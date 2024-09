Atelier Yumia : L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée, Gust introduit son prochain jeu en vidéo, qui s'invitera sur de nouvelles plateformes

Mardi, au cours de l'Indie World & Nintendo Direct: Partner Showcase, une bande-annonce pour un jeu inédit a été diffusée, dont la direction artistique et les éléments de gameplay mis en avant auront rapidement fait deviner sa nature aux fans des productions de Gust. En effet, il s'agit du prochain épisode d'Atelier, la licence quasi annualisée de Koei Tecmo. Ce nouveau jeu se nomme en français Atelier Yumia : L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée, perpétuant la tradition des titres à rallonge. La thématique de la mémoire sera cette fois centrale à l'aventure. À voir à quel point la dimension de RPG au tour par tour sera cette fois conservée ou non.

Atelier Yumia : L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est attendu dans le monde entier au début de l'année 2025 sur PS5, PS4, Switch et PC (Steam), ainsi que pour la toute première fois sur Xbox Series X|S et Xbox One. Tant mieux pour les joueurs de cet écosystème, même si nous imaginons que les fans de la série disposent déjà d'une autre plateforme pour le faire tourner. Il s'agit sans doute là d'une prise de température de la part de l'éditeur afin de voir s'il y a un réel marché sur les machines de Microsoft.

Atelier Yumia : L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée vous place dans la peau d'une toute nouvelle protagoniste nommée Yumia qui doit confronter son passé dans cette ravissante aventure JRPG fantastique. Améliorez vos capacités, triomphez de vos ennemis et explorez un vaste monde ouvert.

Nous en saurons rapidement davantage à son sujet puisqu'une présentation dédiée va être diffusée ce lundi à 14h00, heure française. Vous pourrez la suivre via le flux ci-dessous, mais sachez que tout sera en japonais. Il devrait y avoir la diffusion d'une nouvelle bande-annonce, l'introduction du scénario, personnages et systèmes de jeu, ainsi que des éditions spéciales. En attendant, quelques visuels sont à retrouver en page suivante.

