Dead or Alive 6 : des images de tenues cyberfuturistes et de soubrettes en attendant le Season Pass 4

Dans quelques jours, Koei Tecmo et la Team Ninja lanceront le Season Pass 4 de Dead or Alive 6, avec une nouvelle fois un tas de tenues à acheter au fil des semaines. En attendant, les studios dévoilent quelques-uns de ces costumes en images, à admirer sur la seconde page.

Le premier pack proposera ainsi des tenues futuristes, avec des néons et parfois des oreilles de chats, mais toujours pas beaucoup de tissu. Mieux encore, les développeurs annoncent l'arrivée d'un pack « revival », des costumes de soubrettes déjà proposés dans Dead or Alive 5: Last Round, et qui seront donc une nouvelle fois disponibles à l'achat dans DoA6.

Enfin, une dernière image montre des lunettes « 2020 » très kitchs, et la mise à jour 1.18 rajoutera deux costumes bonus encore inconnus. Rendez-vous le 21 janvier prochain dans Dead or Alive 6 pour découvrir tout cela.