Persona : un site officiel pour les 25 ans de la licence tease 7 nouveaux projets, bientôt l'annonce de Persona 6 ?

Les fans des jeux de rôle d'Atlus peuvent se réjouir cette année. En effet, après la sortie de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster (en Occident, le Japon l'avait depuis fin 2020), c'est l'inédit Shin Megami Tensei V qui va débarquer en novembre prochain sur Switch. Mais 2021 est encore plus particulier puisque nous célébrerons en septembre prochain le 25e anniversaire de la sortie de Revelations: Persona. Oui, la licence dérivée des Megaten qui arborait encore jusqu'à Persona 4 son lien de parenté avec SMT va avoir un quart de siècle, ce n'est pas rien. Alors vous croyez bien qu'Atlus et SEGA ont bien des plans pour fêter dignement cela.

En ce jour de 15e anniversaire de Persona 3, c'est donc un site officiel pour les 25 ans qui a ouvert ses portes, sur lequel nous pouvons lire que la série s'est écoulée à 15 millions de copies à travers le monde et remerciant ainsi les fans du monde entier pour leur soutien. Cela s'accompagne d'un Persona 25th Anniversary Project, qui consistera en 7 initiatives dont la révélation s'étalera de septembre 2021 à l'automne 2022, plus précisément jusqu'en septembre de l'année prochaine à en croire le code de la page comme relevé par un utilisateur de ResetEra.

Il y a de quoi être excité, car plusieurs indices laissent penser que Persona 6 pourrait être l'une de ces annonces, outre le timing. En effet, parmi les produits dérivés qui accompagnent l'opération, deux retiennent particulièrement l'attention. Le set de 8 cartes (à gauche) représente ainsi les protagonistes des six premiers jeux : celui de Megami Ibunroku Persona, Tatsuya Suou (Persona 2: Innocent Sin), Maya Amano (Persona 2: Eternal Punishment), celui de Persona 3 et l'héroïne féminine de Persona 3 Portable, Yu Narukami (Persona 4), Joker (Persona 5) et un dernier tenu secret ! Oui, il pourrait s'agir du personnage que nous incarnerons dans l'inévitable Persona 6, à moins d'un mauvais coup marketing.

De même, une série de supports en acryliques (à droite) dépeint les jaquettes des épisodes principaux (ou plutôt leurs remakes pour les premiers) et de leurs versions améliorées, avec deux restant là encore à découvrir. Un ou plusieurs remakes ne seraient pas non plus à exclure.

Évidemment, parmi les 7 projets, il devrait y avoir un inévitable concert et sans doute une adaptation animée de Persona 5 Royal et/ou de Persona 5 Strikers. N'oublions pas également Code Name: X, le jeu mobile de Perfect World Games encore bien mystérieux et qui serait Persona 5X comme nous vous l'avions expliqué. Et avec la tendance qu'à SEGA à vouloir des portages PC de ses jeux, notamment grâce au succès de Persona 4 Golden l'an dernier, voir un ou plusieurs épisodes débarquer sur Steam n'aurait rien de surprenant.

