Dead or Alive 6 : une ultime mise à jour 1.22 et la fin des contenus additionnels annoncées

Avec autant de DLC à son actif, dont la grande majorité n'est que cosmétique, Dead or Alive 6 n'a pourtant qu'un peu plus d'un an d'existence, sa sortie remontant au 1er mars 2019 sur consoles et PC. C'est donc avec surprise que nous apprenons que les développeurs viennent d'annoncer la fin du support du jeu de combat à travers un message posté sur les réseaux sociaux.

La déclaration concernant l'arrivée de la mise à jour 1.22 et des derniers contenus payants survient alors que le patch PS4 1.21a est enfin disponible, venant « régler » le souci des couleurs de cheveux à 1 $.

La version 1.22 de Dead or Alive 6 est programmée pour une sortie à la mi-avril. [DLC] Ajout des costumes Revival High Society.

[DLC] Ajout des uniformes scolaires Revival.

Correction de bugs, etc. « 1 Ticket Premium » est programmé pour une sortie le 16 avril. Après plus d'un an de mises à jour, le patch 1.22 ajoutera les derniers contenus téléchargeables. Les fonctionnalités actuelles comme les matchs en ligne, classements et la boutique resteront disponibles. Nous espérons que tout le monde continue d'apprécier Dead or Alive 6. Merci pour votre compréhension. L'équipe de Dead or Alive 6

À l'heure où les mastodontes du versus fighting organisent leurs saisons sous un format annuel avec des ajouts sporadiques de nouveaux combattants et autres DLC, Dead or Alive 6 a préféré presque tout miser sur l'apparence avec des centaines d'euros de costumes en tout genre, provoquant l'ire d'une partie de la communauté, et 7 ajouts de personnages jouables sur une période finalement assez courte (Nyotengu, Phase 4, Kula Diamond, Mai Shiranui, Momiji, Rachel et Tamaki). Koei Tecmo et Team Ninja vont-ils déjà passer à un Dead or Alive 7 pour la next-gen ou une édition Ultimate ? Il faudra sans doute patienter un moment avant de le savoir.