E3 2021 : Ubisoft Forward, l'éditeur détaille son programme, à suivre le 12 juin dès 20h00

Depuis l'an dernier, Ubisoft s'est mis à la page avec son format Forward diffusé sur la Toile. Il remettra ça à l'occasion de l'E3 2021 comme nous l'avions déjà appris en avril dernier, et ce le samedi 12 juin à 21h00 pour l'évènement principal. L'éditeur détaille à présent davantage ses plans et a même diffusé une petite bande-annonce de circonstance, qui ne nous montre rien de particulièrement inédit.

Ainsi, ce samedi-là dès 20h00, un pré-show nous donnera des nouvelles sur les dernières mises à jour de For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla et Watch Dogs Legion, ainsi que des messages des équipes d'Ubisoft. Est-ce qu'Yves Guillemot prendra la parole pour revenir sur l'affaire des harcèlements et les changements apportés au sein des studios ? Ce serait de bon ton et plutôt bien perçu au sein de la communauté.

Viendra donc ensuite le plat de résistance à 21h00 avec des annonces importantes concernant des jeux d'ores et déjà dévoilés, mais aussi quelques surprises. En vedettes, nous retrouverons celui qui se faisait appeler Rainbow Six Quarantine et qui a au moins un temps été connu sous l'intitulé Rainbow Six Parasite, avec des bandes-annonces et du gameplay de ce jeu coopératif. El Presidente de Far Cry 6 reviendra à nouveau occuper l'espace médiatique avec sans doute un trailer et quelques nouveaux détails, tandis que les amateurs de sports extrêmes pourront en découvrir plus au sujet du MMO en monde ouvert Riders Republic (c'est ainsi qu'il est qualifié), qui avait été repoussé en début d'année sans plus de précision, l'occasion de découvrir sa nouvelle date de sortie à n'en pas douter. Rainbow Six Siege et Assassin's Creed Valhalla viendront aussi faire coucou. Pour ce dernier, entre l'extension Le Siège de Paris, la rumeur du troisième DLC Meteor ou encore le Discovery Tour promis avant sa sortie, il y a l'embarras du choix.

Puisque Skull & Bones n'arrivera pas de suite, il ne devrait pas faire partie de l'évènement. Rien n'est dit au sujet de The Division, mais un tel univers en expansion, voir l'un de ses projets durant la présentation n'aurait rien d'étonnant. Quant à Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, il fait aussi partie des titres n'ayant plus de date de sortie, une apparition serait la bienvenue. Il n'y aura d'ailleurs pas que du jeu vidéo, puisque Ubisoft Films & télévision nous donnera des nouvelles de la série Mythic Quest d'Apple TV+ et du film Werewolves Within. Un post-show à 22h00 donnera de plus amples détails sur le contenu de Rainbow Six Siege et proposera une discussion avec les développeurs.

Des sous-titres en 12 langues, dont le français, ainsi que de l'audiodescription en anglais et une interprétation en langue des signes américaine permettront de suivre le tout aisément depuis le site de l'évènement. Nous ajouterons le lien YouTube lorsqu'il sera disponible pour que vous puissiez en profiter depuis cet article.

