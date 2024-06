Diablo IV: Vessel of Hatred, l'extension avec Méphisto datée, sa sublime cinématique d'introduction partagée

Alors que Diablo IV célèbre actuellement son premier anniversaire avec quelques cadeaux et que les joueurs ont pu profiter de belles nouveautés via la Saison 4 : Butin redynamisé, Blizzard nous a enfin donné des nouvelles de ce que les fans attendent avec impatience, à savoir la toute première extension du hack'n slash qui avait été dévoilée lors de BlizzCon 2023 en novembre dernier. Diablo IV: Vessel of Hatred s'est donc montré à l'occasion du Xbox Games Showcase, non pas avec du gameplay ou une présentation de ses nouveautés, mais au travers de sa cinématique d'introduction, forcément impeccable et qui en met plein la vue.

Nous retrouvons donc la jeune Neyrelle sur une barque naviguant dans ce qui apparaît être un marais dans la région de Nahantu, alors qu'elle récite des incantations en tenant la Pierre d'âme dans laquelle est enfermé Méphisto suite aux évènements de la campagne de Diablo IV. Alors qu'elle perd petit à petit le contrôle, sa mère lui apparaît en vision... sauf qu'il s'agit évidemment d'un piège de la part du démon. La séquence qui suit est pour le moins bien gore, montrant le corps démembré de Neyrelle à l'intérieur du corps gigantesque de la créature. Même si ce n'est pas réel, cela a le mérite de poser la situation. À son « réveil » de ce terrible cauchemar, le pauvre batelier n'est hélas plus de ce monde.

Outre cette belle mise en contexte, nous apprenons surtout que Diablo IV: Vessel of Hatred sortira le 8 octobre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Enfin, le directeur du jeu Brent Gibson a pris la parole en vidéo pour nous donner rendez-vous le 18 juillet afin de découvrir la classe inédite du Spiritborn.