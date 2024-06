Destiny 2 : La Forme Finale, une spectaculaire bande-annonce de lancement qui fait froid dans le dos

Le lancement de Destiny 2 : La Forme Finale est imminent et il est actuellement préférable de s'éloigner des réseaux sociaux si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler certains éléments ayant fuité ces derniers jours à cause d'une bourde du côté de PlayStation, qui a déployé de manière accidentelle dans le cloud de la PS5 une version du jeu contenant La Forme Finale et l'Épisode Echoes à son Acte III. Bungie a d'ailleurs réagi sur Twitter / X à ce sujet, expliquant que des joueurs ont ainsi pu avoir accès au contenu inédit visible depuis les Collections, aux récompenses ou encore au début de la campagne. Même en ayant pu jouer deux jours à l'extension au studio (cf. notre preview en fin d'article), certains éléments que nous avons pu voir passer nous étaient inconnus, alors prenez garde ! Du côté de la communication officielle, bien des choses ont pu être montrées et détaillées, sur lesquelles nous allons faire le point. Après un aperçu des décors qui nous attendent dans le Cœur pâle du Voyageur et les deux vidéos du ViDoc que nous avons analysé en détail, c'est au tour de la bande-annonce de lancement d'y passer. Nous ne pouvons que vous mettre en garde avant que vous ne la regardiez, il s'agit d'un montage d'un peu plus de deux minutes comportant des passages cinématiques inédits de l'extension. Certains nous étaient familiers, d'autres totalement inconnus, mais nous sommes certains d'une chose, il est bien plus agréable de les découvrir en jouant. Quoi qu'il en soit, l'équipe marketing a fait de l'excellent travail, car difficile de ne pas être hypé en la voyant. Notez également qu'il n'y aura aucun spoiler de notre part en termes d'explication et d'interprétation ci-dessous.

C'est donc sur fond d'une version de la chanson everything i wanted de Billie Eilish que l'assemblage de ces scènes prend forme. L'artiste est décidément à la mode auprès des studios de jeux vidéo, étant présente dans Fortnite Festival et ayant été utilisée pour le trailer de lancement de Diablo IV l'an passé. Cette petite digression effectuée, revenons à la Forme Finale, qui est plus menaçante que jamais.

La vidéo commence donc dans les rues de la Dernière Cité, avec un Gardien et son Spectre se baladant, un enfant visiblement impressionné en le voyant et... un Éliksni jouant de la guitare avec ses quatre mains, tandis qu'un autre est installé à un bar pas loin. Ce dernier détail fait véritablement chaud au cœur et montre bien l'évolution de l'histoire après toutes ces années, puisque d'ennemis les membres de cette race extraterrestre sont pour beaucoup devenus de fidèles alliés et commencent donc à pouvoir se mêler à la population locale. Le brassage ethnique ne s'arrête pas là, puisqu'un marchand éveillé est aussi présent. La représentation du peuple dans l'univers de Destiny est suffisamment rare pour que cela ait une importance de nous le montrer, puisque c'est pour lui que nous nous battons, et à vrai dire l'ensemble de l'univers dans le cas présent.

Après un plan montrant le Témoin avec une myriade de bras tel un dieu bouddhiste, c'est un aperçu de terreur qui s'offre à nous, car comme l'indique la transformation de la pomme, c'est toute la population et plus largement la Terre entière qui est métamorphosée en une œuvre d'art glaçante, avec des corps parfaitement tranchés, des membres dédoublés et expressions d'effroi se lisant sur les visages, sans parler des bras immenses s'élevant en fond dans la Dernière Cité qui s'est muée en un véritable enfer avec ses teintes orangées.

Si cela n'était pas déjà assez clair, les paroles de Mara Sov et Ikora Rey sont sans équivoque : « Le Témoin approche de la Forme Finale » et « Il pétrifie toute chose en une parfaite immobilité. » Au moins, même en n'ayant rien suivi au lore, tout le monde est désormais en mesure de saisir ce en quoi elle consiste et pourquoi il faut à tout pris l'arrêter. Fait « amusant », les fans ont souvent blagué en disant que puisque le Voyageur est une sphère et la flotte sombre des pyramides (tétraèdres), la Forme Finale pourrait être cubique. À voir le plan sur notre planète et le découpage déjà aperçu au sein de la nouvelle destination jouable, ce n'était finalement pas si éloigné de la vérité. Est-ce que tout cela n'est qu'une vision ou la réalité ? Et si tel est le cas, pourrions-nous perdre la Terre, temporairement ou même définitivement ? Il paraît difficile de l'envisager d'un point de vue vidéoludique puisque le studio a déjà dit ne plus retirer de destination, mais nous avons déjà perdu bien plus pour moins que ça avec Au-delà de la Lumière.

Le plan au coin du feu nous montre ensuite Cayde-6 (donc dans le Cœur pâle), Ikora qui ne souhaite plus enterrer de proches, le Corbeau dont elle touche l'épaule, sans doute de manière à lui faire comprendre qu'elle ne lui reproche pas ce qu'Uldren a fait, Zavala et notre Gardien portant ici le set de la destination mis en avant sur les visuels promotionnels. Bref, compte tenu de ce qu'indiquait le ViDoc, nous avons le casting principal de l'intrigue. L'entrée en vaisseau dans le portail des membres de l'Avant-garde met quand à elle l'accent sur le commandant, regardant l'étoffe attachée à son armure. Il s'agit du bandana d'Amanda Holliday comme l'a confirmé le senior narrative designer Robert Brookes.

Les trois plans qui se succèdent sont pour le moins intéressants dans leur ressemblance en termes de composition, avec à chaque fois un personnage au centre. Nous avions déjà vu celui avec notre Gardien. Pour le Corbeau faisant face à la Dernière Cité avec le Voyageur la surplombant, cela rappelle le départ du Voyageur en orbite à la fin de la Saison des Séraphins où il se tenait là aussi sur un toit. En revanche, pour Zavala, il fait clairement suite à l'autre séquence du trailer dans laquelle la Grande Machine s'envole et laisse apparaître derrière elle ce qui ressemble à une ville à l'architecture pyramidale, avec justement un vaisseau en fond. S'il s'agit de visions, est-ce un aperçu du monde des Précurseurs, la civilisation ayant donné naissance au Témoin ?

Le nouvel Assaut apparaît lui fugacement avec un décor lui aussi déjà montré dans le ViDoc. Nous voyons ensuite un Spectre se faire mettre en pièces, le bouclier de Zavala agrippé par la « corruption », l'As de pique de Cayde en morceau et l'œil d'Ikora réagir, peut-être justement à une vision, surtout que l'Exo enchaîne en déclarant : « Tu as dit qu'il t'avait parlé. » Reste à savoir qui est ce « il » ou « it » en anglais. En considérant le pronom utilisé dans la langue de Shakespeare, cela pourrait être le Voyageur.

Vient ensuite une scène très étrange avec Zavala, qui semble provenir du même passage, où une mystérieuse entité voilée attire son attention avec une sorte de miroir brisé. Oui, cela ressemble fortement aux statues rencontrées depuis des années, comme à la fin de Bastion des Ombres. Étrangement, cela nous fait penser aux Détraqueurs dans Harry Potter. Le côté sombre de ce moment de la vidéo n'y est peut-être pas pour rien, puisque s'ensuit une scène où Zavala est face à une sorte de portail rempli de corruption, qu'il touche, avec un flash montrant sa défunte femme Safiyah et Ikora disant que le Témoin montre seulement ce qu'il pense que chacun veut voir et que c'est un mensonge.

Tout aussi glauque, Cayde est vu devant un corps recouvert d'un linceul, le même qui recouvrait son cadavre à l'époque de Renégats... Espérons que cela n'augure pas de la mort d'un personnage principal. Si aucun découpage n'a été fait, le Témoin propose ensuite à Zavala de le rejoindre tandis que de nombreuses figures voilées tombent tels des dominos et qu'Ikora l'enjoigne à ne pas faire cela. Oui, même sans le contexte, c'est assez fou et les mains agrippant son visage effrayé en l'entraînant avec elles n'aident pas à être rassuré de ce qu'il pourrait advenir du personnage.

Autres visions ou sinistre réalité qui guette le casting, Ikora est montrée en train de fuir tout en se défendant, avec des Éliksnis et humains à ses côtés, tandis que le Corbeau crie le nom de Cayde alors que des Infâmes se font menaçants. Des mains gigantesques brisant la réalité elle-même attaquent justement les deux Chasseurs dans un décor de pyramide, avec la scène du Pistolet d'or déjà aperçue. Pour ne rien arranger, une scène cataclysmique dans le Cœur pâle laisse penser que le Témoin pourrait finalement bien réussir à activer sa Forme Finale. Nous avons même droit à une Hydre vex attaquant et touchant Ikora. Sur le moment, nous pourrions craindre le pire, mais c'est une Gardienne après tout, donc la mort ne lui serait pas fatale.

Après, outre la phrase bien badass de Cayde (qui emploie le terme « fate » en anglais), nous avons un plan digne d'Avengers: Endgame avec toute une armada de vaisseaux à l'intérieur du Voyageur, qu'ils soient terriens (plusieurs ressemblent au CIMU), éliksnis ou cabals. Cette référence est renforcée par la téléportation (transmat) de nombreux Gardiens venant combattre. Bon, seulement cinq peuvent être dénombrés, mais cela reste très classe. Est-ce un avant-goût de la fin de la campagne, du Raid voire de ce qu'il y aura ensuite ? Après tout, Bungie avait précisé qu'il en faudrait sans doute plus pour en finir avec le Témoin, donc une offensive de toute l'alliance sur un champ de bataille correspondrait bien à ça. Et en conclusion, nous avons Ikora se préparant à balancer une nova.

Vous l'aurez compris, Destiny 2 : La Forme Finale ne devrait pas manquer d'intensité dans la manière dont les évènements sont dépeints. Sa sortie est donc pour rappel prévue le mardi 4 juin à 19h00 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez précommander l'extension chez Gamesplanet à partir de 44,99 €.

Lire aussi : PREVIEW Destiny 2 : La Forme Finale, un parachèvement qui s'annonce éblouissant !