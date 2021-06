E3 2021 : Forza Horizon 5 annoncé, direction le Mexique le Mexique avec du gameplay et une date de sortie

Trois ans après la sortie du dernier volet et alors qu'il développe déjà un nouveau jeu Fable, Playground Games vient d'annoncer Forza Horizon 5, un nouveau jeu de course en monde ouvert et plus typé arcade que les Forza Motorsport de Turn 10. Place à une première bande-annonce :

Forza Horizon 5 nous emmènera cette fois au Mexique, et proposera le monde ouvert le plus grand de la franchise Horizon. Le titre tournera avec le moteur ForzaTech, comme Fable, pour des graphismes nouvelle génération avec du ray-tracing ou encore de l'éclairage volumétrique. Dans une longue vidéo de présentation, les développeurs nous font découvrir les quelques environnements que pourront parcourir les joueurs dans le jeu de course, avec des voitures variées, dont une AMG Projet One Forza Edition. Les joueurs pourront également créer leurs propres circuits et parcours avec un tas d'outils.

La date de sortie de Forza Horizon 5 est fixée au 9 novembre 2021 sur PC et Xbox Series X|S, il sera évidemment inclus dans le Xbox Game Pass dès son lancement, vous pouvez vous abonner à 29,99 € pour trois mois.