences filobscures. (2) Frénésie filobscure - Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences filobscures.

- Éliminez rapidement 15 combattants avec des dégâts d'armes ou de compétences filobscures. Bourreau de géants - Battez un champion. (3)

- Battez un champion. (3) Finitions - Éliminez un combattant puissant avec un coup de grâce.

- Éliminez un combattant puissant avec un coup de grâce. Le couteau dans la plaie - Éliminez un combattant puissant avec un coup de grâce après avoir utilisé une interaction.

- Éliminez un combattant puissant avec un coup de grâce après avoir utilisé une interaction. Seuil de bronze atteint - Dépassez le seuil de bronze dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens.

- Dépassez le seuil de bronze dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens. Seuil d'argent atteint - Dépassez le seuil d'argent dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens.

- Dépassez le seuil d'argent dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens. Seuil d'or atteint - Dépassez le seuil d'or dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens.

- Dépassez le seuil d'or dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens. Seuil de platine atteint - Dépassez le seuil de platine dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens.

- Dépassez le seuil de platine dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens. Palier de bronze atteint - Terminez une activité avec un score de palier bronze dans les programmes des Jeux des Gardiens.

- Terminez une activité avec un score de palier bronze dans les programmes des Jeux des Gardiens. Palier d'argent atteint - Terminez une activité avec un score de palier argent dans les programmes des Jeux des Gardiens.

- Terminez une activité avec un score de palier argent dans les programmes des Jeux des Gardiens. Palier d'or atteint - Terminez une activité avec un score de palier or dans les programmes des Jeux des Gardiens.

- Terminez une activité avec un score de palier or dans les programmes des Jeux des Gardiens. Palier de platine atteint - Terminez une activité avec un score de palier platine dans les programmes des Jeux des Gardiens.

