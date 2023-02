Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg, premier trailer charmant, date de sortie et détail des nouveautés de la révision du jeu de 1997

La série Atelier suit son cours depuis 1997 et a encore captivé ses fans avec Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream l'année dernière, et continuera avec Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key le mois prochain (disponible en précommande à partir de 59,99 € sur Amazon.fr). La franchise qui vient de fêter ses 25 ans va aussi marquer le coup avec un projet original, un remake de son tout premier épisode confirmé lors du dernier Nintendo Direct.

Le jeu s'appelle Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg et vient d'être davantage dévoilé par Gust et Koei Tecmo cette semaine. Il proposera des graphismes modernisés, donnant vie à des personnages et décors en 3D plus mignons et vivants que jamais. L'expérience évoluera aussi dans le fond, avec des commandes et une navigation plus fluides et confortables, des évènements sociaux et possibilités d'interaction supplémentaires, et un Unlimited Mode pour vivre l'aventure sans être pressé par le temps qui défile jusqu'à l'échéance des 5 années d'études.

À la Royal Academy of Magic (ou Academy en abrégé), Marie échoue dans ses tentatives d’étudier l’alchimie. Un jour, elle reçoit un atelier de son professeur dans le cadre d’un examen spécial de fin d’études. Pour obtenir son diplôme, Marie doit façonner un objet qui impressionnera son professeur. Mais d’abord, Marie doit s’efforcer d’améliorer ses compétences en alchimie, de collecter des ingrédients et de gagner de l’argent pour embaucher des aventuriers et acheter des recettes et des ustensiles... Ajoutez tout cela à la synthèse, aux batailles et aux quêtes qu’elle doit entreprendre, et il est clair qu’elle a beaucoup à faire avant d’être prête pour son examen ! À vous de choisir par où commencer ! Travaillez dur pour obtenir votre diplôme de l’Académie, mais assurez-vous de vous amuser en cours de route. Caractéristiques du remake Graphismes mis à jour ! Marie et ses amis ont pris vie avec les dernières technologies ! Les designs des personnages et les illustrations d’évènements ont été remaniés, et des animations 2D ont également été introduites dans le remake. De plus, il existe maintenant des modèles 3D de personnages et de niveaux, afin que les joueurs puissent voir des mini-personnages mignons pendant qu’ils se déplacent sur la carte et explorent. Les origines de la série Atelier, adaptées aux temps modernes et rendues plus jouables ! Tout en conservant la simplicité et la flexibilité de la version originale, le tutoriel et la navigation dans les menus du jeu ont été étendus et améliorés. Les mécaniques de déplacement dans la ville et de collecte d’objets sur le terrain ont également été modifiées pour répondre aux exigences modernes, garantissant que le remake est encore plus confortable et plus facile à jouer. De nouveaux éléments ajoutés pour améliorer encore l’expérience de jeu ! Les fans de la version originale du jeu, ainsi que les nouveaux venus dans la série Atelier, seront ravis par la variété de nouveaux éléments qui ont été ajoutés au remake. Avec le nouveau Unlimited Mode, qui vous permet de jouer à un rythme plus détendu, et l’ajout de nouveaux évènements qui permettent des interactions avec davantage personnages, vous pouvez profiter davantage du monde de Atelier Marie.

Sa date de sortie est déjà fixée au 13 juillet 2023 sur Switch, PS5, PS4 et PC via Windows et Steam, pour le moment seulement en numérique. Une version Digital Deluxe permettra d'obtenir en supplément un pack de musiques d'environnement Gust Extra BGM, un set de costumes Another Look, et surtout un portage du jeu original en version ultime, Atelier Marie Plus: The Alchemist of Salburg.