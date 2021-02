RUMEUR sur Pokémon : des remakes Diamant Brillant et Perle Éclatante et un open world sur Switch pour les 25 ans

Nous avons rendez-vous cet après-midi à 16h00 pour un Pokémon Presents, qui viendra célébrer les 25 ans de la franchise avec des annonces. Les fans espèrent de tout cœur un remake Switch de Pokémon Diamant et Perle, la suite logique après Rubis Oméga et Saphir Alpha sur 3DS.



Les rumeurs à ce sujet vont bon train depuis quelques semaines, mais vous reprendrez bien quelques derniers bruits de couloirs avant les informations officielles ? Cette fois, elles viennent d'un insider qui a déjà fait ses preuves sur la Toile, PracticalBrush12, lui qui avait dévoilé l'existence de Monster Hunter Rise avant l'heure, et surtout qui avait donné la majorité du line-up du dernier Nintendo Direct en amont de celui-ci.

Le très bien renseigné membre de Reddit affirme que le Pokémon Presents mettra en avant non pas un, mais 2 jeux Switch inédits. Le premier, ce serait donc les remakes de la quatrième génération, appelés Pokémon Brillant Diamond (Pokémon Diamant Brillant ?) et Pokémon Shining Pearl (Pokémon Perle Éclatante ?). Il s'agirait d'épisodes avec le même style de combat qu'Épée et Bouclier, plutôt traditionnels donc, et une direction artistique qu'il décrit comme du « chibi 3D bizarre » : espérons que le monsieur soit difficile. Le projet serait enfin développé par le studio ILCA et non par Game Freak, et pour cause, le studio principal serait occupé sur un autre projet...



La seconde annonce serait tout simplement celle d'un Pokémon en monde ouvert sur Switch, pour début 2022 ! Le jeu se déroulerait dans le passé, sur une version féodale de Sinnoh, le continent de la 4G, et serait conçu par l'équipe phare. PracticalBrush12 ne donne pas plus d'informations, laissant la place à toutes les suppositions et hypothèses. S'agit-il d'un MMO ? D'un épisode spécial inspiré par les Terres Sauvages de la huitième génération ? D'autre chose encore ? S'il dit la vérité, nous en saurons plus vers 16h00 cet après-midi...

D'ici là, Pokémon Épée est disponible pour 59,99 € sur Amazon.fr.