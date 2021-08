GC2021 : Forza Horizon 5 fait le show avec une manette collector, 2 véhicules de prestige sur sa jaquette et 8 minutes de gameplay

Sa révélation avait ravi les amateurs de la série à l'E3 2021 : Forza Horizon 5 a logiquement eu droit à une belle portion du Xbox Stream de la gamescom 2021 aujourd'hui. Son segment a débuté avec l'annonce d'une manette en édition limitée, avec une coque jaune transparente et des taches de peinture colorées rappelant les éclats boueux des sentiers. Les précommandes vont ouvrir très prochainement en France, pour un lancement en même temps que le jeu : un Ford Coupe d'antan avec un revêtement proche de celui de l'accessoire sera offert en DLC avec.

Ensuite, Playground Games a introduit les 2 voitures qui trôneront sur la jaquette : la Ford Franco Badlands 2021 et la supercar Mercedes-AMG ONE. Puis c'est une séquence de gameplay de pas moins de 8 minutes qui a été diffusée pour les voir en action à travers différents environnements mexicains, l'occasion aussi de voir une Chevrolet C8 Corvette Stingray 2020 traverser une tempête de sable ou une Porsche 911 Type 964 Desert Flyer de 1989 dans la jungle.

Ces derniers mois, vous avez pu avoir un aperçu de ce qui vous attend dans Forza Horizon 5, nous avons notamment détaillé les biomes que vous pourrez explorer lors de votre aventure au Mexique. Le 9 novembre n’est plus très loin et nous sommes ravis de pouvoir partager avec vous les 8 premières minutes de gameplay pur de Forza Horizon 5. Mais ce n’est pas tout, nous sommes heureux de vous présenter les voitures stars du jeu : la Mercedes-AMG ONE et la Ford Bronco Badlands de 2021. C’est parti !

Premier aperçu du début de Forza Horizon 5

Lors du stream Xbox de la gamescom 2021, nous vous avons montré ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous lancerez Forza Horizon 5 pour la première fois. Vous avez pu voir aussi des images des voitures qui feront la couverture du jeu : la Mercedes-AMG ONE et la Ford Bronco Badlands de 2021. Comme les fans de longue date le savent, le début d’un Forza Horizon pose les bases du voyage qui s’annonce, nous avons donc jugé qu’il était important que vous puissiez admirer ce moment crucial.

Au fil de votre expérience dans notre version du Mexique, vous allez voir des avions cargo, un volcan actif, une course vers le festival sous le ciel magnifique du Mexique et plus encore. Vous pourrez voir la Ford Bronco Badlands gravir le volcan Gran Caldera, la Corvette Stingray de 2020 fendant l’asphalte vers une tempête de sable dans la campagne mexicaine ou la Porsche 911 Desert Flyer s’enfoncer dans la canopée dense de la jungle.

Enfin, vous verrez la superbe Mercedes-AMG ONE rouler à pleine vitesse le long des côtes rocheuses ensoleillées du Mexique.

Les voitures qui feront la couverture : la Mercedes-AMG ONE et la Ford Bronco Badlands de 2021

La série Forza est bien sûr consacrée à l’automobile et en plus des voitures que vous conduirez dans le jeu, nous mettons en avant des modèles qui sortent du lot sur la jaquette du jeu. Nous sommes ravis de vous présenter la jaquette de Forza Horizon 5 qui arbore la Mercedes-AMG ONE, la première voiture qui inclut la technologie hybride Formule 1 : vous pourrez explorer les rues et les routes du Mexique d’une manière inédite avec une telle puissance. L’autre heureuse élue n’est autre que la Ford Bronco Badlands de 2021, qui promet des sessions de pilotage en hors-piste musclées au Mexique, dans la jungle comme dans le désert.

Notre terrain de jeu offre une diversité incroyable et nous souhaitions que les différents véhicules présents puissent tirer avantage de cette variété. La Mercedes-AMG ONE et la Ford Bronco Badlands de 2021 sont le fruit de véritables collaborations, et vous vous en rendrez compte une fois le volant en main.

Nous sommes heureux que les fans de Ford et de Mercedes-AMG puissent profiter de ces véhicules incroyables dans le jeu, grâce à ces partenariats. La puissance des Xbox Series X|S nous a permis d’augmenter encore le niveau de détail et d’authenticité, comme avec le ray tracing en mode Forzavista : la finition des matériaux et les reflets correspondent vraiment à ce que vous verriez dans la réalité. L’équipe a été ravie de pouvoir retranscrire la beauté de ces véhicules de manière réaliste, nous avons hâte que vous puissiez les essayer.

La manette sans fil Xbox édition limitée Forza Horizon 5

Nous avons également présenté la manette sans fil Xbox édition limitée Forza Horizon 5, qui s’inspire des feux d’artifices, toujours présents lors des Festivals Horizon. La manette possède une finition transparente jaune jamais vue auparavant, des moteurs de vibration visibles et colorés ainsi que des effets lumineux au niveau du bouton Guide. La manette est équipée de grips texturés sur les gâchettes et les boutons de tranche et de grips personnalisés sur les poignées, qui rappellent les volants des voitures de course.

La manette sans fil Xbox édition limitée Forza Horizon 5 vous permettra également d’obtenir une voiture exclusive, un élément cosmétique et une emote de victoire pour célébrer vos plus belles courses (le contenu téléchargeable nécessite le jeu Forza Horizon 5, vendu séparément). Vous pourrez très bientôt précommander la manette collector sur le Microsoft Store et chez nos partenaires, elle sera disponible le 9 novembre 2021.