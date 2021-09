Pokémon Évolutions : une nouvelle série d'animation pour les 25 ans de la licence dévoilée dans un alléchant trailer

Vous devez bien le savoir à force, nous fêtons cette année les 25 ans de la licence Pokémon, qui aura droit en fin d'année au duo de remakes Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, puis début 2022 à Légendes Pokémon : Arceus (en précommande à 44,99 € sur Amazon). D'autres initiatives ont lieu de la part de The Pokémon Company pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, avec d'étonnantes collaborations musicales, dont Louane récemment, mais ce ne sera pas tout. En effet, nous apprenons qu'un anime intitulé Pokémon Évolutions va nous accompagner ces prochains mois, en diffusion gratuite sur Internet comme ce fut le cas pour Pokémon : Ailes du crépuscule ou encore Pokémon Générations. Avant toute chose, voici une première bande-annonce :

Il s'agira d'une série en 8 épisodes réalisés par OLM, pour un tour d'horizon de tout autant de régions qui ont marqué nos aventures au fil des années, dont la diffusion débutera la semaine prochaine. Les créatures légendaires seront évidemment de la partie, avec l'affrontement face à Éthernatos pour débuter, mais aussi le plan de Lysandre pour réveiller Xerneas, Lilie et Lunala qui devraient faire face à Necrozma, une intrigue avec Ghetis et Zekrom, une reprise de l'Épisode Delta faisant intervenir Amaryllis et Rayquaza, mais aussi un épisode avec Lugia et bien plus encore.

« Pokémon Évolutions est une nouvelle série animée pour la marque, mais aussi un remerciement aux millions de fans dans le monde qui nous ont rejoints lors du voyage de ces 25 dernières années. », nous a confié Colin Palmer, vice-président du marketing de The Pokémon Company International. « Avec l’évolution de la marque, chaque région est une pierre angulaire pour les futures générations de Dresseurs de Pokémon, et nous souhaitions que Pokémon Évolutions rende hommage à cet héritage tout en restant innovant et moderne. C’est une nouvelle aventure, mais elle reste familière. Et avec le dernier épisode se déroulant à Kanto, Pokémon Évolutions clôture les célébrations de notre anniversaire de façon significative, à l’endroit où tout a commencé pour Pokémon il y a 25 ans. »

Voici le calendrier de diffusion, qui nous emmènera donc de Galar jusqu'aux origines à Kanto, des visuels étant disponibles en page suivante.

Jeudi 9 septembre : Le Maître dans la région de Galar

Jeudi 23 septembre : L’éclipse dans la région d’Alola

Jeudi 7 octobre : Le visionnaire dans la région de Kalos

Jeudi 21 octobre : Le plan dans la région d’Unys

Jeudi 2 décembre : Le rival dans la région de Sinnoh

Jeudi 9 décembre : Le souhait dans la région de Hoenn

Jeudi 16 décembre : Le spectacle dans la région de Johto

Jeudi 23 décembre : La découverte dans la région de Kanto

Pour ne pas changer, nous partagerons les vidéos sur le site lors de leur diffusion.