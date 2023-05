Diablo IV : la bande-annonce de lancement avec du Billie Eilish déjà dévoilée

Le mois de juin 2023 promet d'être chargé, avec les sorties de Street Fighter 6, Final Fantasy XVI et Diablo IV, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui. Les fans attendant le nouveau hack'n slash de Blizzard sont nombreux et le studio ne perd pas de temps, il dévoile dès maintenant la bande-annonce de lancement :

Diablo IV est pour rappel un jeu de rôle et d'action qui nous emmènera une nouvelle fois à Sanctuaire pour affronter de nombreux ennemis dans des donjons pour récupérer du butin, au travers d'une campagne à vivre en solo ou en coopération, tandis que des boss hors instance et des zones PvP seront là pour de l'action pure. Les joueurs pourront incarner plusieurs classes de personnages, à savoir le Barbare, le Druide, la Nécromancienne, la Voleuse ou la Sorcière. Pour cette bande-annonce de lancement, Blizzard n'a pas refait appel à Halsey comme aux Game Awards 2022, mais a simplement repris le titre You Should See Me In A Crown de Billie Eilish.

La date de sortie de Diablo IV est fixée au 6 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et vous pourrez même y jouer dès le 2 juin en précommandant les éditions Deluxe ou Ultimate, cette dernière est proposée contre 109,99 € sur Amazon.

