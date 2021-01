Pokémon : une vidéo commémorative pour les 25 ans de la licence, un adorable logo et une collaboration musicale avec Katy Perry dévoilés

Source: The Pokémon Company et People

Cette année, la licence Pokémon va fêter ses 25 ans, un sacré cap qui ne sera pas franchi avant le 27 février prochain, mais qui n'empêche pas The Pokémon Company de commencer à préparer cette « célébration très spéciale », comme a déjà pu le faire le lancement du Nouvel An depuis l'ISS. Ainsi, un site officiel dédié à l'évènement vient d'ouvrir ses portes et une vidéo intitulée « 25 ans de souvenirs » a été diffusée, fort astucieuse dans sa présentation.

Que ce soit les jeux par lesquels tout a commencé avec différentes cartouches et consoles, les cartes avec un TCG toujours aussi actif, l'anime dans lequel Satoshi (Sacha) conserve toujours son éternelle jeunesse et la multitude de produits dérivés, la nostalgie et les différentes générations sont bien représentées durant ces quelques instants. Et, oui, vous avez bien vu apparaître le nom de Katy Perry et entendu sa voix à la toute fin, car la chanteuse a réalisé une chanson exclusive pour l'occasion. Elle ne sera pas la seule artiste concernée, mais il faudra attendre avant d'en savoir plus à ce sujet. People a d'ailleurs eu droit à deux photos exclusives à retrouver ci-dessous, en plus d'un adorable logo avec tous les starters.

« Que ce soit avec les premiers jeux sur Game Boy, les parties du JCC Pokémon à la pause déjeuner, ou encore en partant à l'aventure avec Pokémon GO, Pokémon a toujours fait partie de ma vie. » Je suis même allée au Pokémon Café au Japon quand j'étais en tournée. C'est un honneur d'avoir été choisie pour célébrer une marque qui m'a donné tant de joie ces 25 dernières années, et d'avoir eu la chance de voir évoluer la manière dont elle procure une sorte de joie électrique aux enfants qui m'entourent, et aux enfants du monde entier », nous a confié Katy Perry.

« Katy Perry est en quelque sorte l'incarnation de l'univers Pokémon, car elle partage cette énergie positive, fun et exaltante », nous explique Colin Palmer, vice-président du marketing chez The Pokémon Company International. « Katy est une ambassadrice de choix pour fêter les 25 ans de Pokémon, et nous avons hâte de partager avec les fans toutes les autres collaborations musicales que nous avons prévues. »

« Nous sommes honorés de célébrer le 25e anniversaire de Pokémon et de contribuer à l'impact culturel important de cette franchise dans le monde entier. Ensemble, nous avons développé un programme qui durera toute l'année et auquel participeront des artistes de tous les labels d'UMG. Il n'y a pas de meilleure façon d'organiser une fête mondiale qu'avec la musique », a déclaré LJ Gutierrez, directeur général d'UMGB.

Côté jeu vidéo, nous attendons désormais des nouvelles de Pokémon UNITE et New Pokémon Snap, et nul doute que Game Freak nous prépare quelque chose, reste à savoir s'il s'agira ou non des espérés remakes de la 4G...

