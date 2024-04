Destiny 2 : Dans la Lumière, les nouvelles cartes PvP présentées en live par les développeurs

La troisième présentation de Destiny 2 : Dans la Lumière diffusée ce mardi a été riche en détails sur les prochains ajouts au jeu. Après avoir introduit le mode de jeu Agression (Onslaught), le Hall des Champions et l'arsenal BRAVOURE, ainsi que les attributs de ces armes, ce sont deux missions exotiques particulièrement aimées, mais qui avaient été placées dans le coffre de contenu que nous allons à nouveau pouvoir arpenter. Vous pouvez retrouver tous les détails à leur sujet dans notre article dédié. Ici, nous allons nous attarder sur les nouvelles maps PvP et les quelques autres nouveautés évoquées.

La deuxième moitié de cette présentation a donc servi à introduire le pack de trois cartes inédites pour l'Épreuve attendu le 7 mai, ce qui en soi est un petit évènement pour les joueurs compte tenu du fait qu'il aura fallu attendre sept saisons avant d'avoir Disjonction (Saison des Tourments) puis encore cinq pour Multiplex (Saison de la Sorcière) - toutes deux peu appréciées -, avec entre le retour de Cathédrale du crépuscule (Saison du Butin) de Destiny premier du nom. Ces nouvelles maps ont en premier lieu été conçues pour être jouées en 3v3 compétitif, même si l'équipe s'est assurée qu'elles fonctionnent bien avec les différents modes de jeu. Dans tous les cas, le but a été d'apporter de la variété visuelle avec trois lieux bien distincts.

Nous avons pour commencer Eventide Labs, située sur Europe. Cet ancien avant-poste de recherche gelé, qui faisait office de colonie humaine, sert désormais de station de ravitaillement à un ketch de Vigris, avec notamment un Serviteur en train de fournir de l'éther au vaisseau. Vient ensuite Cirrus Plaza à Néomuna, décrit comme un lieu de shopping et de distraction pour les Exos de la ville avec des arcades et un bar. Elle sera immédiatement lisible par les fans hardcore de PvP avec son atrium central. Enfin, Dissonance prendra place sur le vaisseau du Témoin utilisé dans le Raid Origine des Cauchemars, de son petit nom Essence, qui est en partie terraformé. Elle n'a pas été simple à concevoir en raison du côté abstrait de cet environnement, notamment pour orienter les joueurs, et a demandé pas mal de va-et-vient au sein de l'équipe pour en arriver à ce résultat. Des joueurs connus qualifiés de pragmatiques et n'ayant pas de conflit d'intérêts ont été invités à tester ces cartes et ont donné des retours constructifs. Une playlist 3v3 intégrant uniquement ces trois cartes sera disponible à leur lancement.

Quelques autres éléments ont aussi été abordés, à commencer par le fait qu'en plus des Triomphes inédits que nous avons déjà pu apercevoir, un Titre lié à Dans la Lumière appelé Brave pourra être obtenu, de quoi gonfler le temps de jeu. L'activité Panthéon n'a elle pas été montrée, mais consistera en un défi hebdomadaire avec une succession d'affrontements face à des boss de Raids avec une difficulté de plus en plus élevée. Nous en saurons plus à son sujet d'ici le 30 avril et son lancement. Ce sera un bon moyen de glaner des équipements non obtenus jusqu'à présent.

Les nouveaux joueurs vont quant à eux pouvoir passer l'introduction Nouvelle Lumière pour directement jouer avec leurs amis... Sur ce point, nous comprenons l'idée derrière, mais difficile de la trouver convaincante. L'expérience actuelle est déjà bien assez confuse et il est difficile de conseiller le jeu à des personnes n'y ayant jamais touché (quelle idée d'avoir retiré la campagne de la Guerre Rouge qui était un bon point de départ), alors les larguer sans rien sera encore pire. Si des jeux comme FFXIV obligent à terminer l'Épopée de toutes les extensions avant de s'attaquer à la dernière en date (oui, des Contes d'aventure payants existent pour tout passer), quelques heures sur un tel FPS ne devraient pas être vues comme un si gros problème. Enfin, c'est avec cette mise à jour que la possibilité de modifier l'apparence de nos Gardiens va finalement nous être donnée, mais visiblement sans nouveauté dans les choix disponibles. Un changement de nom d'utilisateur supplémentaire sera aussi offert à ce moment-là.

Vous pouvez revoir l'intégralité de cette 3e présentation ci-dessous, la partie traitée dans cet article débutant vers environ 28:57.

Avec ces trois lives, Bungie semble avoir compris que communiquer de cette manière avec la communauté était la bonne manière de procéder, comme à l'époque, plutôt que simplement diffuser une bande-annonce une heure avant le lancement du contenu. Et cela va continuer, puisque nous avons rendez-vous le mardi 9 avril à 18h30 pour un live dédié cette fois à La Forme Finale, qui présentera le gameplay de l'extension. Un nouvel Emblème sera offert via les drops Twitch après 15 minutes de visionnage, suggérant que la présentation ne devrait pas être bien longue afin de laisser les joueurs découvrir Dans la Lumière à partir de 19h00.

