Overwatch 2 : 5 vs 5, gameplay à New York, Rio, Rome, Toronto et Monte-Carlo, la totale pour le PvP

Comme promis, le directeur Aaron Keller et son équipe ont dévoilé de nouvelles informations concernant Overwatch 2 dans un livestream à retrouver plus bas. Blizzard s'était jusqu'à présent longuement attardé sur les nouveautés PvE de cette suite, qui rajoutera un mode coopératif, mais tous les joueurs pourront également découvrir des optimisations et améliorations pour le mode PvP classique.

L'équipe a évidemment commencé par rappeler que tout ce qui a été montré aujourd'hui, et les fois précédentes, est en cours de développement et peut tout à fait changer d'ici la sortie du jeu. Mais l'information principale de la soirée à retenir, c'est qu'Overwatch 2 sera un jeu jouable en 5 vs 5 ! Eh oui, adieu le 6 vs 6 et les compositions 2-2-2, à la sortie du prochain volet, les parties multijoueurs compétitives se joueront à dix avec deux équipes composées de deux DPS, deux Healers et un seul Tank, de quoi revisiter totalement la méta et la manière de jouer. Pour Aaron Keller, c'est l'évolution logique de la franchise, il rappelle qu'au lancement d'Overwatch, les joueurs pouvaient sélectionner plusieurs fois le même Héros, puis les compositions ont été bloquées en 2-2-2, et avec OW 2, ce sera de la 2-2-1. Les développeurs affirment que cette composition permet un meilleur impact individuel de chaque joueur, cela rend l'action également bien plus lisible (un gros plus pour les spectateurs de l'Overwatch League) et le matchmaking sera également plus rapide avec le 5 vs 5. Geoff Goodman, lead hero designer, explique quant à lui que les Héros de Soutien pourront désormais se concentrer sur un seul Tank, c'est évidemment un énorme changement qui n'est possible qu'avec la sortie d'un nouveau jeu et non via une mise à jour.

Blizzard s'est ensuite longuement attardé sur la carte de New York City, déjà brièvement aperçue à la BlizzConline en début d'année. La map s'inspire de la grande ville américaine, avec de nombreuses références à des lieux et bâtiments existants. Il s'agit d'une carte de type Hybride, l'équipe attaquante devant capturer le point A puis escorter le convoi, ici un camion de pompier, au travers de deux zones, pour terminer dans la gare Grand Central Terminal. L'occasion de découvrir en action la composition 5 vs 5 et le design revisité des Héros déjà connus comme Reinhardt, Winston, Ange, Lucio et Genji. La map comprend de nombreux endroits où se cacher, comme derrière des véhicules et barricades, dans le sous-sol, à l'intérieur des bâtiments, et nous découvrons la nouvelle fonctionnalité du Canon Tesla de Winston, qui continue de cracher ses éclairs, mais qui peut également désormais tirer à longue distance. Autre changement évoqué plus tard dans la soirée, le Canon Endothermique de Mei ne gèle plus les ennemis sur place, mais les ralentit toujours et inflige davantage de dégâts. D'autres changements avaient déjà été aperçus avant, avec par exemple Zarya qui dispose maintenant de deux bulles offensives et défensives, tandis que Reinhard a deux Frappes de feu et sa Charge est plus maniable, avec la possibilité de l'arrêter en cours d'utilisation. Des modifications essentiellement apportées aux Tanks donc, pour rendre leur gameplay plus adapté à la composition 5 vs 5. L'ATH fait également peau neuve, avec surtout du changement pour les Healers, affichant autour de l'icône du statut de la Capacité ultime le visage du personnage soigné.

Les développeurs se sont ensuite rendus au Canada pour nous remontrer la carte Toronto du mode Pression (ou Push en anglais). Dans ce mode inédit, deux équipes doivent escorter un robot poussant un totem vers le camp adverse, le but étant d'atteindre le spawn ennemi tout en évitant que les adversaires ne poussent leur totem. Un mode un peu similaire à l'Escorte, mais avec ici des cartes symétriques et des combats plus nerveux et rapides. Les parties résultent souvent par une Prolongation, du propre aveu d'Aaron Keller, mais c'est un choix de design assumé. Direction ensuite Rio de Janeiro, la maison de Lucio, une carte Hybride encore, qui débute dans les favelas avant de nous emmener dans le club Sinestesia où mixe le DJ brésilien. D'ailleurs, le convoi est aux couleurs du Héros aux dreadlocks, il s'agit de son char pour les parades. Une map colorée et dépaysante, pour un résultat rafraîchissant. Les développeurs ont profité de la fin de la partie pour mettre en avant quelques designs de personnages revisités dans Overwatch 2, comme Pharah et Faucheur, pas de gros changements en vue, d'autant que ces Héros avaient déjà été aperçus dans les précédentes présentations. Les fans de Torbjörn ont quand même pu redécouvrir leur nain suédois préféré.

Vraie nouveauté, Blizzard a ensuite fait le voyage à Rome, dans le Colisée, pour présenter une seconde carte de type Pression. Même principe, le robot doit pousser un totem dans le camp ennemi, nous pouvons surtout ici admirer le design de la map, avec une ambiance entre modernité et références antiques, sans oublier un décor qui s'étend à perte de vue sur la capitale italienne. Avant le dernier trajet, Aaron Keller a rappelé que tout cela est en développement et peut changer, et de toute façon, Overwatch 2 sera constamment en évolution même après sa sortie, ce qui ne dépaysera pas les joueurs du premier volet. Enfin, donc, les développeurs nous ont emmenés à Monaco, sur la carte Monte-Carlo, avec ses hôtels de luxe, ses voitures de sport, son circuit de course et ses casinos. Une map qui respire l'opulence et de type Escorte de convoi, ce dernier étant une F1 futuriste. Une direction artistique qui n'est pas sans rappeler la carte de Paris, mais qui semble déjà bien plus amusante à jouer. Là encore, le décor est varié avec de nombreux endroits où se cacher ou contourner l'ennemi, avec une verticalité prononcée, qui débute dans les rues monégasques sur le tracé du circuit pour se terminer dans un casino doré.

Et c'est tout pour cette soirée qui n'aura pas été si riche en informations malgré la longueur de la présentation. Les fans ont pu découvrir en détail cinq futures cartes du mode PvP d'Overwatch 2, et ce qu'il faut retenir, c'est surtout le changement de composition en 5 vs 5 qui modifiera pas mal de choses lors de son introduction. Mais ce n'est pas pour tout de suite, Blizzard n'a toujours pas lâché de date de sortie pour OW 2, patience. Les développeurs nous donnent rendez-vous le 24 mai pour une session de Questions/Réponses sur Reddit, et d'autres présentations comme celles de ce soir auront lieu régulièrement d'ici le lancement du jeu.