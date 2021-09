TGS 2021 : Forza Horizon 5, configurations minimales, recommandées et idéales, spécificités et volants compatibles, un point sur la version PC

Forza Horizon 5 a déjà eu des occasions de nous en mettre plein yeux, notamment lors des directs enrichissants des développeurs de Playground Games. Il a donc fait une apparition avec des informations plus techniques à l'occasion du Tokyo Game Show 2021, qui a permis de parler des spécificités de la version PC.

Les bécanes les plus puissantes pourront profiter de davantage de détails et de distance d'affichage. Il sera possible d'afficher notre partie en 4K, avec du HDR et un framerate débloqué, et l'expérience sera utilisable sur les écrans ultra-larges 21:9. Elle sera compatible avec le retour haptique de la manette sans fil Xbox sur consoles comme sur PC, et avec des volants des constructeurs Logitech, Thrustmaster et Fanatec, à savoir :

Logitech : Driving Force, G25, G27, G29, G920, G923PS, G923XB, Momo ;

Thrustmaster : Ferrari 458, T150 RS, T300 RS, T500 RS, TMX, T-GT, TS-XW, TX, TS-PC ;

Fanatec : V1, V2, V2.5, CSL, CSL DD, DD1, DD2, Universal HUB.

Enfin, les configurations minimales, recommandées et idéales ont été dévoilées, avec des cartes graphiques AMD et NVIDIA en référence.

Pour les impatients, Forza Horizon 5 est disponible en précommande à partir de 62,40 € chez Amazon.fr, et sa date de sortie est fixée au 9 novembre 2021.

Lire aussi : Forza Horizon 5 : une première liste de 426 voitures dévoilée