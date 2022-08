Diablo IV : saisons, Season Pass, cosmétiques payants et quêtes inédites, Blizzard fait le point sur le contenu post-lancement

Le Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 avait mis en lumière Diablo IV, qui sera l'un des premiers gros titres d'Activison-Blizzard à sortir après le rachat de Microsoft. Il est désormais prévu pour 2023 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et les développeurs continuent de le présenter dans le cadre de rapports trimestriels, à l'instar de celui de cette semaine dédié à ce qui est prévu après la sortie. Et après le mauvais accueil de Diablo Immortal en raison de son système économique injuste, cet épisode est attendu au tournant.

Blizzard promet ainsi des fonctionnalités de gameplay et des quêtes supplémentaires à chaque saison, avec en prime des optimisations des mécaniques et de la méta. Des évènements en direct viendront également motiver la communauté à s'impliquer dans une activité originale le temps de quelques jours, pour obtenir des récompenses rares. Le Périple fera son retour, pour nous inviter à remplir des objectifs saisonniers avec également des récompenses à la clé.

Il y aura cependant cette fois des Season Pass avec une partie gratuite et une autre payante, pour débloquer des cosmétiques, des bonus et de la monnaie premium : Blizzard promet cependant que la partie payante ne concernera que des éléments esthétiques et l'obtention de davantage de monnaie premium. La monnaie premium pourra être utilisée dans la Boutique contre des objets ornementaux, sans avantage pour le gameplay. Sur le papier, Diablo IV ne sera donc pas pay-to-win, et c'est tout ce qu'attendent les joueurs.

Bonjour et bienvenue dans notre troisième rapport trimestriel de l’année 2022 sur Diablo IV. Nous espérons que vous avez apprécié le rapport précédent à propos des styles de jeu de notre dernière classe disponible au lancement, le Nécromancien. Lisez cet article ainsi que les précédents si vous les avez ratés.

Aujourd’hui, nous allons vous parler de ce que nous vous réservons après la sortie de Diablo IV : le service en ligne. Accrochez-vous, nos projets sont plutôt ambitieux ! Notre directeur associé du jeu pour le service en ligne, Joseph Piepiora, et notre directeur du produit, Kegan Clark, vont vous présenter les détails. Les éléments qu’ils vont décrire viendront s’ajouter à l’expérience complète de Diablo IV que nous allons vous proposer, à d’incroyables fonctionnalités de fin de partie que vous attendez au lancement et à des extensions qui sortiront régulièrement pour continuer l’histoire.

Beaucoup d’entre vous apprécient les saisons de Diablo II: Resurrected et de Diablo III et ont demandé leur prise en charge complète. Les saisons sont en effet l’un des meilleurs moyens de jouer tout en s’amusant à Diablo. Par conséquent, la première sera disponible peu après le lancement et nous mettrons également en place une équipe dédiée, afin de vous proposer jusqu’à quatre saisons par an. Chacune présentera des nouveautés, sous forme de fonctionnalités majeures, de quêtes, d’ennemis, d’objets légendaires et bien plus encore.

Les saisons de Diablo IV sont inspirées de celles de Diablo III. Lorsqu’une nouvelle saison commence, tous les personnages de la saison précédente sont déplacés vers le royaume éternel, où vous pouvez continuer à jouer, à monter de niveau et à récupérer du butin. Pour jouer à la nouvelle saison, vous devrez créer un personnage et découvrirez les nouvelles fonctionnalités et le nouveau contenu saisonnier tout en montant de niveau aux côtés d’autres personnages-joueurs. Cette méthode, tout comme le plafonnement des points de parangon dans Diablo IV, garantit que vos efforts et vos compétences, mesurés à la fois par la dextérité et l’élaboration de stratégies, déterminent la puissance de votre personnage. Elle permet également aux joueurs et joueuses qui ont raté la dernière saison de participer. Cette conception de la saison exige que toutes les sources de puissance de votre personnage proviennent du jeu. Vous ne pourrez donc pas payer pour gagner en puissance dans Diablo IV.

Vous pouvez consulter notre philosophie de monétisation ci-dessous et découvrir comment la boutique d’objets ornementaux et le Season Pass optionnel viennent agrémenter et améliorer les saisons.

Nous espérons que vous apprécierez ce rapport et attendons avec impatience vos réflexions et réactions. Plus tard cette année, nous testerons nos systèmes de fin de partie, ainsi que les fonctionnalités permettant aux joueurs et joueuses qui ont fini la campagne de la marquer comme terminée pour les nouveaux personnages qu’ils créent et permettre ainsi aux personnages du royaume éternel de contribuer à la progression saisonnière. Enfin, restez à l’écoute de notre article qui sortira cet hiver.

C’est un honneur de vous avoir pour compagnons de route. Merci de jouer à nos jeux.

– Joe Shely,

Directeur du jeu, Diablo IV

SAISONS

Bonjour, héros et héroïnes de Sanctuaire ! Je m’appelle Joe Piepiora, je suis directeur associé du jeu, responsable des systèmes et de notre service en ligne. Aujourd’hui, je peux enfin vous parler de nos incroyables projets pour les mises à jour de contenu saisonnier de Diablo IV. Nous avons en effet la chance de pouvoir vous proposer du contenu trimestriel de haute qualité.

Comme notre directeur du jeu Joe Shely l’a indiqué, nous cherchons à mettre en place une structure de réinitialisation saisonnière pour notre jeu en ligne. Diablo met l’accent sur les choix et les possibilités ! Le jeu atteint son paroxysme quand vous commencez une saison depuis zéro, en choisissant une classe, en personnalisant votre configuration et en recherchant les objets qui vous permettront de l’améliorer. Ce système nous confère plusieurs avantages. Nous pouvons notamment sortir des sentiers battus de Diablo IV, en créant des expériences uniques pour chacune des saisons.

NOUVEAU CONTENU

Il est important que les joueurs et joueuses voient que le jeu évolue de manière significative. Chaque saison lancée disposera d’une nouvelle fonctionnalité de gameplay et d’un scénario inédit qui introduira des défis, des mystères et des possibilités flambant neuf alors que vous monterez de niveau. Les personnages-joueurs devraient commencer à en faire l’expérience avant la fin de leur première heure de jeu. Notre orientation saisonnière permet notamment de découvrir de nouvelles façons amusantes de jouer tout en faisant progresser le personnage.

Les nouvelles quêtes saisonnières révèlent davantage le monde de Sanctuaire et la place qu’y occupe le personnage-joueur. Nous pourrons ainsi présenter de nouveaux personnages ou redécouvrir les anciens tout en explorant l’histoire et le contenu saisonnier.

RÉACTUALISATION DE LA MÉTA

Diablo IV est un jeu très vaste. Nous voulons conserver le contenu et les fonctionnalités, sans perdre leur dimension passionnante et divertissante. À cette fin, nous effectuerons des évaluations régulières pour revitaliser les anciens terrains de jeu.

Prenons l’exemple de l’équilibre relatif entre les classes, les configurations et les pouvoirs. Diablo consiste à créer de puissantes et passionnantes configurations. Toutefois, l’expérience doit demeurer agréable et nous ne voulons pas créer de situations où un réglage imprécis briderait la créativité.

Nous ajouterons aussi constamment de nouveaux objets légendaires et uniques, des plateaux de parangons, des glyphes et plus encore, qui actualiseront continuellement la méta et créeront de nouvelles opportunités de configuration.

AMÉLIORATION DU JEU

Chaque saison, nous chercherons des moyens d’améliorer l’expérience de jeu. Comme Diablo IV est un produit en ligne, nous avons l’intention de placer la barre haut. Nous comptons bien être fiers de notre jeu, et la meilleure façon d’y parvenir est d’impliquer directement les joueurs et joueuses.

Sur la base des commentaires de la communauté, l’équipe identifiera les améliorations de confort et les peaufinages qui peuvent être effectués pour améliorer l’expérience de jeu globale. Un vote pour décider de leur priorité sera également organisé. Bien que nous ne puissions pas toujours appuyer sur un bouton pour commencer à travailler directement sur certains points, nous nous concentrerons activement sur l’amélioration de la qualité de l’expérience de jeu pour les années à venir.

ÉVÈNEMENTS EN DIRECT

Sanctuaire est un monde vivant rempli de personnes, de créatures et de factions qui s’efforcent d’atteindre leurs propres objectifs. Les personnages-joueurs doivent être à l’affût des nouveaux évènements en direct qui auront lieu chaque saison. Par exemple, vous pourriez recevoir l’avertissement d’une invasion imminente des Noyés, qui peut durer un week-end, ou de l’arrivée d’un étrange colporteur au milieu des rochers des steppes arides. Ces évènements constituent des passerelles vers de nouvelles aventures et des récompenses uniques.

PÉRIPLE

Parallèlement aux sorties majeures de la saison, les périples seront de retour. Les joueurs et joueuses seront invités à explorer à nouveau Sanctuaire et gagneront des récompenses à durée limitée pour chaque chapitre du périple terminé. Terminer le périple constitue un véritable exploit, car pour l’étape finale, le personnage doit affronter un ennemi particulièrement mortel. Dans les prochains périples, nous ajouterons régulièrement des défis d’un niveau de difficulté extrême que les personnages-joueurs pourront relever pour prouver leur valeur et gagner des objets ornementaux uniques.

Comme dans Diablo III, le périple est gratuit. Accomplir les objectifs du périple permet également de progresser dans le Season Pass. Cette nouvelle fonctionnalité présente une progression de type passe de combat qui progresse en même temps que le périple, et permet aux personnages-joueurs de gagner encore plus de récompenses. Le Season Pass comporte des récompenses gratuites (objets ornementaux, monnaie premium et améliorations du gameplay) et des récompenses payantes (objets ornementaux et monnaie premium uniquement).

SEASON PASS

Bonjour à tous, je suis Kegan Clark, directeur du produit pour Diablo IV. Je suis ici pour vous parler de notre approche de la monétisation des services en ligne dans Diablo IV. Comme nous l’avons expliqué précédemment, Diablo IV sera un jeu à prix plein, qui disposera d’une boutique d’objets ornementaux et d’un Season Pass. Aucun de ces deux éléments ne proposera d’options de paiement permettant de gagner en puissance. En ajoutant la possibilité de réaliser des achats intégrés, nous souhaitons créer de belles choses qui ajouteront de la valeur à l’expérience de jeu.

L’ampleur des saisons de Diablo IV est bien plus ambitieuse que celles de Diablo III. En effet, après le lancement du jeu, une grande équipe de développement sera consacrée uniquement aux saisons. Autant vous dire qu’une armée de développeurs travaillera sur Diablo IV pour les années à venir. Nous voulons que tous les projets passionnants que nous vous réservons pour les saisons soient appréciés par tout le monde, que vous achetiez ou non quelque chose dans la boutique. Je suis reconnaissant d’avoir enfin l’occasion de partager davantage d’informations sur notre modèle de service en ligne avec la communauté.

Les saisons ajouteront un tout nouveau gameplay, des quêtes, des défis, des changements de la méta et des améliorations de confort. Le Season Pass récompensera le dévouement des joueurs et joueuses, et proposera de plus grosses récompenses qui se débloquent en fonction de la progression dans la saison. Les récompenses pourront s’obtenir avec les niveaux gratuits qui se débloquent en jouant au jeu et en augmentant de niveau, et les niveaux premium qui ne fournissent aucune puissance ou aucun avantage sur les autres personnages-joueurs. Les niveaux gratuits du pass offriront des améliorations de gameplay, ce qui facilitera la montée de niveau d’un nouveau personnage saisonnier. En revanche, les récompenses du niveau premium sont axées sur l’esthétique, et offrent une valeur énorme sous forme d’objets ornementaux et de monnaie premium. Beaucoup de ces récompenses incarnent le thème de la saison, et permettent aux héros et héroïnes de Sanctuaire de montrer qu’ils ont participé à cette saison.

Parlons un peu plus de ce que nous réservons aux joueurs et joueuses.

Le Season Pass comporte des niveaux gratuits et des niveaux premium. Tout au long du passe, les personnages-joueurs peuvent gagner une variété de récompenses gratuitement, en se contentant de jouer. À tout moment au cours de la saison, ils peuvent acheter le passe premium pour débloquer la possibilité de gagner des niveaux de récompenses premium contenant des objets ornementaux et de la monnaie premium à thème saisonnier.

Le Season Pass confère des objets ornementaux. Comme la boutique, ceux-ci n’affectent pas le gameplay. De plus, certains types d’objets ornementaux sont exclusifs au Season Pass.

Le Season Pass confère de la monnaie premium. Les joueurs et joueuses peuvent dépenser cette monnaie en échange des objets ornementaux proposés dans la boutique.

Le Season Pass confère des améliorations saisonnières gratuites. Les améliorations accélèrent la progression des personnages-joueurs pour la durée de la saison. Par exemple, une amélioration saisonnière peut augmenter les gains d’expérience pour que les personnages montent plus rapidement de niveau au cours d’une saison. Comme elles n’affectent pas le gameplay, ces récompenses sont gratuites pour tout le monde. Nous tenons à préciser que les joueurs et joueuses ne peuvent pas débloquer les améliorations saisonnières plus rapidement par le biais d’achats. Il n’existe aucun moyen de débloquer plus d’améliorations ou d’en débloquer plus rapidement en dépensant de l’argent.

Les personnages-joueurs peuvent acheter des niveaux, mais ils n’accélèrent pas l’obtention des améliorations saisonnières. Ils ne peuvent pas non plus améliorer les améliorations saisonnières uniquement en achetant des niveaux, car ils devront également gagner certains niveaux pour les appliquer. Toutes les autres récompenses de niveau peuvent être débloquées instantanément en achetant des niveaux. En d’autres termes, il n’y a aucun moyen d’accélérer l’obtention des améliorations saisonnières en achetant des niveaux. Vous devez les remporter.

Le périple accélère la progression du Season Pass. Si tout style de jeu peut progresser dans le Season Pass, les joueurs et joueuses les plus pointilleux peuvent se concentrer sur les objectifs du périple pour avancer plus rapidement.

LA BOUTIQUE

Nous avons abordé la conception de la boutique et des objets ornementaux qu’elle contient en pensant à l’expérience des personnages-joueurs. Nous voulons qu’ils se sentent bien lorsqu’ils achètent des objets, que ce soit avant, pendant ou après l’achat. Ainsi, ils choisiront d’acheter quelque chose s’ils en ont envie et non parce qu’ils y sont obligés. Pour éviter les mauvaises surprises, il est essentiel qu’ils sachent exactement ce qui les attend une fois l’achat effectué.

Les objets ornementaux de la boutique reposent sur la base d’une grande variété de transmogrifications d’armes et d’armures que les personnages-joueurs trouveront dans le jeu. La boutique doit être ancrée dans le monde de Diablo. Aussi, nos objets ornementaux sont des fantaisies holistiques, dont les composants individuels peuvent être mélangés et assortis aux transmogrifications des armures acquises, afin de créer des options de personnalisation infinies.

Une capture d’écran de la bêta interne de la boutique

Parlons un peu plus de ce que nous réservons aux joueurs et joueuses.

La Boutique permet d’obtenir des des objets ornementaux en échange de monnaie premium. Les objets ornementaux donnent aux joueurs et joueuses encore plus d’options pour personnaliser l’apparence visuelle de leurs personnages. Rien de ce qui est proposé dans la boutique ne confère un avantage direct ou indirect en termes de jouabilité. Ainsi, bien que beaucoup de ces objets ressemblent à de puissantes pièces d’équipement, ils n’ont aucune statistique en jeu.

La boutique est facultative. Les personnages-joueurs peuvent découvrir toutes les fonctionnalités de base et saisonnières du jeu sans dépenser d’argent. Notre objectif est qu’ils prennent plaisir à se rendre à la boutique, à acheter un objet qui leur plaît et à repartir satisfaits de leur achat.

La boutique est transparente. Il est important que les joueurs et joueuses sachent exactement à quoi s’attendre avant de faire un achat. Nous avons mis au point une fonctionnalité de prévisualisation qui permet d’examiner de près chaque détail des objets ornementaux avant l’achat.

Une capture d’écran de la bêta interne de la boutique

Les plus beaux objets ornementaux ne sont pas exclusifs à la boutique. Diablo IV disposera de centaines de transmogrifications déverrouillables à partir de butin obtenu en jeu, dont des dizaines d’ensembles d’armure de la plus haute qualité visuelle. Il existe des pièces incroyables, des objets de qualité unique et légendaire, que les joueurs et joueuses peuvent trouver sans jamais se rendre à la boutique. Cette dernière offre plus de diversité de choix, mais pas systématiquement de meilleurs choix.

Captures d’écran d’amures légendaires gagnées dans le jeu (à gauche) et d’objets ornementaux d’armure dans la boutique (à droite)

Les transmogrifications d’armure de la boutique sont utilisables sur tous les personnages de cette classe. De nombreux objets ornementaux de la boutique sont des fantaisies spécifiques à une classe, qui n’auraient pas forcément de sens visuel sur d’autres. Une fois que vous avez déverrouillé un objet ornemental de la boutique pour une classe donnée, vous pouvez l’utiliser sur tous les personnages de cette classe sur votre compte. Il existe des objets ornementaux spéciaux, exclusifs au Season Pass, qui mettent en avant le thème de la saison et qui sont similaires pour toutes les classes.

Avec la boutique et le Season Pass, nous avons l’intention de créer quelque chose que les joueurs et joueuses apprécient et sont impatients de voir en jeu. Les objets ornementaux de Diablo IV créent de nouvelles façons de s’exprimer et ne fournissent jamais d’avantages. Les personnages-joueurs vivront tout le plaisir des saisons, qu’ils dépensent de l’argent ou non. Nous avons l’intention de poursuivre notre dialogue avec la communauté au sujet de la boutique et du Season Pass et nous écouterons et rechercherons toujours les commentaires à ce sujet. Nous croyons sincèrement que nous pouvons travailler avec la communauté pour que Diablo IV reste un monde vivant et évolutif pour de nombreuses années à venir ! Merci de votre lecture, nous vous en dirons plus bientôt !

RÉFLEXIONS FINALES

Pour conclure ce rapport trimestriel, nous voulons rassurer les joueurs et joueuses : Diablo IV continuera à faire évoluer ses offres après le lancement. L’introduction de nouvelles saisons, d’évènements en direct et d’un retour des périples fonctionnera en tandem pour donner un nouveau souffle au jeu, tout en renforçant son principe de base : permettre aux personnages-joueurs de découvrir Sanctuaire comme ils l’entendent. Nous avons hâte que vous puissiez découvrir ces systèmes à l’avenir !