BlizzCon 2021 : toujours pas de salon en fin d'année, Blizzard donne rendez-vous début 2022

L'année dernière, Blizzard n'avait pas organisé la BlizzCon 2020, son évènement physique annuel, pour nous proposer une BlizzConline 2021 en février. La raison, c'était bien sûr la pandémie de COVID-19, mais comme la situation sanitaire s'améliore, les fans espéraient le retour de la BlizzCon traditionnelle en novembre 2021. Il n'en sera rien.

Saralyn Smith, productrice exécutive de la BlizzCon, a partagé un communiqué sur le site officiel de Blizzard, annonçant que le studio n'organisera pas de salon physique en 2021. Elle explique que préparer un tel évènement demande du temps et de l'argent, et comme la situation sanitaire ne fait que changer en Californie, ce serait un trop gros risque pour Blizzard :

Créer une BlizzCon en personne est une affaire épique et complexe qui prend de nombreux mois de préparation, non seulement pour nous, mais aussi pour les nombreux partenaires de production talentueux, les professionnels de l'eSport, les hôtes, les présentateurs, les artistes et les autres collaborateurs avec lesquels nous faisons équipe localement et globalement pour rassembler toutes les pièces. Les complexités et les incertitudes persistantes de la pandémie ont eu un impact sur notre capacité à avancer correctement sur bon nombre de ces fronts, et en fin de compte, nous avons maintenant dépassé le point où nous serions en mesure de développer le type d'événement que nous voudrions créer pour vous en novembre.

Le message est clair, aucune BlizzCon classique n'aura lieu cette année. Pour autant, Saralyn Smith explique que le studio veut garder le contact avec les fans et qu'il ne faudra pas attendre novembre 2022 pour un nouvel évènement. Blizzard prévoit ainsi « un évènement mondial pour le début de l'année prochaine », mélangeant les présentations en ligne comme la BlizzConline et de petits rassemblements physiques de personnes. Un projet qui sera détaillé plus tard, mais il faudra donc attendre début 2022. Cela n'annonce rien de bon pour Overwatch 2 et Diablo IV, qui ne devraient donc pas sortir cette année...