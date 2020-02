Dead or Alive 6 : les tenues collaboratives Atelier Ryza et Gust disponibles, présentées en images et vidéo

Les jeux de combat sont souvent l'occasion pour les designers de laisser libre cours à leurs envies les plus folles en termes de tenues, et ce n'est pas Dead or Alive 6 qui dira le contraire, lui qui en est à son quatrième Season Pass, en plus de packs faisant revenir d'anciens accoutrements comme ce fut le cas avec les robes de mandarin.

Ce week-end, nous avons eu droit à un aperçu des costumes collaboratifs avec le jeu Atelier Ryza et les autres productions de Gust, qui sont désormais disponibles à l'achat. Tout d'abord, le pack Tenues combo Atelier Ryza est vendu 8,99 € avec le contenu suivant :

Marie Rose en Klaudia ;

Honoka en Ryza ;

NiCO en Lila.

D'un autre côté, nous retrouvons l'Ensemble de tenues combo Gust au prix de 34,99 €, avec des apparences venant de différents jeux Atelier, Ciel Nosurge et Nights of Azure :

Tina en Lilysse ;

Kasumi en Ion ;

Helena en Marie ;

Kokoro en Shallie ;

Leifang en Meruru ;

Ayane en Plachta ;

La Mariposa en Nelico ;

Christie en Esty ;

Hitomi en Sophie ;

Mila en Elie ;

Marie Rose en Totori ;

Nyotengu en Judie ;

Honoka en Rorona ;

Phase 4 en Arnice ;

Momiji en Iris ;

Rachel en Jurie.

Si jamais vous souhaitez vous procurer le tout, un bundle des 19 costumes est aussi disponible à 39,99 € pour réaliser quelques économies, ou vous pouvez toujours opter pour l'onéreux Season Pass 4...

Enfin, la version 1.2 du jeu permet d'acheter des tickets premium pour changer la couleur de cheveux des personnages sur PS4, débloque gratuitement pendant une période limitée Marie Rose, Honoka et NiCO (c'est malin), augmente le nombre de points de joueur et pièces de costume reçus en récompenses là encore de manière temporaire et corrige divers bugs. Vous pouvez retrouver le changelog en anglais ici.

Rendez-vous en mars pour découvrir les derniers contenus du Season Pass 4, dont un personnage supplémentaire, et un autre pack Revival.