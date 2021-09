Forza Horizon 5 : une première liste de 426 voitures dévoilée

En plus d'être d'excellents jeux de course arcade, les Forza Horizon sont de véritables musées de l'automobile, intégrant un tas de voitures à piloter. Le prochain opus, qui se déroulera pour rappel au Mexique, ne dérogera pas à la règle, Playground Games a récemment parlé des véhicules qui seront dans le jeu, et il y en aura beaucoup.

426. C'est le nombre de voitures déjà confirmées dans Forza Horizon 5. La liste est déjà énorme, et elle n'est même pas complète, les développeurs dévoileront d'autres véhicules d'ici le lancement du jeu en fin d'année, et d'autres voitures seront rajoutées après la sortie. La liste actuelle est à retrouver sur la seconde page, les développeurs mettent en avant la Ford Super Duty F-450 DRW (2020), la Jaguar Sport XJR-15 (1991), la Porsche Taycan Turbo S (2020) électrique, la Ford Bronco Badlands (2021) et bien sûr la Mercedes-AMG ONE, aperçue dans la bande-annonce de la gamescom. Vous pourrez admirer ces voitures sur la route, mais également dans Forzavista avec du ray tracing.

La date de sortie de Forza Horizon 5 est pour rappel fixée au 9 novembre 2021 sur PC et Xbox Series X|S, le titre sera inclus dès son lancement dans le Xbox Game Pass, l'abonnement coûtant 27,99 € pour trois mois.