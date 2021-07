Forza Horizon 5 : l'audio en ray tracing à l'honneur dans deux vidéos

Dévoilé lors de l'E3 2021, Forza Horizon 5 promet d'être la sensation automobile de cette fin d'année sur ordinateurs et consoles. Le titre de Playground Games nous emmènera cette fois piloter des bolides en tout genre au Mexique, et les développeurs sont revenus cette semaine sur les technologies audio de leur jeu de course.

Le studio mise évidemment sur le réalisme et il explique qu'il a enregistré les bruits de moteur de 320 nouvelles voitures, en plus des véhicules déjà présents dans les précédents volets. Les développeurs indiquent également qu'ils ont utilisé un système d'audio en ray tracing, un concept un peu obscur, mais qui fait écho au ray tracing qui gère les lumières et reflets en temps réel sur les surfaces et objets. Dans le cas de l'audio en ray tracing, eh bien, les sons des voitures vont s'adapter en temps réel à l'environnement, avec des bruits qui rebondissent sur les surfaces des bâtiments en ville ou qui font de l'écho près d'une montagne par exemple. Une technologie qui fonctionnera en 90 fps et qui s'appliquera à toutes les voitures, là où seulement 15 % des véhicules de FH4 en bénéficiaient.

Vous pouvez retrouver ci-dessus une longue vidéo où Playground Games explique comment il a conçu les effets sonores de Forza Horizon 5, mais également une séquence plus courte qui montre que chaque voiture sera unique, et que le V6 de la Ford GT fait toujours un bruit sensationnel. La date de sortie de FH5 est pour rappel fixée au 9 novembre 2021 sur PC et Xbox Series X|S, il sera inclus dès le lancement dans le Xbox Game Pass, l'abonnement coûtant 29,99 € pour trois mois.