Dead or Alive 6 : images et bande-annonce presque sages pour les ultimes DLC Haute Société et Uniformes Scolaires

Dead or Alive 6 n'est sorti qu'en mars 2019, mais il a tout de même eu droit à quatre Season Pass et des dizaines de DLC avec des tenues alternatives pour ses combattantes et ses combattants. Il conclut aujourd'hui son cycle de vie rapide et dense avec deux extensions de la série Retour/Revival, non compris dans les pass saisonniers. Elles ajoutent chacune 18 costumes pour 24,99 €, costumes qui peuvent être achetés à l'unité pour 1,99 €.

Les personnages concernés par ces tenues alternatives High Society et School Uniform sont tous féminins : Tina, Kasumi, Helena, Kokoro, Leifang, Ayane, La Mariposa, Christie, Hitomi, Mila, Marie Rose, Nyotengu, Honoka, NiCO, Phase 4, Momiji, Rachel et Tamaki. Vous pouvez les retrouver dans une bande-annonce dédiée ci-dessus ou en images en pages suivantes.

Ces DLC s'accompagnent d'une mise à jour 1.22, la dernière qui apportera du contenu supplémentaire pour ce DOA 6.



Collectionneurs de vêtements numériques, votre labeur est terminé ! Maintenant, il va falloir patienter pour savoir ce que préparent Koei Tecmo et Team Ninja pour la franchise, avec certainement un Dead or Alive 7 déjà dans le viseur pour plus tard, certainement sur PS5 et Xbox Series X.

Lire aussi : Dead or Alive 6 : une date de sortie pour la mise à jour 1.21a, un point sur le changement de couleur de cheveux après son implémentation