Dead or Alive 6 : le Season Pass 4 détaillé, des bandes-annonces pour la sortie du pack Revival Maid et des tenues de SF Nova

Nous avions quitté Dead or Alive 6 en décembre 2019 avec la sortie de Rachel et des derniers costumes du Season Pass 3, alors que le jeu de combat de Team Ninja n'a toujours pas un an. Mauvaise nouvelle pour le compte en banque des fans, c'est reparti pour un tour avec de nouveaux packs de tenues en partie regroupés au sein d'un Season Pass 4, dont nous avions eu un aperçu récemment.

La mise à jour 1.18 a donc été mise à disposition cette nuit, ajoutant le support du Season Pass 4, dont le prix a de quoi faire bondir, puisqu'il faut débourser 89,99 € pour se le procurer ! Entre ce 21 janvier et la fin mars 2020, vous pourrez ainsi obtenir 52 costumes, dont deux exclusifs au pass, et un personnage supplémentaire en provenance de Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation comme cela avait été teasé.

Dead or Alive 6 19,95 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 19,95€. Contenu supplémentaire du Season Pass 4 Superbe robe - Kasumi + lunette 2020

Superbe robe - Marie Rose + lunette 2020 Contenu Ensemble de 20 Combinaisons science-fiction Nova

3 costumes supplémentaires Atelier Ryza

16 costumes supplémentaires Gust

1 personnage supplémentaire

5 costumes de départ pour le personnage supplémentaire

6 costumes supplémentaires du concours de design 2019

Le pack SF Nova est d'ores et déjà disponible, pouvant également être acheté séparément contre 44,99 € (ça pique...) pour obtenir 20 costumes à destination de Zack (3 types), Tina, Kasumi, Helena, Kokoro, Leifang, Ayane, La Mariposa, Christie, Hitomi, Mila, Marie Rose, Nyotengu, Honoka, NiCO, Phase 4, Momiji et Rachel.

Mais ce n'est pas tout, car trois packs Revival vendus séparément vont aussi voir le jour durant cette période, le premier étant déjà disponible. Pour 19,99 €, ce sont 17 accoutrements de maid que vous pouvez vous offrir, pour les mêmes jeunes femmes citées ci-dessus. Dans les deux cas, Mai et Kula sont une fois de plus mises à l'écart.

La mise à jour équilibre également le roster et corrige quelques bugs pour ne pas changer, le changelog étant disponible ici. Des bandes-annonces nous montrent toutes ces nouveautés en mouvement, tandis que des visuels sont disponibles en pages suivantes. Que pensez-vous de tout cet arrivage ?