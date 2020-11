BlizzConline : la BlizzCon 2021 sera à suivre gratuitement en ligne

Ils sont fini foutez moi ses boursicoteurs aux chiottes, les vrais et précurseurs de Blizzard viennent de créer leur studio pour rétablir comment on fait un bon jeu... sans boursicoteurs et autres financiers à leur table donc.



Il serai temps qu'on redonne le crédit et la légitimité à ceux qui ont du talent, et non à ceux qui détiennent des noms de domaines avec de l'argent. C'est bien pour ça que les précurseurs de Blizzard ce sont tirés pour refaire un studio, en l'état ce n'est plus possible de faire un bon jeu chez Blizzard et leurs financiers aux commandes et c'est pas leurs dernières sorties en date qui prouveront le contraire.