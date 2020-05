BlizzCon 2020 : le salon annulé, une alternative espérée pour début 2021

Blizzard évoquait publiquement son inquiétude autour de la tenue de la BlizzCon il y a quelques semaines. Alors que toutes les conventions de l'année tombent comme des mouches, au tour de la célébration autour des franchises du studio de jeter l'éponge.

La productrice de l'évènement Saralyn Smith vient de lâcher l'information sur le site officiel : il n'y aura pas de BlizzCon 2020. Préparer une telle convention en période de COVID-19 est trop compliqué, alors qu'il est impossible de prévoir les bonnes mesures de santé et de sécurité six mois à l'avance. La messe aura normalement tout de même lieu d'une manière différente avec un évènement numérique, qui ne se tiendra peut-être pas avant début 2021.

Nous discutons de la façon dont nous pourrions canaliser l'esprit de la BlizzCon et vous connecter d'une manière ou d'une autre en ligne, beaucoup moins impactée par l'état des protocoles de santé et de sécurité pour les rassemblements de masse. Nous voudrions le faire dès que possible, mais étant donné qu'il s'agit d'un territoire nouveau et vu les différents facteurs impliqués, ce sera probablement au début de l'année prochaine. La BlizzCon est également une scène pour les grands événements eSport autour des jeux Blizzard, nous recherchons aussi des alternatives pour maintenir une partie de la compétition de haut niveau qui aurait normalement eu lieu au salon.

Diablo IV, Diablo Immortal et autres Overwatch 2 pourraient donc rester au placard plus longtemps que prévu. À moins qu'une présentation en ligne ait lieu cet été ? C'est en tout cas ce que veut une rumeur, et collerait bien à la stratégie de Blizzard de ne pas faire de BlizzCon et donc de conférence en novembre.

Lire aussi : 2020 : le programme des conférences et présentations numériques de cet été sans salon