Diablo IV : la classe de Nécromancien dévoilée, une année de sortie, du cross-play, de la coop locale et des versions PS5 et Xbox Series X et S annoncés

Le Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 aurait pu rajouter dans intitulé Blizzard, le rachat étant officiellement en cours, puisqu'en plus d'Overwatch 2 qui en a mis plein la vue, c'est Diablo IV qui a eu droit à gros coup de projecteur et en parallèle l'annonce de versions next-gen. Il sortira ainsi en 2023 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, avec du cross-play et une progression partagée sur l'ensemble des plateformes, nous permettant de semer la mort où bon nous semble, ou bien de ramener les damnés à la vie...

En effet, c'est la classe de Nécromancien qui a été officialisée en guise de 5e et dernière proposée de base aux côtés du Barbare, du Druide, de la Sorcière et du Voleur. Ses capacités tourneront autour de la résurrection à l'aide du Livre des morts, permettant de personnalisation davantage notre armée de défunts ramenés à la vie, dont des squelettes guerriers, défenseurs et mages maîtrisant les ombres, le froid et la magie sacrificielle, des golems d'os et d'autres volant la vie de nos ennemis, et même un faucheur. En les sacrifiant, nous pourrons même absorber leurs pouvoirs.

Les nécromanciens sont des invocateurs rusés, qui font appel à des hordes de morts-vivants assoiffés de vengeance. Ils canalisent leur essence dans les os, le sang ou les ombres pour terrasser leurs adversaires.

Le monde ouvert de Sanctuaire nous réservera bien des surprises, comme rappelé dans la présentation du gameplay par les développeurs, avec pas loin de 150 donjons, des bastions à ennemis conquérir pouvant parfois devenir des lieux accueillants une fois la corruption nettoyée, et un véritable impact de nos actions notamment au travers d'évènements locaux, le tout aux commandes de nos personnages hautement personnalisables. Des boss gigantesques pourront même apparaître au sein du monde, nécessitant pourquoi pas de faire appel à d'autres joueurs pour en venir à bout, l'aspect social étant souligné. D'ailleurs de la coopération à deux sur le même écran en local sera disponible ! En plus de l'histoire prenant place des décennies après le troisième épisode et mettant en scène Lilith, nous aurons du contenu PvP et surtout un end-game traité comme un chapitre à part, promettant des objets, donjons « cauchemars » et plateaux de parangon inédits. Le jeu sera de plus alimenté en contenu durant plusieurs années après son lancement.

