PREVIEW Diablo IV : retour réussi pour le hack'n slash ?

Cela fait maintenant plus de 10 ans que Diablo III est sorti et il a eu du mal à séduire les fans de la première heure. L’Action-RPG de Blizzard aura perturbé les joueurs à cause notamment de sa direction artistique un peu trop cartoonesque, tandis que les défauts du contenu ont été gommés à grands coups de mises à jour post-lancement et d’extensions. En 2023 arrive enfin son successeur, Diablo IV, que nous avons pu essayer au travers de sa bêta, forcément assez limitée, mais qui donne déjà beaucoup d’espoir.

Du pur hack’n slash intense et sanglant.

Lors de cette première phase de bêta, nous avions le choix entre seulement trois classes de personnages, à savoir le Barbare, la Sorcière et la Voleuse. Nous avions passé des heures avec cette dernière sur Diablo III, alors pour casser un peu nos habitudes, nous avons opté pour une Sorcière, qu’il est possible de personnaliser brièvement en début de partie, que ce soit son genre, son visage ou ses tatouages corporels. C’est assez léger, mais au moins, nous avons en quelques minutes un personnage qui nous plait, avant de lancer la partie pour admirer la cinématique d’introduction en CGI. Blizzard maîtrise toujours aussi bien son sujet et nous sommes directement dans l’ambiance : Diablo IV n’a plus rien de cartoonesque, nous sommes là dans un véritable film d’horreur sanglant, la mise en scène est soignée et le doublage anglais colle parfaitement, des qualités que nous retrouvons également dans les cinématiques utilisant le moteur du jeu, pour une transition bluffante entre les séquences de gameplay et celles narratives.

La bêta ne propose que le Prologue et l’Acte I, mais donne déjà le ton, avec ce sentiment d’incarner un personnage clé d’une histoire dantesque qui nous dépasse, opposant Lilith voulant plonger le monde dans les Ténèbres aux forces de la Lumière. Et pour le moment, la Lumière se fait absente, tant le monde de Diablo IV est désolé et dévasté. Les quelques villages transpirent la misère et la détresse, les environnements enneigés de la première zone fourmillent d’éléments brisés et de corps ensanglantés, la direction artistique est sombre au possible, nous sommes plongés dans un vrai cauchemar.

Heureusement, pour survivre, nous incarnons un personnage qui gagne rapidement en puissance. Dans le cas de la Sorcière que nous avons choisie ici, elle est équipée d’un bâton à deux mains avec une attaque à distance de base, et au fil des niveaux gagnés, nous débloquons des compétences, avec un énorme choix. Rien qu’avec une seule classe, plusieurs styles s’offrent à nous, nous nous sommes ici focalisé sur les sorts de feu particulièrement efficaces sur les groupes d’ennemis, mais il est tout à fait possible de les combiner avec d'autres de glace ou électriques. Chaque sort principal peut être amélioré pour maximiser les effets, avec même la possibilité de débloquer un effet supplémentaire parmi deux au choix pour le rendre encore plus puissant. Les possibilités semblent très nombreuses, même si, bêta limitée au niveau 25 seulement oblige, nous sommes loin d’avoir tout vu.

En combat, sur PC, nous avons donc deux sorts sur les clics de la souris et quatre autres sur les touches du clavier, de quoi créer son propre style facilement, même si un cinquième sort sur le clavier n’aurait pas été du luxe. Si vous avez poncé Diablo III, pas de gros changements dans le gameplay donc, il faut gérer son positionnement, le cooldown de certains sorts et la barre de Mana (pour la Sorcière). Notons quand même l’apparition d’une touche pour esquiver, qui est essentielle lors de combats contre certains boss aux attaques dévastatrices et qui peuvent faire fondre la barre de santé. Du côté de la potion redonnant des PV, il y a aussi un peu de changement, il est possible de descendre toutes les fioles presque à la suite, même s’il faut évidemment les gérer : de base, nous n’en avons que quatre et elles redonnent peu de santé, mais il est possible de les améliorer au fil des niveaux chez un Alchimiste. De manière générale, les marchands dans les villages ont toujours le même rôle : vendre de l’équipement et surtout l’améliorer, contre de l’or, afin de peaufiner son build.



Enfin, soulignons le vrai gros changement dans Diablo IV : le hack’n slash est en monde ouvert. Plus question de suivre les Actes dans l’ordre pour dévoiler la carte, tout est accessible dès le départ, même si le jeu nous invite à suivre un certain chemin en fonction de certaines quêtes et du niveau de notre personnage. Quoi qu’il en soit, entre les missions principales et secondaires, chaque partie se déroule dans un ordre différent selon la volonté et la curiosité du joueur. Ça, c’est en théorie, car dans la bêta, seule la première zone était accessible, il faudra attendre la version finale pour juger de la réussite de l’open world. De toute manière, cette phase de test était limitée dans le temps, et entre les missions et les donjons, il y avait de quoi faire. Comme les opus précédents, Diablo IV est très addictif, nous avons passé une journée entière dans cette bêta à enchaîner les quêtes et donjons dans l’espoir de dénicher du loot un peu plus puissant… quand tout fonctionne. Certes, c’est une phase de test, mais nous avons encore fait face aux problèmes communs aux jeux de Blizzard : une connexion obligatoire même pour jouer en solo et des serveurs aux fraises, avec une longue file d’attente au lancement de la bêta et quelques ralentissements pendant la partie. Espérons que tout cela soit plus propre au lancement du jeu…

Nos premières impressions : Vivement ! Diablo IV, c’est du pur hack’n slash intense et sanglant, avec une ambiance horrifique, un gameplay accessible, des compétences variées, des personnages devenant vite uniques et une mise en scène déjà réussie. Blizzard semble avoir balayé les écueils du troisième opus avec enfin un digne successeur au cultissime Diablo II. Il faudra attendre de mettre les mains sur la version finale cet été pour voir si ce Diablo IV réussit réellement tout ce qu’il entreprend, mais déjà avec cette bêta, les fans ont de quoi être rassurés.

