RUMEUR sur l'E3 2021 : Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, Forza Horizon 5, A Plague Tale Requiem, une liste de 57 jeux présentés en fuite

Vous vous souvenez de PracticalBrush12 ? Le membre de Reddit s'est fait une bonne réputation en tant que leaker en fuitant des informations sur Pokémon Épée et Bouclier, puis sur Monster Hunter Rise, et dernièrement sur les remakes de la 4G et Légendes Pokémon : Arceus. L'E3 2021 débute officiellement demain, avec des évènements depuis hier dans le cadre du Summer Game Fest ou autres, et il vient de lâcher une « prédiction » d'une partie des jeux qui pourraient apparaître lors des conférences de cette semaine.

Nous vous la proposons dans son intégralité ci-dessous, fautes incluses.

Rainbow Billy

Among Us

Dolmen

Death's Door

Trek to Tomi

Twelve Minutes

The Persistence Enchanced

Atomic Heart

Somerville

Back4Blood

Slime Rancher 2

Stalker 2

Stellaris Console Edition

FAR: Changing Tides

A Tale of Paper

Sherlock Holmes

Arietta of Spirits

Mortal Shell Virtuous Cycle

Unbound World's Apart

Steelrising

I Expect You To Die 2

Shredders

Lemnis Gate

A Plague Tale Requiem

Marvel's Avengers

Eiyuden Chronicle

Wave Break

Diablo 2 R

Research and Destroy

Replaced

AoE 4

Olli Olli World

Forza 5

Grounded

Senua Hellblade 2

Outer Worlds 2

The Forgotten City

Psychonatus 2

Rainbow 6 Extraction

Rocksmith+

Black Skylands

Fracked

Haunted Space

Graveyard Keeper Game of Crone

Wizard with a Gun

Tumble Time

Inscryption

Shadow Warrior 3

Phantom Abyss

Audioclash

Core Keeper

Blacktail

Sifu

Disciples Liberation

Splitgate

DDLC Plus

Raiders Republic

Mario + Rabbids Sparks of Hope

La liste de 57 noms comprend beaucoup de projets déjà connus, surtout mineurs, qui pourraient faire de petites apparitions lors des différents évènements. Certains ont d'ailleurs déjà été montrés lors du Kickoff Live! d'hier. Mais il y a des noms qui font déjà rêver, comme Rocksmith+, une possible version améliorée du jeu de guitare d'Ubisoft, The Outer Worlds 2, une suite au FPS dans l'espace d'Obsidian Entertainment (membre des Xbox Game Studios), Forza Horizon 5, dont l'existence ne fait plus trop de doute au vu du lot de rumeurs qui l'entoure, A Plague Tale Requiem, une suite au titre d'Asobo Studio, Mortal Shell: Virtuous Cycle, qui serait peut-être ce qu'ont récemment teasé les développeurs, et surtout, un Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope. Oui, à en croire cette fuite, Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle (disponible à partir de 26,45 € chez Amazon.fr) pourrait avoir droit à une suite !



Une partie de ces révélations concernant l'Ubisoft Forward, nous devrions commencer à savoir si la liste est véridique au plus tard ce samedi soir.