Pokémon Presents : la présentation pour les 25 ans de la licence à suivre ce vendredi, un Pikachu spécial offert pour patienter !

La licence Pokémon va fêter ce samedi 27 février 2021 son 25e anniversaire, alors il est bien normal que The Pokémon Company célèbre ce quart de siècle comme il se doit. Outre un étonnant concert de Post Malone prévu ce week-end sur la Toile, dont la reprise de Only Wanna Be with You nommée Pokémon 25 Version est déjà disponible à l'écoute, et d'autres collaborations musicales avec des artistes comme Katy Perry, les joueurs attendaient évidemment l'annonce d'une présentation sur la Toile, qui vient donc d'avoir lieu.

Ainsi, c'est ce vendredi 26 février à 16h00, soit le 27 à minuit au Japon évidemment, que va avoir lieu un nouveau Pokémon Presents, format d'émission déjà utilisé en juin dernier pour y effectuer des annonces de jeux vidéo (New Pokémon Snap et Pokémon UNITE, entre autres) et qui durera environ 20 minutes. Vous pourrez le suivre ci-dessous, croisons les doigts pour que les espérés remakes de la 4G fassent une rapide apparition s'ils existent réellement !

Par ailleurs, et dès à présent, vous pouvez obtenir un code pour Pikachu spécial doté de la capacité Berceuse en vous connectant à Internet via le Cadeau Mystère dans Pokémon Épée et Bouclier et en rentrant le code P25MUS1C.

Si vous ne possédez pas encore ces jeux, ils sont en vente à partir de 49,99 € à la Fnac.