Activision Blizzard : un nouveau Call of Duty et au moins un remaster en 2021, Diablo IV et Overwatch 2 pas avant 2022

Depuis 2005, à chaque fin d'année sans faute, Activision nous livre un nouveau Call of Duty. Mais alors que Call of Duty: Warzone est très populaire et que la tendance est plus de faire vivre les jeux sur la durée, nous sommes en droit de nous demander si l'éditeur ne va pas finir par faire une entorse à cette annualisation dans les années à venir. Une chose est sûre, ce ne sera pas en 2021, car il a confirmé qu'un épisode inédit sortira entre octobre et décembre de cette année.



Dennis Durkin, le directeur financier, l'a en effet annoncé sans détour lors du dernier bilan avec ses investisseurs. La logique veut que Sledgehammer Games soit leader sur le projet, lui qui n'a rien mené depuis Call of Duty: WWII en 2017, mais nous ne sommes pas à l'abri de surprises.



Activision entre dans l'année avec une forte dynamique pour Call of Duty et dispose d'un fantastique pipeline de contenu pour la série sur toutes les plateformes. Nous bénéficierons d'une année complète de mises à jour de Warzone pour du contenu premium et un investissement supplémentaire dans le jeu. Et nous avons une opportunité substantielle de continuer à migrer la communauté vers Black Ops Cold War, ainsi qu'une autre itération premium forte prévue pour le quatrième trimestre de 2021. Dans nos perspectives, nous supposons prudemment que les unités premium Call of Duty sont plus faibles d'année en année. Cependant, avec des opportunités de jouer sur toutes les plateformes, y compris la montée en puissance de Call of Duty: Mobile en Chine, nous prévoyons une croissance des recettes nettes pour l'ensemble de la franchise Call of Duty.

La présentation fut aussi l'occasion d'apprendre que Call of Duty avait attiré 250 millions de joueurs en 2020, dont 100 millions considérés comme actifs sur Warzone, Call of Duty Mobile et les itérations canoniques, et que la franchise avait généré 27 milliards de dollars depuis sa création en 2003. En revanche, nous avons appris que du côté de Blizzard, Diablo IV et Overwatch 2 n'arriveraient pas avant au moins 2022... Diablo Immortal pourrait lui bien débarquer cette année sur mobiles.

Nos perspectives n'incluent pas le lancement de Diablo IV ou d'Overwatch 2 en 2021. Et bien que Diablo Immortal progresse bien et que nous prévoyons son lancement plus tard cette année, nous n'avons aucune contribution matérielle du titre dans nos perspectives pour le moment.

Il a aussi été dit que l'année 2021 ne sera pas la plus faste de l'entreprise, mais l'avenir sera riche, et le programme des jeux en développement est le plus dense de son histoire. Malgré tout, une ou plusieurs remastérisations sont en préparation pour cette année : le fameux Diablo II: Resurrected est-il dans le lot ?

Nous faisons des progrès significatifs par rapport à notre pipeline de développement pour nos propriétés intellectuelles clés, que nous prévoyons d'alimenter en 2022 et au-delà. Nous avons plus de nouveaux contenus créés qu'à aucun moment de notre histoire. [...] Il y a beaucoup plus à venir. Notre pipeline n'a jamais été aussi solide. Et alors que nous regardons au-delà de 2021 et planifions 2022, nous sommes impatients de fournir certains des contenus les plus attendus du secteur. En plus de notre cadence régulière de contenu sur Call of Duty, World of Warcraft et Candy Crush, nous nous attendons à ce que Blizzard publie de nouveaux titres majeurs sur console, PC et mobile, contribuant ainsi à un autre changement radical dans les performances financières de l'entreprise l'année prochaine. [...] Et puis, nous avons quelques autres choses dans notre manche en termes de contenu remastérisé qui se dévoilera en temps voulu, ce qui devrait nous offrir de nouvelles opportunités cette année.

La BlizzConline se déroule pour rappel les 19 et 20 février prochains, et nous devrions entendre parler de la plupart des projets en cours du côté de chez Blizzard à cette occasion. En attendant, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible à partir de 56,99 € sur Amazon.fr.