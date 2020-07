Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, une suite au JRPG de Gust listée en Australie

Actuellement, nous attendons de la part de Koei Tecmo et Gust le RPG Fairy Tail, qui sera disponible à la fin du mois. Pour autant, le prolifique studio japonais et l'éditeur nous réservent visiblement bien d'autres surprises dans les prochains mois. En effet, outre Ar nosurge DX et Ciel nosurge DX déjà teasés au Japon, c'est carrément une suite à Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout qui vient d'être aperçue en Australie !

L'organisme de classification local a donc depuis hier, 15 juillet 2020, une page référençant un certain Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (visible en entier sur ce screen d'AllGamesDelta). Avec un titre pareil, le doute n'est pas permis quant à la nature du projet. Si vous connaissez un minimum la licence, vous ne serez d'ailleurs pas trop surpris, Gust aimant les trilogies et ayant déjà numéroté de la sorte des suites. Soyez donc prêts à retrouver Reisalin Stout et sans doute certains de ses alliés sur PS4, Switch et PC dans un avenir proche.

