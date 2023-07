Diablo IV : Blizzard présente et date la Saison de la malfaisance, avec ses nouveaux ennemis tentaculaires

Le lancement le mois dernier de Diablo IV a été un carton plein pour Blizzard, notamment en termes de recettes. Si au moins deux extensions sont prévues à l'avenir, le studio a évidemment prévu un système de saisons pour occuper les joueurs, dont la première était attendue entre la mi et fin juillet. Elle a été présentée par les développeurs au cours d'un livestream dédié à l'ensemble de licence, introduisant également des nouveautés pour Diablo Immortals, que vous pouvez revoir en fin d'article.

La Saison de la malfaisance sera donc lancée le 20 juillet et nous confrontera à une nouvelle menace planant sur Sanctuaire à la suite des évènements de l'intrigue principale, donnant son nom à ce contenu. Cette corruption appelée malfaisance s'attaque donc à toutes sortes de créatures, même les démons, ce qui se traduira côté gameplay par des versions plus puissantes d'ennemis déjà croisés. En les éliminant, nous obtiendrons un cœur malfaisant pouvant être placé dans des emplacements d'équipement classés selon trois couleurs, nous offrant pas moins de 32 nouveaux pouvoirs. Ces derniers seront de quatre types différents, un pour chaque couleur et un dernier n'en tenant pas compte (plus rare), pouvant donc être ajouté n'importe où. À la fin des tunnels malfaisants, il sera possible d'invoquer des ennemis ayant des cœurs malfaisants de couleurs spécifiques, afin de cibler le loot.

Toutes ces nouveautés seront par ailleurs gratuites, seules les récompenses du Passe de Combat Premium étant bloquées derrière un achat. Celui de base ne proposera que 27 paliers, les 63 autres nécessitant donc de passer à la caisse, mais ne contenant que des éléments cosmétiques. Par contre, nous passerons sur le fait que la version « accélérée » de l'option Premium, servant à débloquer 20 paliers sans rien faire, soit le seul moyen d'obtenir une emote... La progression de la saison pourra être suivie via le Périple saisonnier, comportant 7 chapitres disposant d'une liste d'objectifs à réaliser.

FONCTIONNALITÉS DE LA SAISON UNE TERRIFIANTE MENACE SE PROFILE - Un nouvel aspect de la corruption de Lilith s’est répandu dans tout Sanctuaire et a créé des monstres malfaisants ayant perdu l’esprit qui rôdent sur un territoire submergé par cette tourmente contagieuse et massacrent sans distinction. Vous êtes la seule personne à même de braver et de capter le pouvoir de cette corruption malsaine pour révéler la source de la malfaisance et y mettre fin.

- Un nouvel aspect de la corruption de Lilith s’est répandu dans tout Sanctuaire et a créé des monstres malfaisants ayant perdu l’esprit qui rôdent sur un territoire submergé par cette tourmente contagieuse et massacrent sans distinction. Vous êtes la seule personne à même de braver et de capter le pouvoir de cette corruption malsaine pour révéler la source de la malfaisance et y mettre fin. NOUVELLE QUÊTE - Sanctuaire est corrompu, submergé par une tourmente contagieuse qui a créé des abominations rôdant en toute liberté. Qui peut bien être responsable de cette nouvelle vague de corruption ? Faites équipe avec Cormond, un ancien prêtre de la cathédrale de la Lumière, pour trouver la source de la malfaisance et arrêter sa propagation à tout prix.

- Sanctuaire est corrompu, submergé par une tourmente contagieuse qui a créé des abominations rôdant en toute liberté. Qui peut bien être responsable de cette nouvelle vague de corruption ? Faites équipe avec Cormond, un ancien prêtre de la cathédrale de la Lumière, pour trouver la source de la malfaisance et arrêter sa propagation à tout prix. NOUVEAU POUVOIR - Vainquez ces puissants ennemis corrompus pour dompter leurs cœurs malfaisants. Avec plus de 30 nouveaux pouvoirs malfaisants à exercer, la puissance de la malfaisance s’offre à vous.

- Vainquez ces puissants ennemis corrompus pour dompter leurs cœurs malfaisants. Avec plus de 30 nouveaux pouvoirs malfaisants à exercer, la puissance de la malfaisance s’offre à vous. NOUVEAU COMBAT DE BOSS - Écumez les tunnels malfaisants à la recherche du catalyseur de la corruption. Défiez Varshan le Consumé et découvrez les secrets de la malfaisance.

- Écumez les tunnels malfaisants à la recherche du catalyseur de la corruption. Défiez Varshan le Consumé et découvrez les secrets de la malfaisance. NOUVEL ÉQUIPEMENT - Avec six nouveaux objets uniques à découvrir et sept nouveaux aspects légendaires à obtenir tout au long du périple saisonnier, il y a de puissantes options à récolter pour chaque classe.

OBTENEZ DES RÉCOMPENSES GRATUITES Débloquez des récompenses en progressant dans les chapitres du périple saisonnier et dans les niveaux du passe de combat saisonnier gratuit. Disponible pour tous les personnages du royaume saisonnier. PÉRIPLE SAISONNIER - Terminez des chapitres du périple saisonnier pour obtenir des récompenses, dont de nouveaux aspects légendaires, un titre de maîtrise et un parchemin d’amnésie qui procure une réinitialisation gratuite de l’arbre de compétences et du plateau de parangon. Vous obtiendrez aussi de la faveur pour le passe de combat.

- Terminez des chapitres du périple saisonnier pour obtenir des récompenses, dont de nouveaux aspects légendaires, un titre de maîtrise et un parchemin d’amnésie qui procure une réinitialisation gratuite de l’arbre de compétences et du plateau de parangon. Vous obtiendrez aussi de la faveur pour le passe de combat. BÉNÉDICTIONS SAISONNIÈRES - Utilisez les cendres fumantes obtenues dans le passe de combat pour améliorer tous vos personnages saisonniers grâce à des bonus d’expérience, de meilleures chances d’obtenir des matériaux rares en recyclant des objets et bien plus.

- Utilisez les cendres fumantes obtenues dans le passe de combat pour améliorer tous vos personnages saisonniers grâce à des bonus d’expérience, de meilleures chances d’obtenir des matériaux rares en recyclant des objets et bien plus. TITRE SAISONNIER - Affichez-vous comme la seule chose plus terrifiante que la malfaisance avec le titre de « monstre cauchemardesque.

- Affichez-vous comme la seule chose plus terrifiante que la malfaisance avec le titre de « monstre cauchemardesque. TRANSMOGRIFICATIONS POUR ARMES ET VÊTEMENTS - Récupérez une transmogrification d’arme pour chacune des cinq classes de Diablo ainsi que des vêtements d’artisan conçus pour être mélangés avec d’autres ensembles d’armures et créez un look unique pour votre personnage.

TOUJOURS PLUS GRÂCE AU PREMIUM Obtenez de quoi passer 90 niveaux et débloquez des récompenses premium comme les ensembles d’armure clairvoyante, des montures et armures de monture, des pièces de platine et bien plus. ARMURE EN FER FROID - Cette armure a été forgée dans le seul et unique but de résister à la malfaisance qui se propage sur le territoire.

- Cette armure a été forgée dans le seul et unique but de résister à la malfaisance qui se propage sur le territoire. MONTURE MUSTANG PROTÉGÉ - Agrandissez vos écuries avec deux versions de la nouvelle monture Mustang protégé.

- Agrandissez vos écuries avec deux versions de la nouvelle monture Mustang protégé. ARMURE DE MONTURE EN FER FROID - Parez vos nouveaux étalons d’armures de monture inspirées par la malfaisance submergeant Sanctuaire.

- Parez vos nouveaux étalons d’armures de monture inspirées par la malfaisance submergeant Sanctuaire. APPARENCES D’ARMES, TROPHÉES DE MONTURE, EMOTES, PIÈCES DE PLATINE ET BIEN PLUS - Explorez toute une gamme d’ornements à obtenir avec le passe de combat premium. Récupérez une transmogrification d’arme pour chacun des 19 types d’armes. 2 emotes pour chaque classe vous permettent de menacer vos ennemis ou de trouver un peu de temps pour jouer avec des cages à cœurs malfaisants. 2 stèles pour mourir avec classe. Ornez votre cheval de cinq nouveaux trophées de monture.

- Explorez toute une gamme d’ornements à obtenir avec le passe de combat premium. Récupérez une transmogrification d’arme pour chacun des 19 types d’armes. 2 emotes pour chaque classe vous permettent de menacer vos ennemis ou de trouver un peu de temps pour jouer avec des cages à cœurs malfaisants. 2 stèles pour mourir avec classe. Ornez votre cheval de cinq nouveaux trophées de monture. EMOTE « SUR LE SENTIER DE LA GUERRE ! » – PASSE DE COMBAT ACCÉLÉRÉ - Montrez à tout le monde que vous n’attendez que la bataille en abaissant brusquement votre bannière pour signaler à vos ennemis que le combat peut commencer. Cette emote est incluse uniquement dans le passe de combat accéléré.

De nouveaux équipements légendaires et uniques seront disponibles dès le 18 juillet suite à une mise à jour, permettant de les récupérer dans le Royaume éternel, avant de découvrir le contenu du Royaume saisonnier deux jours après. Et c'est sans doute là que le système risque de perdre les nouveaux venus non habitués par cette mauvaise habitude des hack'n slash comme Diablo III et Path of Exile. Il ne sera pas possible de découvrir cette trame narrative inédite avec nos actuels personnages. Une FAQ à retrouver en page suivante explique tout cela, mais sachez juste qu'il faudra créer un personnage saisonnier, qui une fois la Saison de la malfaisance achevée sera transféré dans le Royaume éternel, tandis que les cœurs malfaisants disparaîtront, ainsi que les châsses infestées. Tout de suite, cela donne un peu moins envie d'investir son temps. Ce processus se répétera ensuite chaque saison. Oui, cela crée du temps de jeu artificiel et de la rétention, surtout que les nouveautés saisonnières ne semblent pas nombreuses.

Et si vous vous demandez à quoi bon avoir terminé le scénario avec un personnage non utilisable durant la saison, sachez qu'il faudra au préalable l'avoir achevé pour accéder au contenu saisonnier. Et suite à la mise à jour du 18 juillet, en vous connectant avec celui ayant la progression la plus avancée, elle se répercutera sur l'ensemble du compte (ou avec tous si vous n'avez pas exploré de la même manière), ce qui débloquera les bonus des Autels de Lilith pour tous les personnages, retirera le brouillard et bien plus, bénéficiant ainsi au personnage saisonnier créé. Un changement bienvenu pour ne pas avoir à tout refaire. Il est donc conseillé d'être à jour avant la Saison 1 afin d'en profiter au mieux sans perdre de temps, mais tout restera faisable ensuite rassurez-vous.

Au passage, un patch 1.04 est disponible sur toutes les plateformes, dont vous pouvez retrouver le changelog ici. Diablo IV est vendu à partir de 58,73 € sur Amazon.

