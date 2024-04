Destiny 2 : Dans la Lumière, d'excellentes quêtes exotiques de retour avec du changement

L'extension La Forme Finale de Destiny 2 ayant été repoussée, l'actuelle Saison du Vœu a été étirée sur six mois. Autant dire que même les joueurs les plus fidèles sont passés à autre chose et ce ne sont pas les Jeux des Gardiens All-Stars qui ont incité à revenir malgré le nouveau type de véhicule ajouté pour l'occasion. Bungie a toutefois prévu le coup et développé une grosse mise à jour de contenu gratuite baptisée Dans la Lumière, un peu similaire au Pack 30e anniversaire qui avait fait patienter avant La Reine Sorcière, qui était lui en partie payant avec un Donjon, les Défis d'Éternité étant accessibles à tous. Trois lives ont ainsi été organisés chaque mardi, le premier présentant le mode horde Agression (Onslaught), tandis que le deuxième introduisant le nouvel espace social nommé Hall des Champions et l'arsenal BRAVOURE. Nous avons depuis eu plus de détails sur les attributs de chacune des armes reprisées, avec une polémique au passage concernant le timegating. Faisons désormais le point sur ce qui a été introduit durant la troisième présentation en commençant par des quêtes particulièrement appréciées.

Deux missions exotiques vont donc faire leur retour dans les semaines à venir, à savoir Le Murmure et Dernière Heure, qui avaient été retirées au lancement d'Au-delà de la Lumière. Une réplique de l'Infection parfaite était d'ailleurs mise en évidence lors du live sur la table basse, tandis que le Murmure du ver se cachait derrière le canapé. La première prenait à l'origine place sur Io (sunset) et était au départ un véritable secret pour les joueurs, nécessitant de compléter un évènement public d'une certaine manière dans l'Oasis perdue pour faire apparaître un portail nous menant dans une version spéciale du Bosquet d'Ulan-Tan où un passage était alors débloqué, nous menant dans les profondeurs de l'astre. La deuxième démarrait suite à l'achèvement d'une quête secondaire sur Titan introduisant d'ailleurs Misraaks, la remise en état d'un transpondeur et la rencontre avec ce dernier au Domaine. Bref, la bonne époque où tout n'était pas indiqué par des marqueurs, avec une certaine sensation de mystère qui fait désormais défaut au jeu. Toutefois, ne soyons pas mauvaise langue, plusieurs contenus parus l'an dernier ont de nouveau tenté des approches assez similaires. En effet, //module.manuel.AVALON// et encore plus la mission secrète dans les Plongées profondes pour obtenir Outil de folie ont remis cela en avant, de même que les secrets du Moteur d'imbaru. Espérons que ça continue !

Le directeur artistique Rob Adams a d'ailleurs déclaré qu'à l'époque, les développeurs pensaient qu'il n'y avait pas assez de secrets en jeu et que cela exciterait la communauté, en plus d'une certaine nostalgie pour le Fuseau Noir de Destiny. Tout en montrant le premier concept sur tableau blanc de la mission, il a expliqué la mentalité qu'il y avait alors dans l'équipe, un contrat tacite entre les joueurs et développeurs, ces derniers mettant au défi notre esprit, nos capacités de déplacement et au combat, avec au final comme récompense une grande puissance. C'est typiquement ce qui tend à manquer désormais, en dehors des Donjons et Raids, à trop vouloir prendre les joueurs par la main. L'époque des Couloirs du temps ou du Labo Niobé (toujours physiquement présent, mais sans son contenu) semble bien loin. Oui, la suppression de ces excellents contenus et/ou leur côté temporaire nous reste toujours en travers de la gorge, même si ce n'est pas vraiment le sujet ici, quoique nous ne serions pas en train de taper ces lignes si les deux missions en question n'avaient pas été retirées au préalable...

Le côté effroi présent dans Le Murmure et la « salle verte » avec son passage bien caché pour en sortir ont aussi été abordés. Puisque Io n'est plus là, il faudra désormais aller parler à Eris Morn pour débloquer l'accès à cette quête, ce qui indique implicitement qu'elle ne sera pas juste intégrée à la rotation dans l'onglet Légendes (qui est une mauvaise idée, autant nous laisser choisir les missions auxquelles jouer n'importe quand). Mieux encore, les emplacements de coffres et autres secrets ont été modifiés, en plus d'ajustements liés aux affrontements pour procurer un certain défi avec la sandbox actuelle.

Pour Dernière Heure, le concept derrière TR3-VR a été expliqué. Son inspiration provient d'une épreuve de Takeshi's Castle où les participants devaient grimper sur une colline, avec de faux rochers dévalant la pente. Il était au départ appelé le « danger » (hazard en anglais) et a été conçu pour inspirer la peur, ce qui était loin d'être une tâche aisée puisque les Gardiens ont déjà vaincu des dieux et bravé bien des dangers. C'est pourquoi il est invincible et très rapide, que nous sommes piégés dans un labyrinthe et qu'il n'est pas possible de sauter par dessus. Une recette qui a clairement bien fonctionné. Le bas de son armature est en référence au scolopendre, dont Rob Adams a la phobie, tandis que les lumières rappellent le métro en approche. L'acronyme utilisé initialement en interne signifiait « Tracking Robotic 3 Vector Reducer », mais les fans lors de la GuardianCon avaient choisi « Tame Relaxed Triple Vac Roommate », qui ont donc son nom officiel.

Des Brigadiers ont été ajoutés à cette mission, entre autres, pour qu'il y ait toujours cette sensation de défi à surmonter rapidement. Quant au timer, les développeurs s'attendaient à ce que les nouveaux outils dont nous disposons permettent de traverser les lieux super rapidement, mais il n'en est finalement rien, car les différentes sections sont suffisamment indépendantes. Dans les deux cas, les versions de base de ces missions devront être terminées en 40 minutes, soit le double par rapport à celles de l'époque ! En Légende, les 20 minutes feront leur retour et c'est là que la majorité du contenu secret sera inclus. Tout le monde devrait donc y trouver son compte. Les cartes d'accès qui servaient pour la quête du vaisseau ont par ailleurs été remplacées par un autre système, reste à savoir si cela sera tout aussi retord et nécessitera d'avoir Google Docs ouvert pour savoir quoi faire.

Comme pour Récit d'un homme mort (Présage), Messager mort (Vox Obscura) et Révision Zéro (Opération : Bouclier de Séraphin), les deux armes exotiques que sont le Murmure du ver et l'Infection parfaite vont donc devenir craftables à l'Enclave, nous donnant le choix de leurs perks tout en conservant ce qui faisait leur fantaisie originale. Bien entendu, si vous possédez déjà leur catalyseur, il sera possible de les intégrer directement. Sinon, il faudra terminer chaque mission en Légende pour les obtenir. En revanche, comme pour les autres armes citées ci-dessus, les versions de l'époque pouvant être obtenues au Mémorial aux lumières perdues ne seront pas compatibles avec le crafting. Deux séries de quêtes sur trois semaines serviront quant à elles à débloquer les attributs intrinsèques. De plus, Le Murmure sera disponible au lancement de Dans la Lumière le 9 avril, tandis que Dernière Heure n'arrivera pas avant le mois de mai. Oui, il y aura là encore du timegating, mais qui n'a rien de bien méchant, car cela permettra de se concentrer sur chaque mission à sa ressortie.

Enfin, pour en revenir aux vaisseaux, Un millier d'ailes et Débris CF-717-91 ne feront pas leur retour, mais de nouvelles versions inspirées par leurs designs serviront de récompenses. L'apparence de ce dernier n'était pas particulièrement appréciée (il est moche, c'est un fait) et son remplaçant sera basé sur le look de l'Infection parfaite, ce qui devrait davantage plaire aux joueurs. Pour le coup, nous comprenons cette décision, tout en regrettant que ces collectibles soient à jamais inaccessibles aux joueurs les ayant ratés.

Vous pouvez revoir l'intégralité de cette 3e présentation ci-dessous, la partie dédiée à ces quêtes allant jusqu'à 28:57. Pour un récapitulatif du reste des annonces, principalement dédiées aux nouvelles cartes PvP, n'hésitez pas à consulter notre article dédié.

Les différentes extensions de Destiny 2 sont disponibles chez Gamesplanet si vous jouez sur PC.