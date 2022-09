Atelier : Gust diffuse une vidéo commémorative pour les 25 ans de la licence, teasant le monde du prochain épisode

Avec son rythme de sortie soutenu, la licence de jeux de rôle Atelier a connu de nombreux épisodes ces 25 dernières années. Oui, cela fait déjà plus d'un quart de siècle que nous pouvons jouer à l'apprenti alchimiste sur consoles et PC grâce à Gust. Pour fêter ça, l'éditeur Koei Tecmo a diffusé une vidéo rétrospective mettant à l'honneur les différents épisodes principaux et leurs sagas, avec en bonus un aperçu du prochain titre qui sera révélé lors du Tokyo Game Show 2022.

La séquence nous montre une zone paradisiaque avec une île et des ruines à moitié englouties par les eaux cristallines desquelles émergent de magnifiques coraux, une forêt, ce qui semble être une cité dans laquelle est bâtie une tour entourée de halos lumineux, un sous-sol plongé dans la pénombre et enfin d'étranges bâtiments dans un environnement rocailleux, avec en leur centre une cloche surplombant un autel. Tout cela est bien énigmatique pour le coup.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le listing des différents jeux principaux de la licence présentés dans la vidéo, avec l'année (pour le Japon) et les plateformes sur lesquelles ils sont initialement parus, des portages ayant pu avoir lieu ensuite.

Série Salburg Atelier Marie: The Alchemist of Salburg (1997) (PS1)

Atelier Elie: The Alchemist of Salburg 2 (1998) (PS1)

Atelier Lilie: The Alchemist of Salburg 3 (2001) (PS2) Série Gramnad Atelier Judie: The Alchemist of Gramnad (2002) (PS2)

Atelier Viorate: The Alchemist of Gramnad 2 (2003) (PS2) Série Iris Atelier Iris: Eternal Mana (2004) (PS2)

Atelier Iris 2: The Azoth of Destiny (2005) (PS2)

Atelier Iris 3: Grand Phantasm (2006) (PS2) Série Mana Khemia Mana Khemia: Alchemists of Al-Revis (2007) (PS2)

Mana Khemia 2: Fall of Alchemy (2008) (PS2) Série Arland Atelier Rorona: The Alchemist of Arland (2009) (PS3)

Atelier Totori: The Adventurer of Arland (2010) (PS3)

Atelier Meruru: The Apprentice of Arland (2011) (PS3)

Atelier Lulua: The Scion of Arland (2019) (PS4, Switch, PC) Série Dusk Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk (2012) (PS3)

Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky (2013) (PS3)

Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea (2014) (PS3) Série Mysterious Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book (2015) (PS4, PS3, PSVita)

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey (2016) (PS4, PSVita)

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings (2017) (PS4, PSVita, Switch)

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (2022) (PS4, Switch, PC) Série Secret Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (2019) (PS4, Switch, PC)

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (2020) (PS5, PS4, Switch, PC)

Le plus récent jeu, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, est toujours en vente sur Amazon à partir de 39,99 €.