Pokémon UNITE : le premier MOBA de la licence annoncé sur Switch et mobiles

Une semaine après un premier Pokémon Presents, The Pokémon Company vient de remettre au cours d'une deuxième présentation, qui devait nous dévoiler un gros projet. Entre analyse du décor et désirs personnels, la communauté s'est préparée à tout ces derniers jours, même à ce que le fameux jeu en collaboration avec TiMi Studios, via un partenariat avec Tencent, soit abordé. Et c'est effectivement le cas comme l'a dévoilé Tsunekazu Ishihara ! Voici Pokémon UNITE :

Oui, la licence va s'essayer à un genre entièrement inédit, celui du MOBA dominé par Dota 2 et League of Legends. Pour faire simple si vous ignorez encore le principe, deux équipes de 5 joueurs s'affronteront au sein d'une arène symétrique, ressemblant assez à une Poké Ball étirée dans le cas présent, le tout en utilisant des Champions représentés par des Pokémon. Ces derniers seront donc des Pokémon bien connus, principalement de la 1re Génération de ce que nous pouvons voir, avec comme objectif de marquer le plus de point que l'équipe adverse avant la fin du temps imparti. Oui, pas de Nexus à capturer ici, le jeu se voulant en plus ultra accessible. D'ailleurs, les mobs neutres sur la carte seront capturés et non battus. Les Pokémon seront capables d'évoluer au cours de la partie et apprendre de nouvelles attaques, en plus de déchaîner des techniques exclusives baptisées Unite Moves.

Pas de date de sortie pour le moment, mais Pokémon UNITE sera free-to-start sur Switch et mobiles (iOS et Android) à son lancement, jouable en cross-play. En attendant plus d'informations, vous pouvez retrouver quelques visuels en page suivante.

