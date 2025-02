Onimusha 2: Samurai's Destiny, date de sortie et plein de détails pour le remaster de ce grand classique

Toujours par deux ils vont... et ce fut encore le cas cette nuit durant le State of Play. Comme lors du Capcom Spotlight, l'éditeur nous a donné des nouvelles d'Onimusha: Way of the Sword et pas qu'un peu en introduisant son protagoniste. Il en a également profité pour donner de plus amples détails concernant le remaster d'Onimusha 2: Samurai's Destiny, en dévoilant sa date de sortie et lançant ses précommandes.

Bande-annonce en anglais sous-titré français

Cette version modernisée d'Onimusha 2: Samurai's Destiny ne se fera pas désirer bien longtemps, puisqu'elle sortira le vendredi 23 2025 sur PS4, Xbox One, Switch et PC (Steam), uniquement en dématérialisé. En termes d'améliorations du confort de jeu, notons l'ajout de divers paramètres de difficulté, dont un mode Enfer où un seul coup pourra nous tuer, autant dire que les accros au défi devraient en avoir pour leur argent. À l'inverse, un mode Facile sélectionnable dès le début permettra à tout le monde de s'amuser sans prise de tête. Le changement d'arme pourra se faire sans interrompre l'action et nous aurons le choix du moment de la transformation de Jubei en Onimusha. Un système de sauvegarde automatique, passer les cinématiques, choisir le format d'images à l'écran (16:9 et 4:3) ou encore une galerie disposant d'une centaine d'artworks et de la bande-son d'origine sont autant d'autres ajouts bienvenus.

Bande-annonce en japonais

Et puisque Capcom souhaite faire découvrir la licence au plus grand nombre, un bundle réunissant Onimusha: Warlords et Onimusha 2: Samurai's Destiny sera mis en vente. Les joueurs qui précommanderont le remaster de ce deuxième volet ou cet ensemble recevront en bonus le Pack de sélection de l'album orchestral avec des pistes orchestrales et des objets utiles en pleine partie.

Sélection de l'album orchestral Cette sélection est constituée de 5 morceaux tirés de l'album Onimusha 2 Orchestra Album - Taro Iwashiro Selection, qui est sorti en 2002 par Taro Iwashiro, le compositeur de Onimusha 2: Samurai's Destiny. Faites l'expérience du monde d'Onimusha 2 à travers la beauté d'un orchestre complet. Truth Of Brave ~Warring Mix~

Truth Of Resolution ~Oyu's Theme~

Truth Of Edge ~Magoichi's Theme~

Truth Of Loyalty ~Ekei's Theme~

Truth Of Desire ~Kotaro's Theme~ Pack d'objets Un pack contenant divers objets qui vous seront utiles en jeu. Particulièrement pratique pour les joueurs qui ne sont pas très confiants en jeux d'action. 3 herbes, 2 médicaments, 1 médicament secret.

2 liquides magiques super.

1 médicament parfait, 1 talisman, 10 000 âmes rouges. Ces objets pourront être obtenus après avoir rencontré Takajo au début du jeu. Si vous avez déjà croisé sa route, il apparaîtra au chargement de votre partie. Ces objets consommables peuvent également être obtenus en jeu. Vous ne pouvez recevoir le Pack d'objets qu'une seule fois.

Enfin, une tenue spéciale se débloquera en ayant une sauvegarde du premier épisode, inspirée par Samanosuke. Des visuels sont à retrouver en page suivante, illustrant les nouveautés.

Onimusha 2: Samurai's Destiny, sorti en 2002 est devenu le best-seller de la saga. L'histoire suit un nouveau héros, le maître épéiste Jubei Yagyu, qui se lance dans une quête pour vaincre Oda Nobunaga et son armée de démons. Onimusha 2: Samurai's Destiny propose de nouvelles mécaniques de jeu, notamment un système d'affinités avec les alliés de Jubei et des chemins narratifs à ramification.

Actuellement, Onimusha: Warlords est vendu 15,99 € chez Gamesplanet.