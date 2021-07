Forza Horizon 5 dévoile ses environnements mexicains en images et vidéo

Après le Colorado, la France et l'Italie, l'Australie puis la Grande-Bretagne, Playground Games et Microsoft nous emmèneront au Mexique avec Forza Horizon 5. En attendant la sortie du jeu de course en fin d'année, les studios le dévoilent petit à petit, et ils ont présenté tout récemment les environnements que pourront découvrir les joueurs.

Bien évidemment, même si Forza Horizon 5 prendra place au Mexique, les joueurs auront l'occasion d'explorer des biomes très différents, qui étaient à l'honneur dans une longue vidéo présentée par les développeurs, mais également via des images à retrouver sur la seconde page. Il sera donc possible de rouler dans le canyon, la côte tropicale, des terres agricoles, des collines arides, la jungle, un désert vivant, la côte rocheuse, un désert de sable, des marais, un volcan et dans les rues de Guanajuato. Bien évidemment, chaque environnement aura sa propre signature audio, Playground Games indique par exemple qu'il y a aura beaucoup d'écho dans le canyon.

La date de sortie de Forza Horizon 5 est fixée au 9 novembre 2021 sur PC et Xbox Series X|S, vous pouvez déjà précommander le jeu à 69,99 € sur Amazon.